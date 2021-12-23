Добыча воды на луне и видеоэкран на небе: в Москве пройдет «Ночь технологических стартапов»

На технологической площадке Агентства инноваций Москвы «Старт Хаб» на «Красном Октябре» 24 декабря с 17:00 до 24:00 состоится конференция «Ночь технологических стартапов».

На выставке инноваций в рамках «Ночи технологических предпринимателей» будут представлены самые передовые разработки в сфере космонавтики, виртуальной реальности и искусственного интеллекта. А на конференции выступят не только опытные представители бизнеса и инвесторы, но и футурологи, а также эксперты в области освоения космоса. Посетители смогут узнать, как запускать и развивать бизнес-проекты в самых потенциально востребованных и прибыльных направлениях будущего.

Среди разработок на выставке инноваций будет представлен проект MoonDust Robotics по развитию технологий добычи воды на Луне и освоения производных из нее элементов — кислорода и водорода. Посетители увидят прототип прибора, который продемонстрирует процесс добычи воды из симулянта лунного реголита при помощи микроволнового излучения. На экспозиции также будут представлены спутниковая система проецирования изображений на ночном небе «Созвездие»; платформа VARиант для использования технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности в производстве мебели, строительстве и дизайне помещений.

На выставке будут представлены разработки в сфере космонавтики, виртуальной реальности и искусственного интеллекта

В качестве спикеров выступят популяризатор космонавтики Виталий Егоров, также известный как блогер Зеленый Кот; инвестор и предприниматель с опытом руководства проектами на основе искусственного интеллекта для брендов из рейтинга крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 (General Electric, AB InBev, Intel, NVidia и других) Данил Лесоводский; основатель и управляющий партнер Mindrock Capital, венчурный инвестор и предприниматель с опытом в технологическом бизнесе Павел Черкашин; участник экспертного совета Intelligent University, инструктор-испытатель авиационно-космической техники, подготовивший более 200 космонавтов, в том числе 40 героев СССР и 100 героев России, Виктор Рень.

Своим опытом со слушателями также поделятся основатели успешных стартапов. Среди них — генеральный директор компании по созданию сверхлегких суборбитальных и орбитальных ракетоносителей, малых космических аппаратов и группировок на их основе Success Rockets Олег Мансуров; вице-президент Московской торгово-промышленной палаты, сооснователь платформы по созданию мобильных приложений Appnow и приложения для онлайн-челленджей Eristica Артем Далевич; основатель проекта AI Disraeli CopyWriter на основе искусственного интеллекта с функцией написания текстов с уникальностью на уровне 90% Георгий Брегман.



Принять участие в «Ночи технологических предпринимателей» можно очно или в онлайн-формате. Нужна предварительная регистрация.