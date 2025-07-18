Луна - спутник Земли - Лунные программы

Получите все материалы CNews по ключевому слову
- Средний диаметр Луны составляет 3475 км. Она занимает пятое место в списке крупнейших спутников Солнечной системы — больше нее лишь Ганимед, Титан, Каллисто и Ио.
- Площадь поверхности Луны равна 58 миллионам квадратных километров. Это больше площади Африки, но меньше площади Азии.
- Солнце и Луна кажутся нам одинакового размера благодаря удивительному совпадению: Луна в 400 раз меньше Солнца, но зато в 400 раз ближе.
- Луна повернута к нам одной стороной потому, что за один полный оборот вокруг Земли она делает один оборот вокруг своей оси. Движение большинства спутников Солнечной системы также синхронизировано.
- В 2022 году была опубликована самая подробная карта Луны. На разработку карты ушло 10 лет, были задействованы сотни исследователей. Разрешение новой карты — 1:2 500 000, и она в два раза точнее карты Луны геологической службы США, считавшейся стандартом. На карте есть 12 341 ударный кратер, 81 бассейн, 17 типов горных пород и 14 типов структур. Посмотреть карту на CNews можно по ссылке (вес карты 200МБ).
- Благодаря эффекту либрации с Земли можно увидеть 59% лунной поверхности. Обратная сторона Луны заметно отличается от видимой. В среднем она выше, на ней расположено большинство крупнейших лунных кратеров, но в то же время там находится лишь два моря.
- Из-за отсутствия на Луне атмосферы, на ней нету сумерек. Т.е. день или ночь наступают мгновенно.
- На Луне сутки составляют почти 709 часов Если стоять на Луне в одной точке, то Солнце непрерывно будет светить 2 недели.
- Согласно данным радиоизотопного анализа лунных образцов, кратер Тихо с его знаменитый лучевой системой сформировался 108 млн лет назад, когда на Земле еще царили динозавры.
- Очень важная причина колонизации Луны — наличие на ней полезных ископаемых, на Луне содержится настолько много гелия-3, что им можно полностью обеспечить термоядерную энергетику человечества на срок более 1000 лет.
- Луна кажется нам очень ярким телом. Но на самом деле отражательная способность (альбедо) ее поверхности составляет всего 13%, что почти втрое меньше альбедо Земли. Поэтому на их совместных фотографиях яркость Луны зачастую специально увеличивают.
- Свыше 40% видимой стороны Луны занимают моря — темные низменные участки, покрытые застывшими лавовыми отложениями.
- Сейчас у Луны нет магнитного поля. Однако анализ образцов лунного грунта показал, что в далеком прошлом она обладала собственным магнитным полем, которое даже превосходило по силе земное.
- Первыми живыми существами, облетевшими Луну, стали среднеазиатские степные черепашки, находившиеся на борту советского космического корабля «Зонд-5», запущенного 15 сентября 1968 г. Компанию им составили мухи-дрозофилы, жуки-хрущаки, различные растения, семена и микроорганизмы. Спускаемый аппарат корабля успешно приводнился в Индийском океане 21 сентября.
- На Марсе и Луне человек может прожить несколько суток в легком скафандре. Главной проблемой является высокая радиация, именно она может убить человека за несколько дней.
- Луна удаляется от нашей планеты со скоростью примерно 3,8 см в год. Примерно через 600 млн лет ее видимый размер на небе уменьшится настолько, что это сделает невозможным наблюдение с Земли полных солнечных затмений. Отбирая энергию вращения Земли на подъем своей орбиты, Луна тормозит вращение Земли. Из-за этого Земля замедляет вращение вокруг своей оси, и геостационарная орбита (то есть та орбита, на которой скорость полета спутника над планетой равна скорости вращения планеты) Земли поднимается. Примерно через 5 миллиардов лет радиус лунной орбиты достигнет максимального значения - 463 тысячи километров, а продолжительность земных суток составит 870 часов, то есть пять современных недель. В этот момент Луна окажется на геостационарной орбите, и наступит явление полной синхронизации, при котором Луна и Земля будут смотреть друг на друга только одной стороной. Это состояние является устойчивым, и оно будет продолжаться миллиарды лет. И лишь в очень отдаленном будущем влияние нашего Солнца (или какого-то другого объекта) может затормозить взаимное вращение пары Луна-Земля, и Луна упадет на Землю.
- Лунные метеориты – это фрагменты Луны, выбитые из неё в результате удара с другими космическими телами и в дальнейшем попавшие на Землю в качестве метеоритов. В январе 1982 года американский геолог Джон Шутт в ходе экспедиции в Антарктиду обнаружил метеорит с необычными характеристиками, не похожими на все другие метеориты. В результате проведённых исследований было установлено, что данный образец по своими свойствам соответсвует лунным породам, доставленных на Землю в ходе программы «Аполлон». С тех пор, лунное происхождение метеорита устанавливается путём сравнения его химического и изотопного состава с образцами лунного грунта. На 2022 год идентифицировано 140 лунных метеоритов.
СОБЫТИЯ
|18.07.2025
|
Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
6 400 секунд, или 24 часа. Однако на вращение Земли влияет ряд факторов, включая положение Солнца и Луны, изменения магнитного поля Земли и баланс масс на планете. С самых первых дней существов
|12.03.2025
|
Nokia не смогла совершить мобильный звонок с Луны, хоть и развернула там сотовую сеть
Nokia высадилась на Луну Система связи от Nokia Bell Labs совершила посадку в районе южного полюса Луны на борту посадочного модуля Athena в рамках миссии IM-2 инновационной компании Intuitive
|10.02.2025
|
Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Группа исследователей сделала важное открытие о происхождении Луны и появлении воды на Земле. Ранее ученые считали, что Луна образовалась в результате масс
|27.11.2024
|
«Спутникс» создала учебную модель лунной базы для космического образования
икс» (входит в Sitronics Group) разработала лабораторный комплекс под названием Nemeya, имитирующий лунную базу. Учебная модель предназначена для аэрокосмического образования. Компания создала
|19.08.2024
|
В приложении «Узнай Москву» можно узнать об истории освоения космоса в режиме дополненной реальности
увидеть в дополненной реальности пуск ракеты-носителя «Восток», посадку «Лунохода-1» на поверхность Луны, стыковку космических кораблей «Союз» и «Аполлон» и многое другое. Это сделает изучение
|07.02.2024
|
По дороге на «Луну»: «МегаФон» ускорил интернет в Шарлыке
пны скорости мобильного интернета до 55 Мбит/с. Также быстрой передачей данных могут воспользоваться путешественники по дороге к главной достопримечательности Шарлыкского района — ландшафтному парку «Луна». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в северной и западной части Шарлыка. Оно обеспечивает «дальнобойное» покрытие и
|20.06.2023
|
Российских владельцев iPhone срочно пересаживают на браузер «Луна». В чем его важные особенности?
ступна – ими можно будет воспользоваться только после релиза стабильной сроки. Главная особенность «Луны» в том, что он по умолчанию умеет работать с сайтами российских банков и госструктур. До
|06.05.2023
|
Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?
