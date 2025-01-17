Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Юн Вадим



17.01.2025 Интегратор «Крайон» сбежал от своего норвежского учредителя и стал полностью российским 1
31.07.2024 «Крайон» вошла в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России в рейтинге CNews300 1
28.05.2024 «Крайон» выходит на рынок Нижегородской области 2
11.03.2024 Компания «Крайон» улучшила финансовые показатели по итогам 2023 года 1
10.02.2022 В Crayon назначен директор направления Modern Workplace 1
30.06.2021 Crayon помогает осуществить миграцию SAP-систем сети «Винлаб» в Microsoft Azure 1
26.02.2021 Crayon стала LSP-партнером Microsoft 1
22.07.2020 Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 1
25.05.2020 Crayon и «Яндекс.Облако» помогут российским вузам сократить до 90% затрат на оборудование 1
11.12.2019 В Crayon назначен директор Центра компетенций по ИИ и анализу данных 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Юн Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Crayon. 19 6
Microsoft Corporation 24623 4
Крайон - ранее Crayon Россия 21 3
Yandex - Яндекс 7339 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Nvidia Corp 3487 1
SAP SE 5276 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 66 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 1
Горький Тех АНО 2 1
МСК Групп - Даком М 61 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
Управляемость - Manageability 1731 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 1
Microsoft Azure 1408 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Autodesk AutoCAD 337 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 45 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 1
Crayon Support Program 1 1
Crayon Cloud-iQ 1 1
Crayon COR - Crayon Online Room 1 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 43 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 27 1
Морозов Сергей 59 1
Еронин Владимир 3 1
Беленький Александр 36 1
Шингарев Евгений 7 1
Золотовицкий Аркадий 14 1
Агеев Денис 21 1
Синелобов Александр 5 1
Федосеев Евгений 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Япония 13282 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Нидерланды 3517 1
Малайзия 865 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
CoR - cost of risk - Стоимость риска 7 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Аренда 2416 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 24 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 1
Retail Week Awards 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще