Индексная книга CNews*
Куртяник Надежда
Публикаций - 126, упоминаний - 126
Куртяник Надежда упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Петрушин Андрей 90 21
|Терещенко Денис 73 21
|Разумовский Дмитрий 97 21
|Лысенко Эдуард 279 21
|Шадаев Максут 747 21
|Чернышенко Дмитрий 508 20
|Пугачев Павел 59 19
|Сорокин Даниил 33 18
|Херсонцев Алексей 74 18
|Скиба Владимир 40 18
|Мартынова Елена 66 18
|Хайруллин Айрат 82 18
|Ципорин Павел 86 18
|Власов Сергей 98 18
|Албычев Александр 123 18
|Меджитов Тимур 85 16
|Черников Алексей 51 15
|Слышкин Василий 102 14
|Паршин Максим 303 14
|Шпак Василий 144 14
|Петров Михаил 132 14
|Майнина Кристина 19 14
|Кудрин Алексей 114 12
|Свинцов Андрей 40 7
|Веселов Андрей 21 7
|Логинов Станислав 20 7
|Горожанин Михаил 10 7
|Чернышев Андрей 62 7
|Труненков Сергей 34 7
|Михайлик Алексей 11 7
|Кожевников Сергей 20 7
|Богданов Кирилл 108 7
|Федулов Владислав 67 7
|Даценко Юрий 8 7
|Малков Павел 50 7
|Парфентьев Алексей 70 6
|Бондаренко Игорь 11 6
|Мнев Игорь 16 5
|Надтока Руслан 5 5
|Протопопов Сергей 6 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 21
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.