твенные сателлиты искали ученые Уильям Пикеринг и Клайд Томбо, но они пришли к выводу, что аналогов Луны не существует. Зато в процессе поисков второй Луны ученые обнаружили другие вари
|10.01.2023
|
Самые интересные космические открытия 2022 года
ого модуля «ЧанъЭ-5» показали, что впервые обнаружены следы воды в скалах и реголите на поверхности Луны. Реголит на поверхности Луны может быть источником воды. Изображение: космонавт Р
|22.06.2022
|
Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта
Добыча воды на Луны может стать реальностью, а вслед за ней возможной может оказаться и будущая колонизация
|26.05.2022
|
Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
во время новолуния. Также затмение происходит, потому что диаметр Солнца в 400 раз больше диаметра Луны, но по совпадению Солнце также расположено примерно в 400 раз дальше от нашей планеты, ч
|25.04.2022
|
Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида
лунной эволюции — это происхождение заметной асимметрии между дальним и ближним к Земле полушариями Луны. Дело в том, что на одной стороне существенно больше кратеров, чем на другой. Теперь это
|25.01.2022
|
Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики
риходится иметь дело, пытаясь выделить сигналы от частиц. Помимо низких температур, тот факт, что у Луны нет атмосферы, также является большим преимуществом. На Луне вакуум в 10 раз лучше, чем
|11.01.2022
|
Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I
установлена на «Орионе» в ходе подготовки к беспилотному полету, во время которого аппарат облетит Луну и вернется на Землю (миссия Artemis I). Задача Callisto — протестировать и продемонстрир
|23.12.2021
|
Добыча воды на луне и видеоэкран на небе: в Москве пройдет «Ночь технологических стартапов»
выставке инноваций будет представлен проект MoonDust Robotics по развитию технологий добычи воды на Луне и освоения производных из нее элементов — кислорода и водорода. Посетители увидят протот
|23.10.2021
|
Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Землю. К слову, это первый случай за 44 года, когда космический корабль доставил на Землю фрагменты Луны. Ученым была предоставлена возможность внимательно изучить лунные породы, и международна
|03.09.2021
|
Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны
магнитное поле создается смешением жидкого железа, испускающего электрические токи, глубоко в ядре Луны. Но последние исследования, проведенные в Университете Рочестера в Нью-Йорке, развеяли э
|27.08.2021
|
Что скрыто под обратной стороной Луны?
, собранные радаром лунохода Yutu-2 китайской миссии Chang'E-4, приземлившегося на обратной стороне Луны, первоначально предполагали, что там существует только один слой грунта, называемый рего
|11.08.2021
|
Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов
оборот примерно за каждые шесть часов . Но затем вращение постепенно замедлилось из-за силы тяжести Луны и приливного трения, а дни стали длиннее. Но это постепенное замедление не было постоянн
|16.04.2021
|
Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?
трубы образовались из-за лунной вулканической активности в далеком прошлом. Они были обнаружены на Луне еще в 2009 году, но с тех пор о них не очень многое стало известно. Существуют пещеры ра
|05.03.2021
|
Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?
структур на специально разработанном 3D-принтере, причем делать это непосредственно на поверхности Луны. Речь о так называемом автономном аддитивном производстве. Российские ученые из Сколтеха
|08.12.2020
|
NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну
al Aeronautics and Space Administration) совершило прорыв в подготовке к следующей высадке людей на Луну, выполнив комплексное моделирование с помощью суперкомпьютера NASA Aitken, который работ
|10.09.2020
|
На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет»
Mapper, установленного на искусственный лунный спутник «Чандраян-1», собирала данные о поверхности Луны. Тогда на карту было нанесено множество информации, впоследствии изученной командой учен
|24.08.2020
|
Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали
на Землю астронавтами, напрямую не «сообщает» возраст этого небесного тела. Способ расчета возраста Луны учитывает все процессы затвердевания океана лунной магмы и состав горных пород на Луне.
