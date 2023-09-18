Куртяник Надежда

Малые села и деревни Подмосковья подключат к скоростному интернету 1

В Подмосковье стартовал новый сезон всероссийского проекта по кибербезопасности 1

Получить сразу несколько выписок из подмосковного реестра имущества можно в один клик 1

Четыре отчета по одному заявлению на региональном портале госуслуг 1

Более 29 млн цифровых проверок проведено в Подмосковье в 2022 году 1

В Московской области в два раза ускорили принятие решений по внесению изменений в правила землепользования и застройки 1

В Московской области электронные услуги стали доступнее для жителей 1

В Подмосковье оцифровали услугу для собственников гидротехники 1

В Подмосковье ускорили регистрацию спецтехники 1

В Подмосковье получить решение на использование водного объекта можно в электронном виде 1

В МФЦ Московской области начал консультировать виртуальный ассистент от BSS 1

Узнать больше о цифровой безопасности теперь можно на портале госуслуг Подмосковья 1

В Подмосковье впервые в России информацию о должниках можно запросить онлайн 1

Внести изменения в реестр исполнителей социальных услуг теперь можно онлайн 1

На портале госуслуг Подмосковья расширили список получателей земли бесплатно 1