Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Онлайн-сервис поиска пропавших животных посетили 15 тыс. раз

Сервис «Поиск домашних животных» на портале госуслуг Московской области посетили почти 15 тыс. раз. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Онлайн-сервис по поиску домашних животных заработал в Подмосковье в конце прошлого года. С его помощью можно искать потерянных или найденных животных по описанию, клейму или чипу. Также сервис предлагает быстрый и удобный ИИ-поиск по фотографии: пользователь просто загружает снимок питомца, а умная система на основе искусственного интеллекта анализирует изображение и подбирает подходящие объявления. За время работы сервиса ИИ-поиск по фото был задействован более 1,3 тыс. раз», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Технология поиска домашних животных по фотографии с помощью видеоаналитики на базе ИИ, внедренная в сервис «Поиск домашних животных», разработана NtechLab.

«Внешний вид животных также уникален, как и человека. Искусственный интеллект сравнивает фото питомца с загруженными в базу изображениями и мгновенно находит максимально похожего. Наше решение в Подмосковье началось как социальный эксперимент, в итоге мы увидели большой спрос на эту технологию среди жителей Московской области области. Планируем запустить этот продукт еще как минимум в одном регионе в ближайшие несколько месяцев», – сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Сервис «Поиск домашних животных» доступен на главной странице портала госуслуг Московской области в разделе «Домашние животные», а также в разделе «Прочее» – «Питомцы».

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация

Чтобы начать поиск, необходимо выбрать цель обращения: «Животное пропало» или «Животное найдено». Затем в электронной форме следует указать способ поиска: по фотографии, клейму или чипу. Также можно воспользоваться расширенным поиском, указав описание животного: вид, кличку, породу, окрас и другие параметры. Система отфильтрует объявления по этим данным и отобразит подходящие варианты. Если совпадений не найдется, можно создать собственное объявление. Оно будет размещено на платформе в течение 30 календарных дней, в течение которых его можно отредактировать или удалить.

В Мингосуправления добавили, что принять участие в поиске потерявшегося животного может любой желающий. Для этого необходимо воспользоваться чат-ботом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

«Почту России» оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

На нацпроект «Экономика данных» выделят полтриллиона рублей за три года

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Тайвань отвергает сделку по производству чипов в США несмотря на угрозы драконовских пошлин

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще