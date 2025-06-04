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Леонтьев Евгений
УПОМИНАНИЯ
Леонтьев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 432 2
|Microsoft Corporation 24864 1
|Selectel - Селектел 407 1
|Crayon. 19 1
|Крайон - ранее Crayon Россия 23 1
|Петров Михаил 138 5
|Шадаев Максут 1051 5
|Чернышенко Дмитрий 572 5
|Лысенко Эдуард 310 5
|Кирюшин Сергей 88 5
|Терещенко Денис 88 5
|Паршин Максим 319 5
|Хайруллин Айрат 107 5
|Ципорин Павел 102 5
|Рымар Максим 50 5
|Албычев Александр 163 5
|Федулов Владислав 81 5
|Малков Павел 51 5
|Власов Сергей 98 5
|Петрушин Андрей 110 5
|Рудзевич Мария 36 5
|Меджитов Тимур 85 5
|Шпак Василий 240 5
|Кожевников Сергей 22 5
|Мартынова Елена 87 5
|Черников Алексей 53 5
|Панов Евгений 16 5
|Сорокин Даниил 33 5
|Окунь Дмитрий 17 5
|Херсонцев Алексей 93 5
|Драгунов Алексей 25 5
|Тряпицын Сергей 7 5
|Слышкин Василий 129 4
|Дюбанов Анатолий 95 4
|Разумовский Дмитрий 123 4
|Корчивой Станислав 16 3
|Мальчер Леонид 13 3
|Парфентьев Алексей 147 2
|Иванов Дмитрий 92 2
|Катамадзе Анна 101 2
|Майоров Андрей 12 2
|Галушкина Ирина 4 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Фишер Андрей 74 1
|Нефедов Владислав 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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