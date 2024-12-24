DeepTech Глубинные технологии решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий»
- DeepTech – это технологии, основанные на инновациях или научных достижениях - наиболее наукоемкие и капиталоемкие направления, приносящие наибольшую отдачу в долгосрочной перспективе
- СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии
- RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы
DeepTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Буланцев Дмитрий 7 3
|Ведяхин Александр 131 3
|Шеенко Евгений 2 2
|Борисов Алексей 27 2
|Ходаков Сергей 42 2
|Галайко Ярослав 6 2
|Воронин Павел 136 1
|Соболев Александр 12 1
|Правдин Андриан 1 1
|Преображенский Владимир 7 1
|Розанов Станислав 1 1
|Рензяев Константин 62 1
|Куликов Сергей 29 1
|Паршин Константин 63 1
|Усманов Алишер 301 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Бородин Андрей 38 1
|Катков Алексей 42 1
|Минасян Вартан 14 1
|Негодяев Сергей 7 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Щеглов Андрей 4 1
|Титов Руслан 3 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Мещеряков Василий 2 1
|Довжиков Алексей 7 1
|Тетерюков Дмитрий 3 1
|Щербаков Олег 11 1
|Пушков Антон 5 1
|Панков Александр 78 1
|Дрейгер Павел 40 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Дулов Иван 2 1
|Рыкалова Евгения 1 1
|Калинин Андрей 32 1
|Абдулказиев Олег 1 1
|Ледянкин Павел 1 1
|Вахтеров Сергей 3 1
|Протас Сергей 2 1
|Гольдт Илья 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|FMI - Future Market Insights 5 1
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