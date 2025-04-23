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Администрация Санкт-Петербурга Цифровой Петербург ЭГС Я здесь живу


Мини-приложение «Я здесь живу» в социальной сети ВКонтакте запущено в декабре 2022 года. Это флагманский проект инициативы «Цифровой Петербург». Содержит 13 городских сервисов. 

В 2023 году в приложении «Я здесь живу» были запущены, а также серьезно доработаны и расширены по функциям восемь новых сервисов. Так, «Справочная» стала сервисом «Мой дом». Помимо полезных контактов по дому и сведениях об отключении коммунальных ресурсов, в нем появились подсервисы: «Фальсификация» – для всех, кто столкнулся с подделкой подписей на общих собраниях собственников и «Мой дом — памятник» – для тех, кто живет в зданиях, признанных объектами культурного наследия. 

 


23.04.2025 CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2025 г. 1
03.10.2024 В приложении для петербуржцев «Я здесь живу» обновлен сервис для занятий спортом 1
22.07.2024 В Петербурге запустили сервис для записи в первый класс 1
01.07.2024 Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга в интервью CNews: В петербургских трамваях запущена ИИ-система «второго пилота» 1
17.04.2024 Axenix открыла офис в Санкт-Петербурге 1
09.04.2024 В Петербурге запущен сервис о благоустройстве «Развитие территорий» 1
25.01.2024 Число пользователей сервиса «Блокада Ленинграда» за год превысило 31 тыс. человек 1
11.01.2024 Новый сервис для пенсионеров стал доступен в петербургском мини-приложении «Я здесь живу» 1
11.12.2023 Число пользователей петербургского приложения «Я здесь живу» выросло в 18 раз 1
10.11.2023 Петербургские сервисы для горожан «Я здесь живу» появятся еще в двух регионах России 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 7
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 171 1
ИИ-Технологии 130 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 1
Петербургский метрополитен ГУП 140 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 8
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