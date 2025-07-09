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Милдсофт StartExam система тестирования сотрудников
StartExam — платформа для оценки и развития персонала. В экосистему входят системы для тестирования, оценки 360 и видеоинтервью. Резидент «Сколково» и выпускник акселератора ФРИИ.
УПОМИНАНИЯ
Милдсофт StartExam и организации, системы, технологии, персоны:
|Филатов Андрей 114 1
|Летунов Илья 49 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Паршин Константин 63 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Щеглов Андрей 4 1
|Дутов Сергей 9 1
|Минасян Вартан 15 1
|Борисов Алексей 32 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Тетерюков Дмитрий 3 1
|Преображенский Владимир 7 1
|Негодяев Сергей 7 1
|Пушков Антон 5 1
|Калаев Дмитрий 23 1
|Шеенко Евгений 2 1
|Радостева Наталья 3 1
|Гольдт Илья 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150648 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
|Web Summit 4 1
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