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Новый сервис на регпортале Подмосковья проверит лесной участок

На портале госуслуг Московской области обновили комплекс услуг по выдаче разрешений для лесных участков. В рамках оптимизации подключен умный сервис, который автоматически проверяет участок на наличие обременений правами третьих лиц. Об этом CNews сообщили представители Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Благодаря нововведению удастся сократить количество отказов в предоставлении услуги, поскольку сервис будет проверять участок еще перед подачей заявления. Пользователю нужно всего лишь внести кадастровый номер лесного участка, а система автоматически проанализирует сведения. Если выяснится, что участок обременен правами третьих лиц, то возможность подачи электронного заявления закроется», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплекс услуг по выдаче разрешений для лесного участка доступен на региональном портале в разделе «Комплексные услуги». Воспользоваться комплексом бесплатно могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. В рамках услуги по одному заявлению можно оформить соглашение об установлении сервитутов, разрешение на размещение объектов и разрешение на геологическое изучение недр на землях лесного фонда.

Услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней. В случае положительного решения разрешение на использование лесного участка направят в личный кабинет.

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