Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЕМИАС РФ ЕРИС Единый радиологический информационный сервис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
ЕМИАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Юрий 67 7
|Ракова Анастасия 48 4
|Зингерман Борис 39 3
|Полещук Александр 8 2
|Потишний Роман 11 2
|Тыров Илья 29 2
|Фишер Андрей 74 2
|Захаров Павел 60 2
|Морозов Сергей 59 2
|Новиков Сергей 47 1
|Будова Александра 6 1
|Бахаев Алексей 13 1
|Стрельцов Алексей 1 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Корнилов Андрей 8 1
|Андрейчук Юрий 7 1
|Дюков Андрей 17 1
|Когай Евгений 12 1
|Сорокин Сергей 17 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Гилев Сергей 14 1
|Адаева Вера 1 1
|Остроушко Алексей 23 1
|Юн Вадим 12 1
|Логинов Артем 9 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Чернов Георгий 5 1
|Рыбаков Дмитрий 13 1
|Миролюбов Максим 2 1
|Чистяков Кирилл 2 1
|Пастухов Борис 5 1
|Засыпкин Дмитрий 6 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Шмид Александр 17 1
|Алехин Алексей 5 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Толокольников Александр 8 1
|Корнилов Денис 6 1
|Валяева Елизавета 72 1
|ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
|Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.