Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

M&A в технологиях — разрывы и перспективы

В 2026 году в России рынок M&A в технологиях может увеличиться в разы. — к таким выводам пришли авторы исследования «Российский рынок M&A технологических компаний» от ФРИИ и IPO Advisory Board.

Задачей исследователей было узнать состояние рынка без учёта крупных корпораций и экосистем, например, таких как Yandex, VK. Аналитики отмечают, что интерес к M&A сделкам в IT-сегменте в России растёт. Но пока что такие сделки — редкость, за год совершается всего несколько десятков сделок, тогда как в США в той же сфере — несколько тысяч. Даже компании с выручкой более 1 миллиарда рублей в год могут не провести ни одной такой сделки за всю историю развития своего бизнеса. Рынок M&A в среднем сегменте технологических компаний существует, но он узок по ликвидности. Сделки в диапазоне 100–300 млн рублей составляют ядро. Кроме того, в среднем у одного покупателя на рассмотрении находится 10 компаний. Это очень мало, для того чтобы на рынке появилась здоровая конкуренция и ликвидность.

Исследование показало, что для успешного поглощения участникам сделки критически важна не столько цена, сколько механика структурирования сделки. Структура — это главный источник «трения»: покупатель хочет меньше денег на старте, больше earn-out и выше стартовый контроль, продавец — наоборот.

ma-1.png

Основатели, готовые продать свою компанию, ожидают получить 59% общей суммы сразу. Остальные выплаты могут быть отложены или иметь другой формат. В то же время покупатели хотят максимально растянуть платежи и готовы выплатить только 37% стоимости сделки сразу.

При этом крупные компании не готовы покупать миноритарные доли. В среднем поглощение компании начинается с приобретения 59% прав сразу. В то же время основатели стартапов на самом первом этапе готовы расстаться лишь с 36,5%.

ma-2.png

В подходах к оценке компании тоже наблюдается диссонанс. Большая часть основателей готовы продать свою компанию по оценке более 6Х EBITDA. В то же время покупатели в основном рассчитывают на оценку 4–5Х EBITDA. Чтобы свести разрывы ожиданий и повысить вероятность закрытия сделки, авторы исследования собрали 5 ключевых рекомендаций, которые помогут сторонам найти компромисс:

  • Контроль в два шага.
    На момент закрытия сделки покупателю придётся сдержать аппетит. И договариваться на покупку 25–49% компании. При этом в договоре должен быть четко и недвусмысленно прописан переход к контролю более 51% компании, если достигнуты ключевые показатели. Это снизит тревожность продавца и даст покупателю необходимый контроль.
  • Прозрачный earn-out.
    Сейчас отложенный платёж воспринимается основателями, как недоплата. Чтобы earn-out стал полноценным инструментом нивелирования рисков, нужны чёткие определения метрик, зафиксированный порядок расчётов, аудит и антиманипуляционные оговорки и разумные «потолки» по выплатам.
  • Fast-track due diligence.
    Опыт зарубежных и крупных российских компаний показывает, что закрывать сделки за 2–4 месяца абсолютно реально. Сроки можно сократить за счёт подготовленного списка документов по интеллектуальной собственности, контрактам, и плана интеграции, который уже проверен на этапе пилотного внедрения.
  • Каналы поиска.
    Рынок M&A в технологических компаниях узкий. Необходимо создавать системные воронки: отраслевые бутики, сообщества генеральных и технических директоров, тематические витрины.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Дмитрий Калаев, партнёр фонда ФРИИ, директор «Акселератора ФРИИ:

«Большинство предпринимателей всё ещё не воспринимают покупку или продажу компании, как возможный инструмент развития бизнеса. M&A остаётся табуированной темой, в том числе из-за эмоциональной привязанности к своему детищу. Фундаментальных же ограничений на рынке немного. Мы видим интерес к M&A со стороны крупных компаний. На рынке IT нарабатывается практика, есть примеры эффективных сделок. Малое число стартапов, которые готовы продать компанию, можно нивелировать системной работой, структурой отбора и работой с пилотными проектами.

В 2026 году два основных фактора будут влиять на рост количества сделок M&A в технологическом секторе:

  • снижение ключевой ставки ЦБ,
  • новые выходы на IPO или подготовка к размещению компаний с аппетитом и ресурсами для покупок.

Кроме того, при негативном сценарии развития экономики малые компании будут стремиться продать свой бизнес более крупным игрокам, чтобы обеспечить команде стабильность, пусть и ценой сниженных оценок».

Скачать исследование целиком можно по ссылке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Telecom API 2025

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Обзор: Kubernetes: Легкий старт 2025

Огромный ЦОД в индустриальном центре России превращается в долгострой

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще