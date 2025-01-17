Юн Вадим
Юн Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозов Сергей 59 1
|Еронин Владимир 3 1
|Беленький Александр 36 1
|Шингарев Евгений 7 1
|Золотовицкий Аркадий 14 1
|Агеев Денис 21 1
|Синелобов Александр 5 1
|Федосеев Евгений 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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