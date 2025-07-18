Разделы

Луна спутник Земли Лунные программы

Луна - спутник Земли - Лунные программы

  • Средний диаметр Луны составляет 3475 км. Она занимает пятое место в списке крупнейших спутников Солнечной системы — больше нее лишь Ганимед, Титан, Каллисто и Ио.
  • Площадь поверхности Луны равна 58 миллионам квадратных километров. Это больше площади Африки, но меньше площади Азии.
  • Солнце и Луна кажутся нам одинакового размера благодаря удивительному совпадению: Луна в 400 раз меньше Солнца, но зато в 400 раз ближе.
  • Луна повернута к нам одной стороной потому, что за один полный оборот вокруг Земли она делает один оборот вокруг своей оси. Движение большинства спутников Солнечной системы также синхронизировано.
  • В 2022 году была опубликована самая подробная карта Луны. На разработку карты ушло 10 лет, были задействованы сотни исследователей. Разрешение новой карты — 1:2 500 000, и она в два раза точнее карты Луны геологической службы США, считавшейся стандартом. На карте есть 12 341 ударный кратер, 81 бассейн, 17 типов горных пород и 14 типов структур. Посмотреть карту на CNews можно по ссылке (вес карты 200МБ)
  • Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход
  • Благодаря эффекту либрации с Земли можно увидеть 59% лунной поверхности. Обратная сторона Луны заметно отличается от видимой. В среднем она выше, на ней расположено большинство крупнейших лунных кратеров, но в то же время там находится лишь два моря.
  • Из-за отсутствия на Луне атмосферы, на ней нету сумерек. Т.е. день или ночь наступают мгновенно.
  • На Луне сутки составляют почти 709 часов Если стоять на Луне в одной точке, то Солнце непрерывно будет светить 2 недели.
  • Согласно данным радиоизотопного анализа лунных образцов, кратер Тихо с его знаменитый лучевой системой сформировался 108 млн лет назад, когда на Земле еще царили динозавры.
  • Очень важная причина колонизации Луны — наличие на ней полезных ископаемых, на Луне содержится настолько много гелия-3, что им можно полностью обеспечить термоядерную энергетику человечества на срок более 1000 лет.
  • Луна кажется нам очень ярким телом. Но на самом деле отражательная способность (альбедо) ее поверхности составляет всего 13%, что почти втрое меньше альбедо Земли. Поэтому на их совместных фотографиях яркость Луны зачастую специально увеличивают.
  • Свыше 40% видимой стороны Луны занимают моря — темные низменные участки, покрытые застывшими лавовыми отложениями.
  • Сейчас у Луны нет магнитного поля. Однако анализ образцов лунного грунта показал, что в далеком прошлом она обладала собственным магнитным полем, которое даже превосходило по силе земное.
  • Первыми живыми существами, облетевшими Луну, стали среднеазиатские степные черепашки, находившиеся на борту советского космического корабля «Зонд-5», запущенного 15 сентября 1968 г. Компанию им составили мухи-дрозофилы, жуки-хрущаки, различные растения, семена и микроорганизмы. Спускаемый аппарат корабля успешно приводнился в Индийском океане 21 сентября.
  • На Марсе и Луне человек может прожить несколько суток в легком скафандре. Главной проблемой является высокая радиация, именно она может убить человека за несколько дней.
  • Луна удаляется от нашей планеты со скоростью примерно 3,8 см в год. Примерно через 600 млн лет ее видимый размер на небе уменьшится настолько, что это сделает невозможным наблюдение с Земли полных солнечных затмений.  Отбирая энергию вращения Земли на подъем своей орбиты, Луна тормозит вращение Земли. Из-за этого Земля замедляет вращение вокруг своей оси, и геостационарная орбита (то есть та орбита, на которой скорость полета спутника над планетой равна скорости вращения планеты) Земли поднимается. Примерно через 5 миллиардов лет радиус лунной орбиты достигнет максимального значения - 463 тысячи километров, а продолжительность земных суток составит 870 часов, то есть пять современных недель. В этот момент Луна окажется на геостационарной орбите, и наступит явление полной синхронизации, при котором Луна и Земля будут смотреть друг на друга только одной стороной. Это состояние является устойчивым, и оно будет продолжаться миллиарды лет. И лишь в очень отдаленном будущем влияние нашего Солнца (или какого-то другого объекта) может затормозить взаимное вращение пары Луна-Земля, и Луна упадет на Землю.

Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние. Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние.
Группа учёных Академии наук Китая создали геологическую карту Луны на основе данных проекта «Чанъэ», а также других результатов исследований Луны и данных международных организаций. На карте обозначены 12 341 ударный кратер, 81 ударный бассейн, 17 типов пород и 14 типов структур. Она предоставит важную базовую информацию для научных исследований, планирования зондирования и выбора места посадки на Луне. Карта была опубликована в журнале Science Bulletin. И она точно будет актуальна в свете интереса к Луне — в ближайшие 5 лет планируется 20 миссий. Группа учёных Академии наук Китая создали геологическую карту Луны на основе данных проекта «Чанъэ», а также других результатов исследований Луны и данных международных организаций. На карте обозначены 12 341 ударный кратер, 81 ударный бассейн, 17 типов пород и 14 типов структур. Она предоставит важную базовую информацию для научных исследований, планирования зондирования и выбора места посадки на Луне. Карта была опубликована в журнале Science Bulletin. И она точно будет актуальна в свете интереса к Луне — в ближайшие 5 лет планируется 20 миссий.
Первое фото обратной стороны Луны и современное изображение. Слева на фото - снимок, который сделал советский аппарат «Луна 3» в октябре 1959 года. Он не отличается хорошим качеством, но именно благодаря ему человечество наконец-то узнало, как выглядит невидимая с Земли сторона Луны. Справа - изображение, составленное из множества снимков аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который в настоящий момент обращается вокруг Луны. Первое фото обратной стороны Луны и современное изображение. Слева на фото - снимок, который сделал советский аппарат «Луна 3» в октябре 1959 года. Он не отличается хорошим качеством, но именно благодаря ему человечество наконец-то узнало, как выглядит невидимая с Земли сторона Луны. Справа - изображение, составленное из множества снимков аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который в настоящий момент обращается вокруг Луны.
Первые наброски Луны от Галилео Галилея, увидевшего спутник в телескоп. Первые наброски Луны от Галилео Галилея, увидевшего спутник в телескоп.
МКС на фоне Луны МКС на фоне Луны
Сдуваемый с Земли на протяжении миллиардов лет кислород вызвал «ржавчину» на Луне На поверхности Луны в области широких высот планетологами был обнаружен окисленный минерал гематит. Железо легко вступает в реакцию с кислородом, формируя ржавчину, которую часто можно встретить на Земле. Однако на Луне практически полностью отсутствует кислород, потому там доминирует металлическое железо. Кроме того, водород, входящий в состав солнечного ветра, непрерывно осаждается на поверхность Луны, что тоже не благоприятствует окислению. Вот почему открытие гематита на поверхности спутника стало для ученых полной неожиданностью. Скорее всего, лунный гематит формируется в результате окисления железа, находящегося на поверхности, кислородом из верхних слоев атмосферы Земли, который постоянно «сдувается» к поверхности Луны потоками солнечного ветра. Сдуваемый с Земли на протяжении миллиардов лет кислород вызвал «ржавчину» на Луне На поверхности Луны в области широких высот планетологами был обнаружен окисленный минерал гематит. Железо легко вступает в реакцию с кислородом, формируя ржавчину, которую часто можно встретить на Земле. Однако на Луне практически полностью отсутствует кислород, потому там доминирует металлическое железо. Кроме того, водород, входящий в состав солнечного ветра, непрерывно осаждается на поверхность Луны, что тоже не благоприятствует окислению. Вот почему открытие гематита на поверхности спутника стало для ученых полной неожиданностью. Скорее всего, лунный гематит формируется в результате окисления железа, находящегося на поверхности, кислородом из верхних слоев атмосферы Земли, который постоянно «сдувается» к поверхности Луны потоками солнечного ветра.
Невероятный пролет МКС на фоне Луны. Невероятный пролет МКС на фоне Луны.
Кратер Тихо - самый молодой из крупных кратеров Луны: он появился всего 109±4 млн лет назад, когда на Земле ещё царили динозавры. Кратер Тихо - самый молодой из крупных кратеров Луны: он появился всего 109±4 млн лет назад, когда на Земле ещё царили динозавры.
48 цветов Луны. Фото сняты в течение 10 лет. Астрофотограф: Marcella Giulia Pace 48 цветов Луны. Фото сняты в течение 10 лет. Астрофотограф: Marcella Giulia Pace
Луна больше, чем Плутон. Площадь Плутона - 17.700.000 км². Площадь Луны - 37.900.000 км². Луна в два раза больше Плутона. Луна больше, чем Плутон. Площадь Плутона - 17.700.000 км². Площадь Луны - 37.900.000 км². Луна в два раза больше Плутона.
Расстояние между Землёй и Луной в сравнении с Солнцем. Расстояние между Землёй и Луной в сравнении с Солнцем.
В результате миссии «Аполлон-8» (1968 год) люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела – Луны, – и вышли на окололунную орбиту. Полёт ознаменовал начало новой эры в исследованиях космоса и в истории человечества. Спуск на поверхность Луны аппарата миссии «Аполлон-11» В результате миссии «Аполлон-8» (1968 год) люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела – Луны, – и вышли на окололунную орбиту. Полёт ознаменовал начало новой эры в исследованиях космоса и в истории человечества. Спуск на поверхность Луны аппарата миссии «Аполлон-11»
Места первых шагов человека по Луне. (Цифры - это номера миссий апполонов. Первые 10 миссий были тренировочными и без посадки на Луну.) Места первых шагов человека по Луне. (Цифры - это номера миссий апполонов. Первые 10 миссий были тренировочными и без посадки на Луну.)
Реальные снимки Земли, полученные японским искусственным спутником Луны «Кагуя» 30 сентября 2008 года. Кажется, что Земля поднимается из-за лунного горизонта, но на самом деле восход планеты обусловлен движением самого корабля. Так как мы всегда видим одну сторону Луны, соответственно, Земля в небе нашего спутника висит практически неподвижно в одной точке. С обратной стороны Луны нашу планету вообще никогда не видно. Реальные снимки Земли, полученные японским искусственным спутником Луны «Кагуя» 30 сентября 2008 года. Кажется, что Земля поднимается из-за лунного горизонта, но на самом деле восход планеты обусловлен движением самого корабля. Так как мы всегда видим одну сторону Луны, соответственно, Земля в небе нашего спутника висит практически неподвижно в одной точке. С обратной стороны Луны нашу планету вообще никогда не видно.
Лев Щипачёв «Русская березка на Луне». 1961г Лев Щипачёв «Русская березка на Луне». 1961г
"Путь на Луну открыт", 1956 г. Николай Михайлович Кольчицкий "Путь на Луну открыт", 1956 г. Николай Михайлович Кольчицкий
«Тебе, Человечество!» Плакат СССР о том, как мы подарили миру луну. Воликов В.П., 1966 год. «Тебе, Человечество!» Плакат СССР о том, как мы подарили миру луну. Воликов В.П., 1966 год.
Вячеслав Ховаев Ленин на Луне. 1960 Вячеслав Ховаев Ленин на Луне. 1960
Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние.

  • Лунные метеориты – это фрагменты Луны, выбитые из неё в результате удара с другими космическими телами и в дальнейшем попавшие на Землю в качестве метеоритов. В январе 1982 года американский геолог Джон Шутт в ходе экспедиции в Антарктиду обнаружил метеорит с необычными характеристиками, не похожими на все другие метеориты. В результате проведённых исследований было установлено, что данный образец по своими свойствам соответсвует лунным породам, доставленных на Землю в ходе программы «Аполлон». С тех пор, лунное происхождение метеорита устанавливается путём сравнения его химического и изотопного состава с образцами лунного грунта. На 2022 год идентифицировано 140 лунных метеоритов.

 

СОБЫТИЯ


18.07.2025 Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

6 400 секунд, или 24 часа. Однако на вращение Земли влияет ряд факторов, включая положение Солнца и Луны, изменения магнитного поля Земли и баланс масс на планете. С самых первых дней существов
12.03.2025 Nokia не смогла совершить мобильный звонок с Луны, хоть и развернула там сотовую сеть

Nokia высадилась на Луну Система связи от Nokia Bell Labs совершила посадку в районе южного полюса Луны на борту посадочного модуля Athena в рамках миссии IM-2 инновационной компании Intuitive
10.02.2025 Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Группа исследователей сделала важное открытие о происхождении Луны и появлении воды на Земле. Ранее ученые считали, что Луна образовалась в результате масс
27.11.2024 «Спутникс» создала учебную модель лунной базы для космического образования

икс» (входит в Sitronics Group) разработала лабораторный комплекс под названием Nemeya, имитирующий лунную базу. Учебная модель предназначена для аэрокосмического образования. Компания создала

19.08.2024 В приложении «Узнай Москву» можно узнать об истории освоения космоса в режиме дополненной реальности

увидеть в дополненной реальности пуск ракеты-носителя «Восток», посадку «Лунохода-1» на поверхность Луны, стыковку космических кораблей «Союз» и «Аполлон» и многое другое. Это сделает изучение

07.02.2024 По дороге на «Луну»: «МегаФон» ускорил интернет в Шарлыке

пны скорости мобильного интернета до 55 Мбит/с. Также быстрой передачей данных могут воспользоваться путешественники по дороге к главной достопримечательности Шарлыкского района — ландшафтному парку «Луна». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в северной и западной части Шарлыка. Оно обеспечивает «дальнобойное» покрытие и

20.06.2023 Российских владельцев iPhone срочно пересаживают на браузер «Луна». В чем его важные особенности?

