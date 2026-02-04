Получите все материалы CNews по ключевому слову
Brookings Institution Брукингский институт Институт Брукингс
Brookings Institution и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25321 3
|X Corp - Twitter 2913 2
|Apple Inc 12721 2
|Meta Platforms - Facebook 4548 2
|Google LLC 12324 2
|Telxius Telecom 1 1
|Dell EMC 5104 1
|Cisco Systems 5232 1
|Accenture plc 696 1
|Intel Corporation 12573 1
|IBM - International Business Machines Corp 9565 1
|HP Inc. 5769 1
|1С 9099 1
|Autodesk 625 1
|Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
|Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
|Adobe Systems 1574 1
|Yahoo! 3711 1
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
|GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
|Laval - Лаваль 6 1
|InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
|ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 1
|ЕС-лизинг 22 1
|Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
|Agfa Gevaert 68 1
|Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 60 1
|Siemens AG - Siemens Group 2633 1
|AP - Associated Press 2006 4
|РИА Новости 1001 1
|NYT - The New York Times 1091 1
|Newsweek 39 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
|Markets&Markets Research 113 1
|R2G - Research2Guidance 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
