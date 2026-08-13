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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199446
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Еронин Владимир

СОБЫТИЯ


13.08.2026 «Крайон» и «Колибри-АРМ» объединили управление уязвимостями и ИТ-инфраструктурой 1
17.01.2025 Интегратор «Крайон» сбежал от своего норвежского учредителя и стал полностью российским 1
18.04.2024 «Крайон» интегрировала собственную диалоговую платформу W11 в «МойОфис Squadus» 1
01.03.2021 Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft 1
11.12.2019 В Crayon назначен директор Центра компетенций по ИИ и анализу данных 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Еронин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Крайон - ранее Crayon Россия 39 3
Crayon. 19 3
Microsoft Corporation 25781 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Veeam Software 345 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8864 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18147 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6584 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12260 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22668 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8306 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35062 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7880 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3828 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6321 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24446 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2793 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7092 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9371 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25838 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12221 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4860 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22958 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 915 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6490 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9932 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1386 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 1
Microsoft Azure 1527 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Azure Databricks 6 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 20 1
Додо Пицца - Dodo IS - Додо ИС 8 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 362 1
Юн Вадим 21 2
Шершульский Владислав 22 1
Леонтьев Евгений 7 1
Иванников Александр 23 1
Казачкова Инна 1 1
Кутовский Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166382 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3052 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Самарская область 1578 1
Украина 7928 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Норвегия - Королевство 1859 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19557 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12318 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3038 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7043 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3835 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5780 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16088 1
Физика - Physics - область естествознания 2946 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57746 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 870 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7432 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8996 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4023 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33790 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53522 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
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