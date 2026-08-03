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Куртяник Надежда
СОБЫТИЯ
Публикаций - 441, упоминаний - 448
Куртяник Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 160 4
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
|Шадаев Максут 1210 21
|Чернышенко Дмитрий 580 21
|Лысенко Эдуард 317 21
|Терещенко Денис 95 21
|Хайруллин Айрат 108 21
|Ципорин Павел 103 21
|Албычев Александр 168 21
|Власов Сергей 101 21
|Петрушин Андрей 110 21
|Шпак Василий 279 21
|Разумовский Дмитрий 125 21
|Мартынова Елена 90 21
|Сорокин Даниил 33 21
|Херсонцев Алексей 93 21
|Скиба Владимир 42 21
|Пугачев Павел 63 19
|Меджитов Тимур 85 19
|Черников Алексей 53 18
|Петров Михаил 139 17
|Паршин Максим 323 14
|Слышкин Василий 129 14
|Майнина Кристина 18 14
|Труненков Сергей 35 12
|Кудрин Алексей 125 12
|Казмерчук Елена 12 11
|Чернышев Андрей 74 7
|Сытник Андрей 25 7
|Даценко Юрий 10 7
|Богданов Кирилл 112 7
|Федулов Владислав 86 7
|Малков Павел 51 7
|Свинцов Андрей 55 7
|Кожевников Сергей 24 7
|Логинов Станислав 43 7
|Михайлик Алексей 13 7
|Горожанин Михаил 10 7
|Веселов Андрей 22 7
|Парфентьев Алексей 183 6
|Бондаренко Игорь 12 6
|Мнев Игорь 17 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.