ступна – ими можно будет воспользоваться только после релиза стабильной сроки. Главная особенность «Луны» в том, что он по умолчанию умеет работать с сайтами российских банков и госструктур. До
06.05.2023 Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

твенные сателлиты искали ученые Уильям Пикеринг и Клайд Томбо, но они пришли к выводу, что аналогов Луны не существует.  Зато в процессе поисков второй Луны ученые обнаружили другие вари
10.01.2023 Самые интересные космические открытия 2022 года

ого модуля «ЧанъЭ-5» показали, что впервые обнаружены следы воды в скалах и реголите на поверхности Луны. Реголит на поверхности Луны может быть источником воды. Изображение: космонавт Р
22.06.2022 Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта

Добыча воды на Луны может стать реальностью, а вслед за ней возможной может оказаться и будущая колонизация

26.05.2022 Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

во время новолуния. Также затмение происходит, потому что диаметр Солнца в 400 раз больше диаметра Луны, но по совпадению Солнце также расположено примерно в 400 раз дальше от нашей планеты, ч
25.04.2022 Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

лунной эволюции — это происхождение заметной асимметрии между дальним и ближним к Земле полушариями Луны. Дело в том, что на одной стороне существенно больше кратеров, чем на другой. Теперь это
25.01.2022 Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

риходится иметь дело, пытаясь выделить сигналы от частиц. Помимо низких температур, тот факт, что у Луны нет атмосферы, также является большим преимуществом. На Луне вакуум в 10 раз лучше, чем

11.01.2022 Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I

установлена на «Орионе» в ходе подготовки к беспилотному полету, во время которого аппарат облетит Луну и вернется на Землю (миссия Artemis I). Задача Callisto — протестировать и продемонстрир
23.12.2021 Добыча воды на луне и видеоэкран на небе: в Москве пройдет «Ночь технологических стартапов»

выставке инноваций будет представлен проект MoonDust Robotics по развитию технологий добычи воды на Луне и освоения производных из нее элементов — кислорода и водорода. Посетители увидят протот
23.10.2021 Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Землю. К слову, это первый случай за 44 года, когда космический корабль доставил на Землю фрагменты Луны. Ученым была предоставлена возможность внимательно изучить лунные породы, и международна
03.09.2021 Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

магнитное поле создается смешением жидкого железа, испускающего электрические токи, глубоко в ядре Луны. Но последние исследования, проведенные в Университете Рочестера в Нью-Йорке, развеяли э
27.08.2021 Что скрыто под обратной стороной Луны?

, собранные радаром лунохода Yutu-2 китайской миссии Chang'E-4, приземлившегося на обратной стороне Луны, первоначально предполагали, что там существует только один слой грунта, называемый рего
11.08.2021 Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов

оборот примерно за каждые шесть часов . Но затем вращение постепенно замедлилось из-за силы тяжести Луны и приливного трения, а дни стали длиннее. Но это постепенное замедление не было постоянн
16.04.2021 Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

трубы образовались из-за лунной вулканической активности в далеком прошлом. Они были обнаружены на Луне еще в 2009 году, но с тех пор о них не очень многое стало известно. Существуют пещеры ра
05.03.2021 Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

структур на специально разработанном 3D-принтере, причем делать это непосредственно на поверхности Луны. Речь о так называемом автономном аддитивном производстве. Российские ученые из Сколтеха
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну

al Aeronautics and Space Administration) совершило прорыв в подготовке к следующей высадке людей на Луну, выполнив комплексное моделирование с помощью суперкомпьютера NASA Aitken, который работ
10.09.2020 На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет»

Mapper, установленного  на искусственный лунный спутник «Чандраян-1», собирала данные о поверхности Луны. Тогда на карту было нанесено множество информации, впоследствии изученной командой учен
24.08.2020 Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

на Землю астронавтами, напрямую не «сообщает» возраст этого небесного тела. Способ расчета возраста Луны учитывает все процессы затвердевания океана лунной магмы и состав горных пород на Луне.

