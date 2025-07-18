Луна - спутник Земли - Лунные программы

Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние. Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние. Группа учёных Академии наук Китая создали геологическую карту Луны на основе данных проекта «Чанъэ», а также других результатов исследований Луны и данных международных организаций. На карте обозначены 12 341 ударный кратер, 81 ударный бассейн, 17 типов пород и 14 типов структур. Она предоставит важную базовую информацию для научных исследований, планирования зондирования и выбора места посадки на Луне. Карта была опубликована в журнале Science Bulletin. И она точно будет актуальна в свете интереса к Луне — в ближайшие 5 лет планируется 20 миссий. Группа учёных Академии наук Китая создали геологическую карту Луны на основе данных проекта «Чанъэ», а также других результатов исследований Луны и данных международных организаций. На карте обозначены 12 341 ударный кратер, 81 ударный бассейн, 17 типов пород и 14 типов структур. Она предоставит важную базовую информацию для научных исследований, планирования зондирования и выбора места посадки на Луне. Карта была опубликована в журнале Science Bulletin. И она точно будет актуальна в свете интереса к Луне — в ближайшие 5 лет планируется 20 миссий. Первое фото обратной стороны Луны и современное изображение. Слева на фото - снимок, который сделал советский аппарат «Луна 3» в октябре 1959 года. Он не отличается хорошим качеством, но именно благодаря ему человечество наконец-то узнало, как выглядит невидимая с Земли сторона Луны. Справа - изображение, составленное из множества снимков аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который в настоящий момент обращается вокруг Луны. Первое фото обратной стороны Луны и современное изображение. Слева на фото - снимок, который сделал советский аппарат «Луна 3» в октябре 1959 года. Он не отличается хорошим качеством, но именно благодаря ему человечество наконец-то узнало, как выглядит невидимая с Земли сторона Луны. Справа - изображение, составленное из множества снимков аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который в настоящий момент обращается вокруг Луны. Первые наброски Луны от Галилео Галилея, увидевшего спутник в телескоп. Первые наброски Луны от Галилео Галилея, увидевшего спутник в телескоп. МКС на фоне Луны МКС на фоне Луны Сдуваемый с Земли на протяжении миллиардов лет кислород вызвал «ржавчину» на Луне На поверхности Луны в области широких высот планетологами был обнаружен окисленный минерал гематит. Железо легко вступает в реакцию с кислородом, формируя ржавчину, которую часто можно встретить на Земле. Однако на Луне практически полностью отсутствует кислород, потому там доминирует металлическое железо. Кроме того, водород, входящий в состав солнечного ветра, непрерывно осаждается на поверхность Луны, что тоже не благоприятствует окислению. Вот почему открытие гематита на поверхности спутника стало для ученых полной неожиданностью. Скорее всего, лунный гематит формируется в результате окисления железа, находящегося на поверхности, кислородом из верхних слоев атмосферы Земли, который постоянно «сдувается» к поверхности Луны потоками солнечного ветра. Сдуваемый с Земли на протяжении миллиардов лет кислород вызвал «ржавчину» на Луне На поверхности Луны в области широких высот планетологами был обнаружен окисленный минерал гематит. Железо легко вступает в реакцию с кислородом, формируя ржавчину, которую часто можно встретить на Земле. Однако на Луне практически полностью отсутствует кислород, потому там доминирует металлическое железо. Кроме того, водород, входящий в состав солнечного ветра, непрерывно осаждается на поверхность Луны, что тоже не благоприятствует окислению. Вот почему открытие гематита на поверхности спутника стало для ученых полной неожиданностью. Скорее всего, лунный гематит формируется в результате окисления железа, находящегося на поверхности, кислородом из верхних слоев атмосферы Земли, который постоянно «сдувается» к поверхности Луны потоками солнечного ветра. Невероятный пролет МКС на фоне Луны. Невероятный пролет МКС на фоне Луны. Кратер Тихо - самый молодой из крупных кратеров Луны: он появился всего 109±4 млн лет назад, когда на Земле ещё царили динозавры. Кратер Тихо - самый молодой из крупных кратеров Луны: он появился всего 109±4 млн лет назад, когда на Земле ещё царили динозавры. 