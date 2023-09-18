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Куртяник Надежда



18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1

13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1

07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1

29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1

25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1

21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1

14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1

18.07.2023 Малые села и деревни Подмосковья подключат к скоростному интернету 1

09.06.2023 В Подмосковье провели более 100 тыс. цифровых проверок спортплощадок 1

02.06.2023 Более 100 новых специалистов усилили ИТ-отрасль Подмосковья 1

19.05.2023 Подмосковные ИТ-стартапы получат бесплатную поддержку 1

24.04.2023 В Подмосковье стартовал новый сезон всероссийского проекта по кибербезопасности 1

04.04.2023 Получить сразу несколько выписок из подмосковного реестра имущества можно в один клик 1

15.03.2023 «Совкомбанк Технологии» получила грант Мособласти на развитие ИТ 1

14.03.2023 Нейросеть «Добродела» заработала на устройствах iOS 1

17.02.2023 В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено еще 30 тыс. камер 1

08.02.2023 Подмосковные разработчики могут получить 1 млн руб. на рекламу своего ИТ-продукта 1

07.02.2023 Искусственный интеллект на «Доброделе» распознал 240 тыс. фотографий 1

31.01.2023 Четыре отчета по одному заявлению на региональном портале госуслуг 1

31.01.2023 Более 29 млн цифровых проверок проведено в Подмосковье в 2022 году 1

27.01.2023 В Московской области в два раза ускорили принятие решений по внесению изменений в правила землепользования и застройки 1

26.01.2023 Более 37 тыс. онлайн-заявлений на «лесную амнистию» подано в Подмосковье 1

24.01.2023 В Московской области электронные услуги стали доступнее для жителей 1

24.01.2023 В Подмосковье оцифровали услугу для собственников гидротехники 1

23.01.2023 746 тыс. жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» в 2022 году 1

20.01.2023 Жители Подмосковья могут пройти онлайн-тестирование на онкологию 1

19.01.2023 В Подмосковье ускорили регистрацию спецтехники 1

13.01.2023 В Подмосковье стартовала вторая волна приема заявок на гранты ИТ-компаниям 1

12.01.2023 Более 48 тыс. проверок автобусов проведено с помощью искусственного интеллекта 1

11.01.2023 В Подмосковье получить решение на использование водного объекта можно в электронном виде 1

30.12.2022 100 тыс. раз оценили ответы исполнителей на портале «Добродел» 1

29.12.2022 В МФЦ Московской области начал консультировать виртуальный ассистент от BSS 1

29.12.2022 Узнать больше о цифровой безопасности теперь можно на портале госуслуг Подмосковья 1

29.12.2022 В Подмосковье впервые в России информацию о должниках можно запросить онлайн 1

28.12.2022 В Подмосковье в 2022 г. оказали более 6 млн цифровых госуслуг 1

27.12.2022 Внести изменения в реестр исполнителей социальных услуг теперь можно онлайн 1

23.12.2022 На портале госуслуг Подмосковья расширили список получателей земли бесплатно 1

21.12.2022 В Подмосковье обновили онлайн-услугу по бесплатному зубопротезированию 1

20.12.2022 «Цифра» поможет сохранить памятники архитектуры Подмосковья 1

19.12.2022 В Подмосковье запущен голосовой помощник МФЦ 1


Публикаций - 126, упоминаний - 126

Куртяник Надежда упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 9 7
Delta Computers - Дельта Компьютерс 71 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 308 6
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 175 6
Comindware - Колловэар 106 3
RDW Technology - RDW Computers - Russian Device Wise - РДВ Компьютерс - Разумные российские устройства - РДВ Технолоджи 32 3
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 33 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 9 2
Совкомбанк Технологии 8 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 498 1
Агава КБ 31 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 158 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 580 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 31 1
Восход ФГБУ НИИ 580 1
Google LLC 11109 1
Telegram Group 1223 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 207 7
X5 Group - Перекрёсток 358 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 312 1
Транснефть 268 1
Совкомбанк ПАО 206 1
Мосавтодор ГБУ 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 1
ФРИИ - Акселератор Спринт 6 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 21
Федеральное казначейство России 1592 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 20
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 12
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 46 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 8
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 15 8
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 35 7
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 3 7
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 58 7
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 36 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 92 7
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 30 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 21 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 28 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 5 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 71 4
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 49 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ 14 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 67 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 229 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 135 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 92 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 25
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 23
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ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 151 3
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 12 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 6 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 82 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 72 2
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 2 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 21
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 1 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 53 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 15 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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