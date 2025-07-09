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Милдсофт StartExam система тестирования сотрудников


StartExam — платформа для оценки и развития персонала. В экосистему входят системы для тестирования, оценки 360 и видеоинтервью. Резидент «Сколково» и выпускник акселератора ФРИИ

 

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 «Р7 офис» стал частью платформы для оценки квалификации в НАФД 1
09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 1
18.02.2020 SAP, Минкомсвязи и «Сколково» определили резидентов совместного акселератора 1
26.12.2019 Стартапы «Сколково» получили более 11 млн рублей от Mail.ru Cloud Solutions 1
26.12.2014 Microsoft и ФРИИ выбрали стартапы для участия в программе отраслевой акселерации 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Милдсофт StartExam и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
Милдсофт 2 2
SAP SE 5352 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 379 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Cerevrum - Цереврум 7 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
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