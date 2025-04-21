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Калаев Дмитрий
Калаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Алексей 90 2
|Путин Владимир 3228 2
|Сергунина Наталья 369 2
|Корюкин Юрий 29 2
|Исраелян Ара 8 2
|Волотовская Елена 38 2
|Новикова Елена 89 2
|Варламов Кирилл 40 2
|Шадаев Максут 1033 2
|Аксенов Олег 46 2
|Позднякова Ксения 25 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Абакумов Евгений 206 2
|Натрусов Артем 284 2
|Чаркин Евгений 297 2
|Егоров Владимир 82 2
|Нестеров Алексей 145 2
|Панченко Иван 149 2
|Ульянов Николай 115 2
|Ежов Василий 42 2
|Пшиченко Дмитрий 46 2
|Аксенов Константин 31 2
|Тульчинский Станислав 58 2
|Нартов Максим 19 2
|Роженцов Вадим 8 2
|Пашинский Сергей 16 2
|Наймарк Александр 7 2
|Бурченко Евгений 17 2
|Зажигалкин Александр 5 1
|Альбрехт Наталья 4 1
|Рысков Павел 1 1
|Исрапилов Арсен 10 1
|Устименко Антон 5 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Беляков Алексей 30 1
|Дьяков Вадим 3 1
|Басов Алексей 115 1
|Сорока Александр 1 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Ведомости 1060 3
|FT - Financial Times 1230 1
|РБК ТВ - телеканал 81 1
|InformationWeek 241 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 405 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
|РИА Новости 936 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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