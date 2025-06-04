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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176098
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Леонтьев Евгений


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Ethernet 40G под защитой СКЗИ «Квазар» 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
01.03.2021 Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Леонтьев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 432 2
Microsoft Corporation 24864 1
Selectel - Селектел 407 1
Crayon. 19 1
Крайон - ранее Crayon Россия 23 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 50 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 242 5
Федеральное казначейство России 1816 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 5
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 5
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 65 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 4
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3090 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 244 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 155 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 465 4
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 95 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1935 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2256 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1872 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 5
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 535 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 285 4
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 123 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5003 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5352 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8889 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1252 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2538 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10686 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2244 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3302 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 390 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2229 1
HTML - SHTML - Server Side Includes - включения на стороне сервера 72 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 346 4
Microsoft Azure 1429 1
Додо Пицца - Dodo IS - Додо ИС 8 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 18 1
Microsoft Azure Databricks 6 1
Петров Михаил 138 5
Шадаев Максут 1051 5
Чернышенко Дмитрий 572 5
Лысенко Эдуард 310 5
Кирюшин Сергей 88 5
Терещенко Денис 88 5
Паршин Максим 319 5
Хайруллин Айрат 107 5
Ципорин Павел 102 5
Рымар Максим 50 5
Албычев Александр 163 5
Федулов Владислав 81 5
Малков Павел 51 5
Власов Сергей 98 5
Петрушин Андрей 110 5
Рудзевич Мария 36 5
Меджитов Тимур 85 5
Шпак Василий 240 5
Кожевников Сергей 22 5
Мартынова Елена 87 5
Черников Алексей 53 5
Панов Евгений 16 5
Сорокин Даниил 33 5
Окунь Дмитрий 17 5
Херсонцев Алексей 93 5
Драгунов Алексей 25 5
Тряпицын Сергей 7 5
Слышкин Василий 129 4
Дюбанов Анатолий 95 4
Разумовский Дмитрий 123 4
Корчивой Станислав 16 3
Мальчер Леонид 13 3
Парфентьев Алексей 147 2
Иванов Дмитрий 92 2
Катамадзе Анна 101 2
Майоров Андрей 12 2
Галушкина Ирина 4 2
Кудрин Алексей 124 2
Фишер Андрей 74 1
Нефедов Владислав 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1541 5
Россия - УФО - Тюменская область 1201 5
Россия - УФО - Челябинская область 1282 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 846 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 5
Россия - СЗФО - Псковская область 646 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1741 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1249 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 664 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4050 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3006 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5943 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7387 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5177 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2530 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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