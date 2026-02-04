Разделы

Brookings Institution Брукингский институт Институт Брукингс

Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс

СОБЫТИЯ


04.02.2026 У работодателей новый тренд. Увольняя сотрудников, они врут, что виноваты нейросети 1
12.10.2017 Microsoft и Facebook проложили самый мощный интернет-кабель через Атлантику 1
25.10.2016 Развивающиеся страны теряют миллиарды из-за правительственных блокировок приложений 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
17.10.2014 ФБР потребовало от Apple и Google оставлять «дыры» для доступа спецслужб к данным пользователей 1
14.04.2010 Медведев предложил Обаме общаться по SMS через iPhone 1
24.02.2010 ИТ-компании США объединились, чтобы помочь своей стране 1
25.11.2002 Американские сенаторы предлагают поддержать развитие услуг стационарной беспроводной связи 1
18.07.2001 Широкополосные сети могут приносить экономике США полтриллиона долларов в год 1
27.10.2000 Совет директоров Lucent Technologies назначил председателем и исполнительным директором Генри Шахта 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Brookings Institution и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25321 3
X Corp - Twitter 2913 2
Apple Inc 12721 2
Meta Platforms - Facebook 4548 2
Google LLC 12324 2
Telxius Telecom 1 1
Dell EMC 5104 1
Cisco Systems 5232 1
Accenture plc 696 1
Intel Corporation 12573 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
HP Inc. 5769 1
9099 1
Autodesk 625 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Adobe Systems 1574 1
Yahoo! 3711 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Laval - Лаваль 6 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 1
ЕС-лизинг 22 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Agfa Gevaert 68 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 60 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
eBay Inc 1632 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Intel Capital 148 1
Alcoa 49 1
Новая поликлиника 3 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1483 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Демократическая политическая партия США 120 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 5
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31969 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4798 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 560 2
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 102 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18638 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17182 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1178 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14995 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1673 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 999 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
NASA Mars Odyssey orbiter 59 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2106 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Google Android 14805 1
Apple iOS 8310 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 1
Rakuten Viber 655 1
Microsoft Office 3985 1
Microsoft Windows 16417 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1233 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1730 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Microsoft Skype for Business 184 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
Microsoft Windows Server 2012 202 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 35 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Tango 44 1
InterSystems HealthShare 26 1
Garvin Jim - Гарвин Джим 7 4
Gaddy Clifford - Гадди Клиффорд 2 2
Путин Владимир 3380 2
Кирпичников Михаил 5 2
King William - Кинг Уильям 4 2
Taylor Richard - Тэйлор Ричард 7 1
Allen George - Аллен Джорж 4 1
Comey James - Коми Джеймс 15 1
Soghoian Christopher - Согоян Кристофер 9 1
Blaze Matt - Блейз Мэтт 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Зингерман Борис 39 1
Захаров Павел 60 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Гайдуков Алексей 23 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Орлов Геннадий 16 1
Полещук Александр 8 1
Пастухов Борис 5 1
Засыпкин Дмитрий 6 1
Рудычева Наталья 95 1
Шмид Александр 17 1
Переверзев Михаил 19 1
Бессольцев Михаил 11 1
Мякишев Антон 11 1
Смолин Сергей 6 1
Янченко Андрей 2 1
Тимофеев Павел 2 1
Кашкаров Юрий 4 1
McGinn Richard - МакГинн Ричард 6 1
Schacht Henry - Шахт Генри 6 1
Boxer Barbara - Боксер Барбара 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53560 11
Россия - РФ - Российская федерация 158157 10
США - Колумбия - Вашингтон 1455 5
Земля - планета Солнечной системы 10690 4
Солнечная система - Solar system 2549 4
США - Техас 1015 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1310 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18345 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 2
Африка - Африканский регион 3579 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4112 1
Европа 24676 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13582 1
Южная Корея - Республика 6875 1
Азия - Азиатский регион 5763 1
Япония 13565 1
Индия - Bharat 5727 1
Америка - Американский регион 2190 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 1
США - Нью-Йорк 3155 1
Ближний Восток 3051 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2991 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 811 1
Турция - Турецкая республика 2504 1
Россия - ПФО - Самарская область 1478 1
Саудовская Аравия - Королевство 639 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1611 1
США - Нью-Джерси 304 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 934 1
Бурунди - Республика 71 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 248 1
Марокко - Королевство 214 1
Ирак - Республика 700 1
Турция - Анкара 21 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 4
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 89 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Латинский алфавит 193 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
КДЦ - Консультативно-диагностический центр 14 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 554 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 91 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
AP - Associated Press 2006 4
РИА Новости 1001 1
NYT - The New York Times 1091 1
Newsweek 39 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
Markets&Markets Research 113 1
R2G - Research2Guidance 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 979 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 92 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
APS - American Philosophical Society - Американское философское общество 1 1
