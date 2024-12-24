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Индексная книга (каталог) CNews*
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DeepTech Глубинные технологии решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий»


  • DeepTech – это технологии, основанные на инновациях или научных достижениях - наиболее наукоемкие и капиталоемкие направления, приносящие наибольшую отдачу в долгосрочной перспективе
  • СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии
  • RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы

24.12.2024 DeepTech для экономики и общества: безопасность превыше всего (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
07.06.2024 Выручка стартапов-резидентов платформы SberUnity превысила 120 млрд рублей 1
06.06.2024 Сбербанк в партнерстве со стартап-студией МФТИ запускают стартап-студию для развития DeepTech-проектов 4
18.04.2024 Математическое моделирование материалов востребовано российской промышленностью 1
11.04.2024 В 85% процессов Сбербанка внедрен искусственный интеллект 1
01.04.2024 Бот от MTS AI найдет необходимый момент на видео за пару секунд 1
29.02.2024 MTS AI запустила облачное видеонаблюдение для клиентов «Гольфстрима» 1
21.02.2024 MTS AI создала большую языковую модель для корпоративного сектора 1
09.02.2024 Sitronics Group стала партнером Фонда инфраструктурных и образовательных программ для инвестирования в университетские венчурные фонды 1
31.10.2023 Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты 1
25.10.2023 МТС начала готовить специалистов в области цифровой моды 1
05.10.2023 Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий 1
11.08.2023 Центр ИТ-компетенций «Мегафона» внедрил решения «Киберпротекта» 1
06.07.2023 Sitronics Group укрепила позиции в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 1
31.01.2023 «Мегафон» потратил больше миллиарда на покупку собственного партнера 1
23.01.2023 До 10 тыс. произведений, озвученных MTS AI с помощью технологий искусственного интеллекта, появится в книжном сервисе «Строки» от МТС в 2023 году 1
19.01.2023 Разработчик российской SLAM-технологии «Диорам» интегрирует систему Dioram Visual Navigation с проектом «Цифрового двойника» дорог Москвы от Digital Roads 1
27.12.2022 МТС защитил свыше 5 млн абонентов от спам-звонков с помощью ИИ 1
29.08.2022 Sitronics Group приобрела контрольную долю в капитале производителя электросудов Emperium 1
23.08.2022 «РТК-Солар» и фонд «Сколково» продлили прием заявок во всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности 1
14.07.2022 «РТК-Солар» и фонд «Сколково» запустили всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности 1
27.04.2022 Tubot завершил разработку системы управления для внутритрубного робота 1
28.01.2022 «Мегафон» займется созданием цифровых сервисов со своим старинным партнером 1
27.01.2022 «Мегафон» купил 50% бизнеса ключевого ИТ-партнера 1
19.07.2021 В ФИОП «Роснано» назначен генеральный директор 1
18.12.2020 Фонд «Сколково» представил аналитический отчет на тему Deeptech 3
09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 1

Публикаций - 27, упоминаний - 32

DeepTech и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 7
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 6
МегаФон 8805 4
Квантера 5 4
Quantum-A 5 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 20 3
Деньги Вперед 7 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
Tech explorer 4 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
АФК Система ПАО 1797 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 23 1
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Милдсофт 2 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Эмбиот - Ambiot 2 1
Срм Солюшнс 1 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
ТехноСпарк - Tubot 3 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 12 1
OCSiAl - ОКСиАл 3 1
АВАТЕК Софт 1 1
Dioram - Диорам 3 1
Varwin 10 1
TRINET 9 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 15 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 9 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 8 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 29 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 222 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 12 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Apple iPhone 6 4862 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Хаб кибербезопасности 4 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Срм Солюшнс - KonnektU 3 1
МТС Сервис 8 1
МегаФон Мегадиск 8 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 14 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 1
Ситроникс - Emperium - Ecocruiser - Экокрузер - двухпалубные прогулочные электрокатамараны 5 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 25 1
Обращения граждан 227 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 10 1
МТС ИИ - MTS AI - TenVision 4 1
Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace 46 1
МТС - Мой МТС 89 1
МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 15 1
Буланцев Дмитрий 7 3
Ведяхин Александр 131 3
Шеенко Евгений 2 2
Борисов Алексей 27 2
Ходаков Сергей 42 2
Галайко Ярослав 6 2
Воронин Павел 136 1
Соболев Александр 12 1
Правдин Андриан 1 1
Преображенский Владимир 7 1
Розанов Станислав 1 1
Рензяев Константин 62 1
Куликов Сергей 29 1
Паршин Константин 63 1
Усманов Алишер 301 1
Пожидаев Николай 85 1
Бородин Андрей 38 1
Катков Алексей 42 1
Минасян Вартан 14 1
Негодяев Сергей 7 1
Гарбук Сергей 18 1
Щеглов Андрей 4 1
Титов Руслан 3 1
Каменева Жамиля 11 1
Мещеряков Василий 2 1
Довжиков Алексей 7 1
Тетерюков Дмитрий 3 1
Щербаков Олег 11 1
Пушков Антон 5 1
Панков Александр 78 1
Дрейгер Павел 40 1
Врацкий Андрей 135 1
Дулов Иван 2 1
Рыкалова Евгения 1 1
Калинин Андрей 32 1
Абдулказиев Олег 1 1
Ледянкин Павел 1 1
Вахтеров Сергей 3 1
Протас Сергей 2 1
Гольдт Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Европа 21767 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Армения - Республика 2280 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Казахстан - Республика 5526 1
Индия - Bharat 5434 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 9
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Национальный проект 306 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Киберучения 92 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам 65 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 9 3
Forbes - Форбс 817 1
Crunchbase 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
FMI - Future Market Insights 5 1
Академия перемен 6 3
Умназия 3 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 25 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 11 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Web Summit 4 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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