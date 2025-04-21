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Индексная книга (каталог) CNews*
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Калаев Дмитрий



21.04.2025 Налоговая заблокировала счета российского аналога Starlink 1
07.11.2024 Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 1
02.07.2024 Через тернии к льготам. ИТ-компаниям хотят ужесточить правила получения льгот по налогу на прибыль 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
06.07.2023 Онлайн-курс по привлечению инвестиций в стартапы запустили в Москве 1
03.04.2023 Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи 1
06.09.2022 «Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP 1
30.04.2021 Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на $500 тысяч 1
02.09.2019 РЖД и ФРИИ запустили акселератор для высокотехнологических компаний 1
12.04.2019 «Акселератор ФРИИ» запустил новую программу для компаний, планирующих выйти на международные рынки 1
07.09.2018 «Билайн» запустил бизнес-инкубатор для digital-стартапов своих сотрудников 1
28.06.2018 Нарисован портрет среднего российского основателя стартапа 1
26.10.2016 30 октября в Москве выберут самый перспективный международный стартап 1
27.10.2015 Стартапы ФРИИ получат бесплатный доступ к технологиям Abbyy 1
23.07.2015 Казахский проект LinguaChat привлек $300 тыс. от российского бизнес-ангела 1
20.01.2015 «Сколково» ищет российский интернет вещей 1
26.12.2014 Microsoft и ФРИИ выбрали стартапы для участия в программе отраслевой акселерации 1
23.06.2014 ФРИИ объявил об pre-seed инвестициях в 24 проекта 1
27.02.2014 Путинский фонд раздаст интернет-стартапам 47,6 млн руб. 1
13.04.2007 CeBIT 2007: ИТ-налет России удался 1
09.10.2006 Softool-2006: кузница опыта или шоу? 1
30.05.2006 DocFlow-2006: Переломный момент наступил 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Калаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

8396 6
Oracle Corporation 6750 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 3
Microsoft Corporation 24790 3
SAP SE 5319 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 3
Naumen - Наумен 639 3
Softline - Софтлайн 2933 2
IBM - International Business Machines Corp 9464 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Галактика - Корпорация 1475 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 2
Гранит-Центр НПП 47 2
InterTrust - ИнтерТраст 329 2
Polymedia - Полимедиа 140 2
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 2
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13058 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 2
Ланит - Норбит - Norbit 377 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 2
Ланит Интеграция 195 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 157 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 112 2
Flant - Флант 110 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 258 2
Системы документооборота 498 2
Google Russia - Гугл Россия 183 1
LG Electronics 3634 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
PayPal 656 1
Jetlore 1 1
TechMafia 3 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 318 1
Ростелеком 9866 1
РЖД - Российские железные дороги 1934 4
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1669 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 471 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 2
eBay Inc 1622 1
Uniqlo 10 1
FishTravel - Рыболовный клуб 1 1
Bershka 4 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
ГАЗЭКС - Уральские газовые сети 2 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 71 1
КонсультантПлюс 137 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
ЯКласс 68 1
Flint Capital 9 1
Связной ГК 1372 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Газпром ПАО 1359 1
Роллтон ТД 11 1
Kama Flow - КФ Венчурс 18 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 31 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 17
ФРИИ Акселератор 51 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11932 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3008 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1922 1
Федеральное казначейство России 1801 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 741 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6799 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 6
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Microsoft Windows 15841 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2088 2
Linux OS 10158 2
Oracle Java - язык программирования 3121 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 2
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1311 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 2
App In The Air 2 1
Amlab 1 1
WhatsApp Messenger 1110 1
Microsoft Office 3795 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2095 1
Microsoft Azure 1421 1
Rakuten Viber 630 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 494 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 168 1
Microsoft Office Word 830 1
Promt Professional Neural 15 1
Optima Workflow - Optima Document Management 56 1
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Abbyy PDF Transformer 21 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 471 1
Swarm 29 1
НормаСахар - онлайн-сервис для наблюдения за состоянием больных сахарным диабетом 2 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
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InterTrust - CompanyMedia 158 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
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Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 129 1
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Аксенов Константин 31 2
Тульчинский Станислав 58 2
Нартов Максим 19 2
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Пашинский Сергей 16 2
Наймарк Александр 7 2
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Альбрехт Наталья 4 1
Рысков Павел 1 1
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Устименко Антон 5 1
Биккулова Гульнара 23 1
Беляков Алексей 30 1
Дьяков Вадим 3 1
Басов Алексей 115 1
Сорока Александр 1 1
Шалманов Сергей 201 1
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США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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