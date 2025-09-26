Разделы

Горынин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Axenix запустила цикл лекций для студентов лаборатории ИИ в ТвГТУ 1
10.10.2024 Студенты тверских вузов погрузились в мир ИТ в офисе Axenix 1
17.09.2024 Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери 1
22.04.2024 Компания Axenix стала партнером Президентской академии 1
17.04.2024 Axenix открыла офис в Санкт-Петербурге 1
10.10.2023 Axenix открыла офис в Краснодаре 1
17.02.2023 Axenix научит школьников создавать цифровых аватаров 2
13.02.2023 Axenix подписала соглашение с Тверской областью о развитии ИТ-кластера 1
13.12.2022 Axenix и ВШЭ подписали партнерское соглашение 2
27.07.2022 В «Акстим» назначен руководитель технологических центров Южной локации 1
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 1
16.04.2021 Accenture в России на треть увеличила количество разработчиков 1
19.10.2020 Accenture привлечет школьников в ИТ 1
18.12.2019 Исследование Accenture: 95% российских школьников хотят стать программистами 2
09.12.2019 Accenture научит детей программировать и познакомит с искусственным интеллектом 1
11.04.2019 Accenture прокачает студентов в IT Skills Factory 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Горынин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 689 10
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 198 9
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 17 3
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 208 2
Walt Disney Company 633 1
LEGO 252 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1443 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4723 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55501 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16694 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3061 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1970 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6674 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22466 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71001 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1452 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7213 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5662 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5118 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22132 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17637 2
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 172 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1429 2
DevOps - Development и Operations 1014 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 166 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12098 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3208 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9162 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14443 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13256 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5167 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1983 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8673 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 150 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31392 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2166 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8035 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5394 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 970 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10912 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 198 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 213 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1897 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 847 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21603 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33137 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 635 1
Oracle Java - язык программирования 3293 2
JavaScript - JS - язык программирования 1297 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1067 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 112 1
Accenture IT Skills Factory 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1079 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5684 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1496 1
Ягодинский Антон 5 1
Любимов Виталий 1 1
Носков Константин 238 1
Дынин Александр 4 1
Супрунова Виктория 7 1
Диланян Вартан 16 1
Руденя Игорь 7 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 741 12
Россия - РФ - Российская федерация 153567 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2381 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45085 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 645 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2147 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18290 5
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 614 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1637 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1386 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1971 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1599 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 863 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1665 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3185 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31211 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14733 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54047 6
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 936 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8122 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8189 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3126 2
Образование в России 2492 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1451 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10486 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25469 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1706 1
Информатика - computer science - informatique 1123 1
Зоология - наука о животных 2750 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Спорт - Шахматы - Chess 249 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 971 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3649 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9420 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50421 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1306 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5732 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5167 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1163 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 10 3
ТвГУ - Тверской государственный университет 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1218 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 25 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 9 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 32 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 251 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 590 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 258 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 568 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 15 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 353 3
Час кода - международное движение 11 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2566 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386309, в очереди разбора - 730014.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