11.05.2019 Джефф Безос показал макет космического корабля для высадки на Луну

научного оборудования, спутников, вездеходов и, конечно, людей, так что планы Безоса о колонизации Луны вполне могут обратиться в реальность. На корабле планируется установить мощный ракетный

10.10.2018 Ученые закодируют информацию в ДНК и отправят на Луну в 2020 году

ключит 10 000 изображений, текст 20 книг и другую информацию, закодированную на синтетических молекулах ДНК, в Lunar Library («Лунную библиотеку»). Миссия по отправке специальной капсулы с архивом на Луну должна состояться в 2020 году и будет выполнена частной компанией Astrobotic. Синтез ДНК для проекта произведет компания Twist Bioscience, кодирование данных будет осуществляться учеными и
26.08.2018 В 2024 г. США планируют иметь обитаемую станцию за орбитой Луны

По заявлению вице-президента США Майка Пенса, США намерены вернуться к исследованию Луны, а также будут заниматься исследованиями Марса. Во время визита в Космический центр Линд
21.08.2018 Существование льда на Луне подтверждено

Вода в замороженном состоянии располагается в самых темных и самых холодных областях полюсов Луны. К такому выводу исследователи пришли после анализа данных спектрометра Moon Mineralogy

24.07.2018 На Луне могла существовать жизнь

ателей из Университета штата Вашингтон (США) и Лондонского университета (Великобритания), в истории Луны было как минимум два периода, пригодных для жизни. В эти отрезки времени условия на пове
28.05.2018 Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны

заметил предприниматель, состояние которого оценивается Forbes более чем в $130 млрд. Преимущества Луны По мнению Безоса, перенос тяжелой промышленности с Земли на Луну — дело не такого уж отд
04.05.2018 Ученые нашли доказательство существования воды на Луне

атели предполагают, что их открытие является очень ценным. Если вода когда-то была под поверхностью Луны, то она может быть там и теперь.
17.01.2018 Ученые разоблачили миф о связи землетрясений и фаз Луны

Миф о том, что мощные землетрясения происходят в определенные фазы Луны или в определенный сезон, опровергли ученые из Геологической службы США. Анализ двух сот
01.10.2017 Ученые придумали, где поселить космических колонистов

ости, образованные вулканической деятельностью, могут стать местом обитания колонистов при освоении Луны или Марса, полагают европейские ученые. Подобная концепция была представлена на Европейс
16.05.2017 NASA на год поселит астронавтов на орбите Луны

Прежде чем отправиться в экспедицию на Марс в 2030-х гг., астронавты проведут около года на орбите Луны. Таким образом, NASA будет применять двухэтапный подход к пилотируемой миссии на Марс, на которую потратят около $1 трлн.В рамках первого этапа полета на Марс NASA организует пять космичес
02.04.2017 Уже этим летом SpaceX запустит ракету Falcon Heavy, а следующем отправит людей к Луне

м 2017 г. С помощью этих ракет компания планирует реализовать проекты по доставке грузов и глобальному спутниковому доступу в интернет. Кроме того, SpaceX в 2018 г. готовится отправить в полет вокруг Луны первых туристов. Новые проекты помогут Илону Маску увеличить финансирование программ по подготовке миссии на Марс.  Ракету Falcon Heavy можно использовать для отправки тяжелых грузов на ни
19.09.2016 РКК «Энергия» отрабатывает действия космонавтов на Луне

Стенд «Селен», имитирующий силу тяжести на поверхности Луны, помогает специалистам РКК «Энергия» проводить эксперименты по отработке действий челове
30.06.2016 Обзор погодных станций Alize компании Oregon Scientific: RMR262, BAR266 и BAR268HG

и прогноз погоды на ближайшие 6-12 часов, а у модели BAR268HG еще и наружная влажность, и даже фазы Луны. Сегодня в обзоре три устройства свежей линейки Alize компании Oregon Scientific: термом
01.06.2016 Вода на Луне — есть ли практическая польза?

Земли. «Луну можно рассматривать как гигантскую капсулу времени, которая сохранила историю Земли и Луны с момента их образования», — рассказывает ведущий автор исследования Джессика Барнс (Jes
23.02.2016 НАСА опубликовало "странную музыку" с Луны

планетянах. "Музыка" темной стороны испугала астронавтов Apollo 10. Перед полетом на темную сторону Луны членов всех последующих экспедиций предупреждали о возможных странных радиошумах Миссия

15.10.2015 Дешевый полет к Марсу с дозаправкой на Луне

т состоять из нескольких этапов. Сначала с Земли стартует экипаж марсианской миссии.  Параллельно с Луны взлетает танкер с топливом для межпланетного полета. Пилотируемый корабль и танкер стыку

