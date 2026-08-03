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Индексная книга (каталог) CNews*
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Куртяник Надежда

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Автоматические сервисы упростили оформление статуса нуждающегося в соцобслуживании 1
03.08.2026 ИИ-контролю чистоты на улицах Подмосковья – три года 1
31.07.2026 Число камер для ИИ-контроля запаркованности контейнерных площадок удвоилось 1
28.07.2026 В Подмосковье компенсацию за садик «перевели» на умные технологии 1
27.07.2026 В Подмосковье ускорили согласование топоплана с ресурсниками 1
24.07.2026 Услугу по назначению выплат вожатым детских лагерей Подмосковья перевели в «цифру» 1
17.07.2026 Подмосковным предпенсионерам стало проще оформлять соцкарты онлайн 1
16.07.2026 В Подмосковье в два раза увеличили число камер для ИИ-мониторинга парковки на газонах 1
14.07.2026 В Подмосковье умный сервис упростил оформление бесплатной путевки в детский лагерь 1
13.07.2026 Госуслуги Подмосковья будут автоматически проверять право на выплату на протезирование 1
10.07.2026 Подмосковные предприниматели могут онлайн получить статус семейного предприятия 1
06.07.2026 В мессенджере «Макс» появился каталог цифровых сервисов Московской области 1
03.07.2026 Цифровые решения Подмосковья помогут развивать сервисы для жителей ЛНР 1
22.06.2026 В Подмосковье оценку работы НКО перевели в «цифру» 1
19.06.2026 Умный сервис поможет сообщить о продаже сельхозземель в Подмосковье 1
18.06.2026 «Цифровой регион» открывает новое направление: цифровая грамотность населения 1
17.06.2026 Цифровой комфорт: жители Подмосковья более 25 тысяч раз воспользовались сервисом «Теле-МФЦ» 1
11.06.2026 Умные сервисы упростили получение документов для подключения к инженерным сетям Подмосковья 1
10.06.2026 Умные госуслуги Подмосковья помогут медработникам сэкономить на аренде жилья 1
09.06.2026 Процесс экологической экспертизы в Подмосковье стал быстрее 1
04.06.2026 Визуально-языковая модель группы ЦРТ помогает повысить безопасность и комфорт в парке Малевича в Московской области 1
03.06.2026 В Подмосковье подать заявление на переселение из аварийного жилья теперь можно онлайн 1
29.05.2026 ИИ-контролю уличной торговли в Подмосковье исполнилось три года 1
27.05.2026 Работа на два «фронта»: ИИ на госуслугах Подмосковья помогает жителям и снижает нагрузку на сотрудников 1
26.05.2026 Жители Подмосковья могут онлайн вернуть переплату за коммунальные услуги 1
12.05.2026 В Подмосковье услугу для собственников земель в зонах культурного наследия перевели в «цифру» 1
28.04.2026 Умный сервис упростит проверку видов разрешенного использования земельных участков в Подмосковье 1
27.04.2026 ИИ расширил зону контроля очередей на остановках Подмосковья 1
22.04.2026 Нейросеть помогла устранить более 248 тыс. нарушений в Подмосковье за три месяца 1
21.04.2026 В Подмосковье услуга по оказанию экстренной соцпомощи стала удобнее 1
20.04.2026 На портале госуслуг Подмосковья заработал сервис автогенерации ситуационного плана земельного участка 1
17.04.2026 Умный сервис поможет получить выплату по бюджетной ипотеке в Подмосковье 1
13.04.2026 Обновленный сервис по предоставлению сведений для инженерно-экологических изысканий заработал в Подмосковье 1
10.04.2026 В Подмосковье расширили перечень электронных сервисов в сфере газоснабжения 1
09.04.2026 В Подмосковье запись в кружки и секции сделали проще и удобнее 1
08.04.2026 В Московской области запустили новую систему онлайн-платежей 1
06.04.2026 В Подмосковье проверка статуса аварийного дома перешла в «цифру» 1
04.03.2026 В Подмосковье назвали самые популярные онлайн-сервисы за 2025 год 1
03.03.2026 В Подмосковье запустили онлайн-проверку смет на ремонт и благоустройство 1
19.02.2026 Многодетным семьям Подмосковья стало проще получать выплату при рождении третьего ребенка 1

Публикаций - 441, упоминаний - 448

Куртяник Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 7
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 7
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Максимум 6 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 6
ИИ-Технологии 308 6
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 12 5
Yandex - Яндекс 9215 3
Comindware - Колловэар 202 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 3
Notamedia - Нотамедиа 22 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Telegram Group 2940 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Совкомбанк Технологии 19 1
Экспириум - Experium - Гелиософт 2 1
Умный сервис - UMSERV 4 1
Ростелеком 10948 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
HTC Corporation 1512 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Google LLC 12688 1
МКД 88 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Агава КБ 31 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 10 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 7
Мособлгаз ГУП МО 28 5
Мосавтодор ГБУ 11 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
ФРИИ Акселератор Спринт 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Рузский региональный оператор 1 1
ОЭЗ Ступино Квадрат - Особая экономическая зона 3 1
Почта России ПАО 2370 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Транснефть 335 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Верный - торговая сеть 326 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 44
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 37
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 21
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 21
Федеральное казначейство России 1949 21
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 15
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 14
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 14
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 14
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 12
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 8
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 7
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 7
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 7
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 5
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 4
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 3
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 2
Правительство Московской области - Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства 2 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
ГосИнформСистемы 160 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 116
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 81
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple - App Store 3109 6
Huawei AppGallery 353 6
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Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 26 5
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 5
Apple iOS 8583 5
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 4
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ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
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Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
Правительство Московской области - АИС обеспечения соцзащиты и соцобслуживания населения Подмосковья - Единая автоматизированная информационная система обеспечения социальной защиты и социального обслуживания населения Московской области 6 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 48 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ЕГАИС Алкоголь - Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 4 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
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Шадаев Максут 1210 21
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Паршин Максим 323 14
Слышкин Василий 129 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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