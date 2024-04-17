Axenix открыла офис в Санкт-Петербурге

Компания Axenix объявила об открытии офиса в Санкт-Петербурге. Это пятая локация в расширяющейся региональной сети компании: офисы Axenix уже работают в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Сегодня команда Axenix в Санкт-Петербурге насчитывает более 170 профессионалов в сфере информационных технологий и консалтинга. В планах компании – увеличение штата петербургского офиса до 500 сотрудников.

«Открытие офиса обусловлено большим кадровым потенциалом и серьезной академической базой в области подготовки ИТ-специалистов. Петербургская математическая школа не знает себе равных не только в России, но и в мире, что подтверждают ее многочисленные победы на чемпионатах мира по программированию. Кроме того, в регионе расположен мощный промышленный кластер, и интерес предприятий к автоматизации и цифровизации постоянно растет. Так что появление офиса Axenix в Северной столице было лишь вопросом времени, и сейчас, открывая его, мы достигаем значимой для нас реперной точки в создании региональной сети в России», — отметил Дмитрий Горынин, руководитель сети региональных центров Axenix.

При этом в компании подчеркивают, что Санкт-Петербург является одним из лидеров по уровню цифровизации среди российских регионов. Здесь предоставляются в электронном виде более 50% от всего объема госуслуг, действует разветвленная система МФЦ, реализуются такие проекты как экосистема городских сервисов «Цифровой Петербург» и приложение «Я здесь живу», в госуправлении практикуется применение решений с использованием искусственного интеллекта.Также в городе расположены центральные офисы и региональные подразделения ведущих компаний финансовой, нефтегазовой, FMCG- и других отраслей. Это создает повышенный спрос на ИТ-услуги и положительно влияет на развитие ИТ-отрасли.

Руководителем петербургского офиса Axenix назначен Юрий Иванов, выпускник Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича. За время более чем девятилетней карьеры в ИТ Юрий работал в ведущих технологических компаниях и успел реализовать несколько крупных проектов в разных отраслях, а с 2021 г. присоединился к команде Axenix.

«Задачи нашей команды – наращивание присутствия нашей компании на Северо-Западе, усиление взаимодействия с местными университетами, колледжами, ИТ- и бизнес-сообществами. Моя личная цель – создать в Петербурге большую профессиональную команду, выстроить регулярные обучающие и командообразующие активности», – сказал Юрий Иванов, региональный директор Axenix в Санкт-Петербурге.

Axenix планирует работать с молодыми ИТ-специалистами через успешно зарекомендовавшие себя в других локациях инструменты – от хакатонов до выездных мастер-классов и стажировок.

Офис Axenix расположен в БЦ «Плаза», Малоохтинский пр, 64.