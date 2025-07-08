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Мансуров Олег


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Власти банкротят создателя «российского Starlink» 1
21.04.2025 Налоговая заблокировала счета российского аналога Starlink 1
23.07.2024 Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом 1
04.06.2024 «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников. Не дали денег 1
23.12.2021 Добыча воды на луне и видеоэкран на небе: в Москве пройдет «Ночь технологических стартапов» 1
07.12.2021 «Ростелеком» подписал соглашение с частной российской космической компанией Success Rockets 1
28.11.2019 Финалисты «Цифрового прорыва» создали фермерский маркетплейс для жителей Липецкой области 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Мансуров Олег и организации, системы, технологии, персоны:

SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 13 5
МегаФон 9400 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Ростелеком 10023 1
Nvidia Corp 3593 1
Intel Corporation 12348 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 68 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 14 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 53 1
Skyeer - Скайер ИТ 7 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
Газпром СПКА - сборочное производство космических аппаратов 7 1
SR Space - SR Drones - СР Дрон 1 1
Telegram Group 2280 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
Mindrock Capital 3 1
Газпром ПАО 1376 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 954 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 71 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Kama Flow - КФ Венчурс 18 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 353 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 345 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12195 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 189 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7075 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9902 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12469 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2559 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15548 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5923 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1103 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2896 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3095 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 193 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6991 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1434 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3029 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13989 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1530 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1801 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11693 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3239 1
РЛС - L-диапазон - диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9750 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4699 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1537 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16531 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5443 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13015 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1704 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 783 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 82 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2261 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 242 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1159 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 842 1
Пропускная способность - Bandwidth 1789 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10973 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14091 1
SR Space - SR NET - СР Нет - спутниковый интернет 2 2
МСП Бизнес-навигатор 2 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 63 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 303 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 139 1
SR Space - SR Drones - Богомол 2 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
SR Space Nebo 1 1
Путин Владимир 3259 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Егоров Виталий 1 1
Лесоводский Данил 1 1
Рень Виктор 1 1
Брегман Георгий 1 1
Меньшов Кирилл 126 1
Черкашин Павел 38 1
Корниенко Станислав 4 1
Далевич Артем 2 1
Прохоров Сергей 24 1
Шадаев Максут 1065 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 369 1
Севастьянов Николай 15 1
Калаев Дмитрий 23 1
Борисов Евгений 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 2
Земля - планета Солнечной системы 10491 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3126 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 458 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 574 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2928 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1499 1
Ближний Восток 2994 1
Африка - Африканский регион 3527 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3357 1
Европа 24437 1
Америка Южная 860 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 1
Африка Северная 242 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5277 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 1
Земля - Восточное полушарие 8 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19459 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7490 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1770 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2012 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4794 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6197 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14322 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4109 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 996 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5781 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5218 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25015 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 136 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5993 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 344 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6040 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2639 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 994 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4556 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10264 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7134 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30560 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5793 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2592 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8290 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2441 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 532 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 310 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1226 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6147 1
Ведомости 1097 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1034 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
Fortune Global 500 286 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 340 1
Ночь технологических стартапов 1 1
Старт Хаб 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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