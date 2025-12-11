Разделы

11.12.2025 В Подмосковье искусственному интеллекту поручили электронный документооборот 1
03.12.2025 На портале госуслуг Подмосковья появится единый платежный сервис от «МТС Банка» 1
06.10.2025 Найти пропавшего домашнего питомца можно через «Добродел» 1
01.10.2025 Онлайн-сервис поиска пропавших животных посетили 15 тыс. раз 1
27.08.2025 В Подмосковье будет работать земельный ИИ-патруль 1
23.07.2025 На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу для ветеранов военной службы 1
11.07.2025 Искусственный интеллект на портале госуслуг Подмосковья проверяет документы на социальную ипотеку 1
04.06.2025 В Подмосковье вся видеоинформация системы «Безопасный регион» имеет штамп точного времени 1
23.04.2025 Подмосковный ИТ-дуэт за три месяца выявил 100 тыс. нарушений 1
08.04.2025 Умная система «подсветила» 4,6 тыс. неполадок в уличном освещении Подмосковья 1
14.01.2025 На портале госуслуг Подмосковья появился онлайн-помощник по строительству дома 2
19.12.2024 Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию 1
29.11.2024 Переоформление договора на газ теперь доступно на портале госуслуг Подмосковья 1
08.11.2024 Новый сервис на регпортале Подмосковья проверит лесной участок 1
20.09.2024 В Подмосковье запущен чат-бот для предпринимателей 1
19.09.2024 «Вывоз ненужных вещей» на регпортале стал интерактивным 1
05.09.2024 В Московской области создали цифровую среду для обсуждения технических проектов 2
04.09.2024 Подать на госэкспертизу строительных проектов в Подмосковье стало проще 1
04.09.2024 Надежда Куртяник, глава Мингосуправления, ИТ и связи Московской области в интервью CNews — о вызовах цифровизации региона 1
02.09.2024 Подмосковный портал торгов проверят «белые хакеры» 1
19.08.2024 Выписка из домовой книги удерживает лидерство среди онлайн-услуг Подмосковья 2
15.08.2024 ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение 1
15.08.2024 В Подмосковье внедрят цифровое управление кадрами 2
23.07.2024 Онлайн-сервисом «Помощь участникам СВО» воспользовались более 3,7 тыс. раз 2
15.07.2024 Региональный портал Подмосковья расширяет возможности для уличной торговли 1
12.07.2024 В Московской области общая сумма выданных ИТ-грантов превысила 1,5 млрд рублей 1
09.07.2024 В Подмосковье оцифровали оформление доплаты к пенсии жителям старше 85 лет 1
22.04.2024 Подмосковье расширяет программу багбаунти 2
11.04.2024 В Подмосковье обновили услугу по оформлению разрешений на охоту 1
04.04.2024 Цифровизация упростила перераспределение земель в Подмосковье 1
19.03.2024 В Подмосковье заработал новый цифровой медсервис 2
04.03.2024 В Подмосковье ИИ-технологии помогают заполнять медкарты пациентов 1
14.02.2024 Подмосковные ИТ-компании могут получить финансовую поддержку от региона 1
12.12.2023 Московская область запустила программу по поиску уязвимостей регионального портала госуслуг 1
02.06.2023 Более 100 новых специалистов усилили ИТ-отрасль Подмосковья 1
14.03.2023 Нейросеть «Добродела» заработала на устройствах iOS 1
20.01.2023 Жители Подмосковья могут пройти онлайн-тестирование на онкологию 1
26.10.2022 В Подмосковье подписали первое соглашение о грантовой поддержке компании-производителя компьютерной техники 1
01.08.2022 Жители Подмосковья отправили более 1000 онлайн-запросов на осмотр объектов торгов 1
25.05.2022 Центр развития цифровых технологий Maximum открылся в Подмосковье 1

Правительство Московской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 998 5
Diasoft - Диасофт 1022 5
Центр2М - Center2М 67 5
Восход ФГБУ НИИ 684 4
Naumen - Наумен 684 4
Программный продукт ГК 76 4
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 131 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 190 3
Brother - Brother Industries - Бразер 205 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 3
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Максимум 6 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 2
Агава КБ 31 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Red Hat 1345 1
Selectel - Селектел 439 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 667 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 368 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Экспириум - Experium - Гелиософт 2 1
Softline - Софтлайн 3265 1
HTC Corporation 1505 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 1
Ростелеком 10311 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 1
АйТи 1439 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 18 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 2
Транснефть 322 2
ПСБ - Промсвязьбанк 902 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Гармония здоровья 2 1
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 75 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Мелстон ГК 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 220 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 348 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 1
Институт развития образования 14 1
Наука НПО 25 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 16
Федеральное казначейство России 1879 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2731 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 8
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 239 8
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 8
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 8
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 7
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 7
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 7
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 7
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 5
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 4
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 4
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 4
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 486 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 21
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2469 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 18
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 692 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 9
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 877 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5651 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1587 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 6
Оповещение и уведомление - Notification 5386 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 5
Оцифровка - Digitization 4936 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16698 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2035 5
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 127 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 306 5
Умные платформы 1868 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4103 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 3
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 282 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 40
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 11
Правительство Московской области - Добродел 38 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 4
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 51 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 3
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 122 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
Правительство Московской области - ЕАСУЗ - Единая автоматизированная система управления закупками Московской области 4 2
Google Android 14686 2
Apple iOS 8243 2
Минцифры РФ - Госключ 186 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 1
Apple - App Store 3009 1
Huawei AppGallery 321 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
VK RuStore - Рустор 511 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 366 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 545 1
Microsoft Windows 16331 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 182 1
Apple macOS 2249 1
NVision Барьер 735 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 58 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
Куртяник Надежда 371 37
Хайруллин Айрат 108 12
Шадаев Максут 1148 11
Рымар Максим 50 11
Лысенко Эдуард 312 10
Терещенко Денис 92 9
Паршин Максим 321 9
Ципорин Павел 102 9
Албычев Александр 168 9
Малков Павел 51 9
Корчивой Станислав 16 9
Краснов Александр 88 8
Исаев Алексей 14 8
Горбунов Сергей 23 8
Фридштанд Андрей 11 7
Белов Кирилл 19 7
Горский Николай 9 7
Семенова Марина 10 7
Зубанов Андрей 9 7
Пущаков Сергей 10 7
Чернышенко Дмитрий 575 6
Наумов Олег 15 6
Катамадзе Анна 118 6
Рустамов Рустам 513 5
Петров Михаил 138 5
Кирюшин Сергей 90 5
Гребенщиков Дмитрий 37 5
Кудрин Алексей 124 5
Касаткин Алексей 10 5
Федулов Владислав 83 5
Власов Сергей 98 5
Петрушин Андрей 110 5
Рудзевич Мария 36 5
Меджитов Тимур 85 5
Шпак Василий 263 5
Кожевников Сергей 22 5
Мартынова Елена 89 5
Черников Алексей 53 5
Панов Евгений 16 5
Сорокин Даниил 33 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 57
Россия - РФ - Российская федерация 156943 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 13
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1309 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 9
Россия - УФО - Тюменская область 1255 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 881 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2948 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 7
Земля - планета Солнечной системы 10658 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 999 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 5
Россия - УФО - Челябинская область 1388 5
Россия - СЗФО - Псковская область 670 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 4
Россия - ПФО - Самарская область 1453 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 3
Россия - ПФО - Пензенская область 622 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1420 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 2
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 41 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 2
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 2
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 27 2
Россия - СФО - Новосибирск 4652 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 799 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 399 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 65
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 12
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 234 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1346 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 4
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 4
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 262 3
Правительство Московской области - Цифровое Подмосковье - государственная программа 19 3
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 31 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 3
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 16
Gartner - Гартнер 3609 2
Radicati Group 26 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner ECM 4 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews AWARDS - награда 549 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 29 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