|11.05.2019
|
Джефф Безос показал макет космического корабля для высадки на Луну
научного оборудования, спутников, вездеходов и, конечно, людей, так что планы Безоса о колонизации Луны вполне могут обратиться в реальность. На корабле планируется установить мощный ракетный
|10.10.2018
|
Ученые закодируют информацию в ДНК и отправят на Луну в 2020 году
ключит 10 000 изображений, текст 20 книг и другую информацию, закодированную на синтетических молекулах ДНК, в Lunar Library («Лунную библиотеку»). Миссия по отправке специальной капсулы с архивом на Луну должна состояться в 2020 году и будет выполнена частной компанией Astrobotic. Синтез ДНК для проекта произведет компания Twist Bioscience, кодирование данных будет осуществляться учеными и
|26.08.2018
|
В 2024 г. США планируют иметь обитаемую станцию за орбитой Луны
По заявлению вице-президента США Майка Пенса, США намерены вернуться к исследованию Луны, а также будут заниматься исследованиями Марса. Во время визита в Космический центр Линд
|21.08.2018
|
Существование льда на Луне подтверждено
Вода в замороженном состоянии располагается в самых темных и самых холодных областях полюсов Луны. К такому выводу исследователи пришли после анализа данных спектрометра Moon Mineralogy
|24.07.2018
|
На Луне могла существовать жизнь
ателей из Университета штата Вашингтон (США) и Лондонского университета (Великобритания), в истории Луны было как минимум два периода, пригодных для жизни. В эти отрезки времени условия на пове
|28.05.2018
|
Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны
заметил предприниматель, состояние которого оценивается Forbes более чем в $130 млрд. Преимущества Луны По мнению Безоса, перенос тяжелой промышленности с Земли на Луну — дело не такого уж отд
|04.05.2018
|
Ученые нашли доказательство существования воды на Луне
атели предполагают, что их открытие является очень ценным. Если вода когда-то была под поверхностью Луны, то она может быть там и теперь.
|17.01.2018
|
Ученые разоблачили миф о связи землетрясений и фаз Луны
Миф о том, что мощные землетрясения происходят в определенные фазы Луны или в определенный сезон, опровергли ученые из Геологической службы США. Анализ двух сот
|01.10.2017
|
Ученые придумали, где поселить космических колонистов
ости, образованные вулканической деятельностью, могут стать местом обитания колонистов при освоении Луны или Марса, полагают европейские ученые. Подобная концепция была представлена на Европейс
|16.05.2017
|
NASA на год поселит астронавтов на орбите Луны
Прежде чем отправиться в экспедицию на Марс в 2030-х гг., астронавты проведут около года на орбите Луны. Таким образом, NASA будет применять двухэтапный подход к пилотируемой миссии на Марс, на которую потратят около $1 трлн.В рамках первого этапа полета на Марс NASA организует пять космичес
|02.04.2017
|
Уже этим летом SpaceX запустит ракету Falcon Heavy, а следующем отправит людей к Луне
м 2017 г. С помощью этих ракет компания планирует реализовать проекты по доставке грузов и глобальному спутниковому доступу в интернет. Кроме того, SpaceX в 2018 г. готовится отправить в полет вокруг Луны первых туристов. Новые проекты помогут Илону Маску увеличить финансирование программ по подготовке миссии на Марс. Ракету Falcon Heavy можно использовать для отправки тяжелых грузов на ни
|19.09.2016
|
РКК «Энергия» отрабатывает действия космонавтов на Луне
Стенд «Селен», имитирующий силу тяжести на поверхности Луны, помогает специалистам РКК «Энергия» проводить эксперименты по отработке действий челове
|30.06.2016
|
Обзор погодных станций Alize компании Oregon Scientific: RMR262, BAR266 и BAR268HG
и прогноз погоды на ближайшие 6-12 часов, а у модели BAR268HG еще и наружная влажность, и даже фазы Луны. Сегодня в обзоре три устройства свежей линейки Alize компании Oregon Scientific: термом
|01.06.2016
|
Вода на Луне — есть ли практическая польза?
Земли. «Луну можно рассматривать как гигантскую капсулу времени, которая сохранила историю Земли и Луны с момента их образования», — рассказывает ведущий автор исследования Джессика Барнс (Jes
|23.02.2016
|
НАСА опубликовало "странную музыку" с Луны
планетянах. "Музыка" темной стороны испугала астронавтов Apollo 10. Перед полетом на темную сторону Луны членов всех последующих экспедиций предупреждали о возможных странных радиошумах Миссия
|15.10.2015
|
Дешевый полет к Марсу с дозаправкой на Луне
т состоять из нескольких этапов. Сначала с Земли стартует экипаж марсианской миссии. Параллельно с Луны взлетает танкер с топливом для межпланетного полета. Пилотируемый корабль и танкер стыку