48 цветов Луны. Фото сняты в течение 10 лет. Астрофотограф: Marcella Giulia Pace 48 цветов Луны. Фото сняты в течение 10 лет. Астрофотограф: Marcella Giulia Pace Луна больше, чем Плутон. Площадь Плутона - 17.700.000 км². Площадь Луны - 37.900.000 км². Луна в два раза больше Плутона. Луна больше, чем Плутон. Площадь Плутона - 17.700.000 км². Площадь Луны - 37.900.000 км². Луна в два раза больше Плутона. Расстояние между Землёй и Луной в сравнении с Солнцем. Расстояние между Землёй и Луной в сравнении с Солнцем. В результате миссии «Аполлон-8» (1968 год) люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела – Луны, – и вышли на окололунную орбиту. Полёт ознаменовал начало новой эры в исследованиях космоса и в истории человечества. Спуск на поверхность Луны аппарата миссии «Аполлон-11» В результате миссии «Аполлон-8» (1968 год) люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела – Луны, – и вышли на окололунную орбиту. Полёт ознаменовал начало новой эры в исследованиях космоса и в истории человечества. Спуск на поверхность Луны аппарата миссии «Аполлон-11» Места первых шагов человека по Луне. (Цифры - это номера миссий апполонов. Первые 10 миссий были тренировочными и без посадки на Луну.) Места первых шагов человека по Луне. (Цифры - это номера миссий апполонов. Первые 10 миссий были тренировочными и без посадки на Луну.) Реальные снимки Земли, полученные японским искусственным спутником Луны «Кагуя» 30 сентября 2008 года. Кажется, что Земля поднимается из-за лунного горизонта, но на самом деле восход планеты обусловлен движением самого корабля. Так как мы всегда видим одну сторону Луны, соответственно, Земля в небе нашего спутника висит практически неподвижно в одной точке. С обратной стороны Луны нашу планету вообще никогда не видно. Реальные снимки Земли, полученные японским искусственным спутником Луны «Кагуя» 30 сентября 2008 года. Кажется, что Земля поднимается из-за лунного горизонта, но на самом деле восход планеты обусловлен движением самого корабля. Так как мы всегда видим одну сторону Луны, соответственно, Земля в небе нашего спутника висит практически неподвижно в одной точке. С обратной стороны Луны нашу планету вообще никогда не видно. Лев Щипачёв «Русская березка на Луне». 1961г Лев Щипачёв «Русская березка на Луне». 1961г "Путь на Луну открыт", 1956 г. Николай Михайлович Кольчицкий "Путь на Луну открыт", 1956 г. Николай Михайлович Кольчицкий «Тебе, Человечество!» Плакат СССР о том, как мы подарили миру луну. Воликов В.П., 1966 год. «Тебе, Человечество!» Плакат СССР о том, как мы подарили миру луну. Воликов В.П., 1966 год. Вячеслав Ховаев Ленин на Луне. 1960 Вячеслав Ховаев Ленин на Луне. 1960 Что можно увидеть в бинокль или телескоп в Полнолуние.

Лунные метеориты – это фрагменты – это фрагменты Луны , выбитые из неё в результате удара с другими космическими телами и в дальнейшем попавшие на Землю в качестве метеоритов. В январе 1982 года американский геолог Джон Шутт в ходе экспедиции в Антарктиду обнаружил метеорит с необычными характеристиками, не похожими на все другие метеориты. В результате проведённых исследований было установлено, что данный образец по своими свойствам соответсвует лунным породам, доставленных на Землю в ходе программы « Аполлон ». С тех пор, лунное происхождение метеорита устанавливается путём сравнения его химического изотопного состава с образцами лунного грунта. На 2022 год идентифицировано 140 лунных метеоритов.