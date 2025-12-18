Разделы

На работу в МФЦ Подмосковья приняли высокотехнологичного сотрудника

Робот стал сотрудником многофункционального центра «Мои Документы» по адресу г. Мытищи, ул. Карла Маркса д. 4. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Высокотехнологичный помощник встречает посетителей, мобильно перемещается по залу, консультирует по наиболее востребованным услугам и оперативно проверяет статус заявлений. Для посетителей – это мгновенный доступ к информации без очереди, а для администраторов – освобождение от рутинных запросов и возможность сосредоточиться на сложных задачах», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

img_3823.jpg

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Робот может проконсультировать посетителей МФЦ по 50 услугам, среди которых: регистрационный учет граждан России, выдача выписки из домовой книги, присвоение льготного статуса многодетной семье, выписка ЕГРН, выдача и замена паспорта гражданина России. Кроме того, он предоставляет информацию о текущем статусе поданных заявлений, а также может развлечь посетителей – танцует и читает стихи.

Также уже три года в контакт‑центре МФЦ Московской области работает голосовой помощник «Галина». Она круглосуточно отвечает на звонки жителей по номеру 122 доб. 3. За это время «Галина» обработала более 4,2 млн звонков.

