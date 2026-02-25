Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

ЕМИАС РФ ЕРИС Единый радиологический информационный сервис


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.02.2026 Сеченовский Университет и «РТК-Радиология» разработали ИИ-модуль для планирования торакальных операций 1
07.04.2025 «РТК Радиология» внедрила в Республике Хакасия единую радиологическую информационную систему 2
11.06.2024 Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М. В. Ломоносова перешел на МИС qMS 1
31.05.2024 От анализа снимка до постановки диагноза: как нейросети помогают врачам в Москве 1
01.04.2024 Российский ИТ-разработчик и ведущие неврологи России развивают новые цифровые технологии 2
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
26.12.2023 Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО 1
08.06.2023 В Москве заработал второй комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики семи заболеваний 1
17.05.2023 В Москве искусственный интеллект научился определять рассеянный склероз по МРТ головного мозга 1
04.05.2023 Искусственный интеллект проанализировал более 27 тыс. медизображений пациентов ЯНАО 1
24.03.2023 В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга 2
29.11.2022 Московские нейросети помогают регионам: семь алгоритмов и 4000 проанализированных лучевых исследований 2
30.09.2022 Врачам ЯНАО стала доступна московская платформа сервисов искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований 2
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 2
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1
21.10.2020 Николай Литошин, «Элефус» -

В России не приходится говорить о серьезной защищенности медучреждений

 2
24.07.2020 Искусственный интеллект поможет медицине при поддержке НБМЗ и Mail.ru Cloud Solutions 2
22.07.2020 Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 2
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 2
13.02.2020 Москва выделила 147 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицине 2
17.09.2019 «Элефус» защитил персональные данные пациентов радиологических кабинетов в поликлиниках Москвы 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 2
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 4
05.07.2007 Новое в ИКТ – законодательстве России: июнь 2007 1

Публикаций - 24, упоминаний - 39

ЕМИАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 52 3
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 3
Agfa Gevaert 68 3
Ростелеком 10446 3
Laval - Лаваль 6 3
ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
9123 2
СП.АРМ 51 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 62 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Google LLC 12358 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 546 1
Элефус - Elephus 5 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 134 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз 7 1
Открытые технологии 716 1
Мостелеком 75 1
ЕС-лизинг 22 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 56 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Programming Store - PROSTO - ПРОСТО 4 1
Microsoft Corporation 25352 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 1
IBM - International Business Machines Corp 9568 1
Oracle Corporation 6908 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 432 1
Schneider Electric 594 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 398 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 493 1
АйТи 1440 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Программный продукт ГК 78 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Т8 НТЦ 105 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 54 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 110 13
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 14 3
Новоуренгойская ЦГБ - Новоуренгойская центральная городская больница 2 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1407 2
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 2
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 142 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 35 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 1
RBV Capital 2 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 41 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
Unicorn Capital Partners - Юникорн кэпитал партнерс 1 1
Новая поликлиника 3 1
Скопинфарм 7 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 16 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 1
ГПБ - Газпромбанк 1193 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
Русагро Группа Компаний 342 1
АльфаСтрахование СГ 360 1
Инвитро - Invitro 75 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 51 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 10
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 92 7
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 690 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2760 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 70 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 30 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3537 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 794 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1463 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 305 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
МАВРС - Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 18
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1326 15
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1853 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 13
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4180 13
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 623 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8840 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12387 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8180 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7483 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11528 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3783 4
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 100 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9826 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4823 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 4
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 178 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12404 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1757 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7140 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 388 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7693 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4631 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13697 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3361 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 3
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 654 2
Здравоохранение - Радиология - раздел медицины, изучающий применение лучевых методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия) различных заболеваний - Ядерная и лучевая медицина 20 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 374 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 589 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 461 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МосМедИИ 11 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5229 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 964 1
Национальный проект - Здравоохранение 24 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 76 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 35 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 34 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 40 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5143 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 49 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 54 1
Moodle LMS - система управления курсами 35 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Центр2М CenterVision 1 1
Samsung SVR-диктофон 461 1
InterSystems HealthShare 26 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 64 1
МТС Координатор 7 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 34 1
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 340 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 1
Microsoft Office 4008 1
Microsoft Windows 16459 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
1С:ERP Управление предприятием 740 1
Васильев Юрий 67 7
Ракова Анастасия 48 4
Зингерман Борис 39 3
Полещук Александр 8 2
Потишний Роман 11 2
Тыров Илья 29 2
Фишер Андрей 74 2
Захаров Павел 60 2
Морозов Сергей 59 2
Новиков Сергей 47 1
Будова Александра 6 1
Бахаев Алексей 13 1
Стрельцов Алексей 1 1
Карпинский Алексей 42 1
Корнилов Андрей 8 1
Андрейчук Юрий 7 1
Дюков Андрей 17 1
Когай Евгений 12 1
Сорокин Сергей 17 1
Арсеньев Сергей 7 1
Гилев Сергей 14 1
Адаева Вера 1 1
Остроушко Алексей 23 1
Юн Вадим 12 1
Логинов Артем 9 1
Орлов Геннадий 16 1
Колыбин Леонид 5 1
Чернов Георгий 5 1
Рыбаков Дмитрий 13 1
Миролюбов Максим 2 1
Чистяков Кирилл 2 1
Пастухов Борис 5 1
Засыпкин Дмитрий 6 1
Рудычева Наталья 95 1
Шмид Александр 17 1
Алехин Алексей 5 1
Кабанцов Александр 3 1
Толокольников Александр 8 1
Корнилов Денис 6 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 20
Россия - РФ - Российская федерация 158861 17
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 976 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 410 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1622 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямальский район - Ямал полуостров 42 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 1
Япония 13576 1
Индия - Bharat 5737 1
Израиль 2791 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3004 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 1
Россия - ПФО - Самарская область 1491 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 1
Нидерланды 3650 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 601 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1039 1
Малайзия 902 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1575 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1594 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 731 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1010 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 741 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 706 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 565 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 21
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 9
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1978 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 5
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 823 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1297 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 469 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4432 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6801 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 211 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1687 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 300 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7314 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 2
Аудит - аудиторский услуги 3132 2
Reference - Референс 206 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2191 2
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 295 2
Здравоохранение - Остеопороз - Остеохондроз 22 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2575 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5524 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2815 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1291 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1082 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 89 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
Comparitech 5 1
Cybersecurity Ventures 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Markets&Markets Research 113 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 240 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 31 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 37 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 14 1
РАМН Общественного здоровья имени Семашко ФГБНУ 6 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 982 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1119 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще