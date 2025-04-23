Мини-приложение «Я здесь живу» в социальной сети ВКонтакте запущено в декабре 2022 года. Это флагманский проект инициативы «Цифровой Петербург». Содержит 13 городских сервисов.

В 2023 году в приложении «Я здесь живу» были запущены, а также серьезно доработаны и расширены по функциям восемь новых сервисов. Так, «Справочная» стала сервисом «Мой дом». Помимо полезных контактов по дому и сведениях об отключении коммунальных ресурсов, в нем появились подсервисы: «Фальсификация» – для всех, кто столкнулся с подделкой подписей на общих собраниях собственников и «Мой дом — памятник» – для тех, кто живет в зданиях, признанных объектами культурного наследия.