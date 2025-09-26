Получите все материалы CNews по ключевому слову
Горынин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Горынин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 208 2
|Walt Disney Company 633 1
|LEGO 252 1
|Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
|НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
|Ягодинский Антон 5 1
|Любимов Виталий 1 1
|Носков Константин 238 1
|Дынин Александр 4 1
|Супрунова Виктория 7 1
|Диланян Вартан 16 1
|Руденя Игорь 7 1
