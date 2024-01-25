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LEGO

LEGO

Конструктор LEGO изобрели в Дании в 1949 году. Его детали изначально были деревянными, а слово LEGO является аббревиатурой фразы leg godt, то есть «играйте хорошо».

 

СОБЫТИЯ

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25.01.2024 Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM

LEGO DUPLO 45025 Экспресс «Юный Программист» Для самых юных программистов возрастом от 2 до 5 лет подойдет набор LEGO DUPLO 45025 из серии PreSchool DUPLO. Набор состоит из 234 деталей — ребенок не заскучает, собирая большое количество сюжетных локаций. Кроме того, в сборке смогут участвовать сразу нескол
24.08.2023 «Мегафон» цифровизировал самый большой в России музей LEGO

мплексе «Таежные дачи» — точке притяжения отдыхающих в Звенигороде. Здесь располагается множество культурных достопримечательностей, включая музей Деревянного зодчества и самый большой в России музей LEGO. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Чтобы обеспечить туристов быстрым интернетом и стабильной мобильной связью, специалисты «Мегафона» расширили сеть покрытия. В результате а
28.12.2021 Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM

Набор для конструирования и программирования от LEGO  Ваш ребенок любит строить? У него хорошая фантазия и он мечтает о собственном роботе? Почему бы не соединить эти две мечты? В этом поможет конструктор LEGO BOOST 17101. Игрушки от

06.08.2021 LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

ериал организма представляет собой не гладкие кирпичики, а имеет неровности на своей поверхности. Это натолкнуло ученых на создание новой модели сборки молекул, которая напоминает детский конструктор LEGO. Исследователи пропустили собранную модель сквозь нанопоры и проанализировали при этом изменения структуры потока ионов, что помогло им с большой точностью определить изменение скорости ДН
09.09.2020 «ICL Техно» объявила о запуске проекта с Lego Education

Компания-производитель вычислительной техники «ICL Техно» объявила о запуске нового проекта с Lego Education, всемирно известным разработчиком образовательных решений всех уровней. Это партнерство призвано повысить эффективность школьных занятий благодаря предустановленному на этапе про
28.08.2018 Lego выпустила конструктор для обучения программированию двухлетних детей

Lego для юных программистов Компания Lego Education представила набор «Экспресс «Юный программист», предназначенный для групповых занятий с детьми от двух до пяти лет. Набор представляет собой игрушечную железную дорогу с поездами
20.08.2018 Робота Autodesk научили собирать «Лего» с помощью машинного обучения

ым и промышленным предприятиям умные машины, которые смогут не только адаптироваться к окружающей среде, но и понимать, какой цели им нужно достичь. Обучение BrickBot происходит с помощью кирпичиков «Лего». Его задача – разобраться в горстках игрушечных кубиков, используя машинное обучение, выбрать соответствующие детали для заданной конструкции, а затем собрать ее, хватая и складывая кирпи
02.06.2017 Swift Playgrounds откроет возможности программирования роботов, дронов и музыкальных инструментов

дничает с производителями устройств, чтобы обеспечить лёгкое подключение роботов к приложению Swift Playgrounds через Bluetooth. Это позволяет детям программировать популярные устройства, в том числе LEGO Mindstorms EV3, Sphero SPRK+, дроны Parrot и многие другие. Обновление Swift Playgrounds 1.5 можно будет бесплатно скачать из App Store уже в понедельник, 5 июня, сообщили CNews в Apple. «
21.10.2015 Lego против грабителей

Хранить драгоценные детали конструктора Lego станет намного безопаснее, если из части их сделать вполне работающий сейф. Именно так поступил Джейсон Аллеман, разработавший схему замка на основе деталей Lego и поставивший его в
16.10.2015 Рыцари Lego ищут помощи в виртуальном мире

Новые наборы Lego всё чаще объединяют реальное конструирование и виртуальные приключения. Так, скором времени в продаже появится набор LEGO NEXO KNIGHTS, который будет дополнен приложением для смартф
06.07.2015 Шедевры из Lego напишет Bricasso

Показать мощь нового конструктора Lego Mindstorms с процессорным блоком EV3, создав на его базе 3D-принтер удалось изобретателю Джейсону Аллеманну. Конечно, 3D-принтер у Аллеманну получился не простой – созданный из Lego
26.05.2015 Эммет Браун вернулся ради LEGO

Знаменитый американский актёр Кристофер Ллойд опять перевоплотился в доктора Эммета Брауна (персонажа легендарной кинотрилогии «Назад в будущее») ради встречи с собственной LEGO-копией. Фигурка Эммета Брауна из кубиков LEGO оказывается в руках Ллойда в новом рекламном ролике, посвящённом скорому выходу видеоигры Lego Dimensions. Уже 29 сентября владе
26.03.2015 Lego Computer - настоящий ПК из кубиков

Компьютер в стиле LEGO собрал Майк Шропп, владелец проекта Total Geekdom. Из элементов Lego собран корпус компьютера, имеющий внешний вид кубика LEGO в масштабе 12:1. Особую гордость Шроппа вызывае
28.04.2014 Обзор игры LEGO The Hobbit: тщетное туда и унылое обратно

Карточка игры  Название  LEGO The Hobbit  Платформы  PC, PS4, XBOX One, PS3, XBOX 360, PS Vita, 3DS, Wii U  Жанр  прик
17.03.2014 Samsung Galaxy 4 победил кубик Рубика руками LEGO

Компания ARMMobile использовала электронику смартфона Samsung Galaxy S4 для создания робота, способного собирать кубик Рубика на скорость. Робот Cubestormer 3 собран из деталей конструктора Lego, а его «мозгом» является смартфон Samsung Galaxy S4. Благодаря такому удачному совмещению, Cubestormer 3 смог собрать кубик Рубика за 3, 253 доли секунды – это почти на 2 секунды меньше, ч
19.12.2013 В Румынии появился LEGO-автопром

Румынский молодой конструктор Рауль Оайда при финансовой поддержке австралийского предпринимателя Стива Саммартино создал из кубиков LEGO работающий образец автомобиля. На разработку машины и покупку 500 тысяч деталей LEGO было потрачено 13,5 тысяч евро. Автомобиль полностью создан из LEGO – за исключением колё
04.12.2013 "LEGO Хоббит" выйдет в 2014 году

Компания WB Games сообщает о разработке приключенческой игры «LEGO Хоббит». Новая захватывающая история для детей и взрослых от TT Games и The LEGO

21.10.2013 Солнечные панели в стиле LEGO

одимо оснастить всю панель алюминиевыми «шипами», которые являются своего рода ловушкой для солнечного света. На микроскопическом уровне «шипы» делают солнечные батареи похожими на блоки конструктора LEGO. Солнечные панели с алюминиевыми шипами в перспективе могут быть использованы для питания мобильных устройств, например, ноутбуков Ученые из Имперского колледжа Лондона, а также исследоват
20.05.2013 Проще простого: оружие из Lego

Издательство No Starch Press выпустило книгу известного энтузиаста конструктора Lego Джеффа Бона, в которой он рассказывает, как из деталей самого простого (не специализированного) набора собрать реплики известных пистолетов. Книга под названием BrickGun Book состоит из пя
05.04.2013 Краб-сороконожка из чистого LEGO

Не секрет, что первым шагом к профессиональному занятию робоехникой часто бывает набор LEGO. Это ещё раз подтвердил любитель данного конструктора, житель Сингапура Ли Пинг Нг. Его детище – робот, представляющий собой краба-многоножку. Робот имеет 12 конечностей, благодаря которым
21.03.2013 Lego Mindstorms заменил фрезерный станок

Любитель конструктора Lego Артур Сацек создал на основе набора Mindstorms фрезерный станок с программным управлением. Собранный из Lego станок может вырезать цилиндрические фигуры из флористической пены. Форм
14.03.2013 Бумажный самолёт, собранный из Lego

Поклонники конструкторов Lego продолжают удивлять своими инженерными способностями. Так, энтузиаст, известный в сообществе NXTLOG под ником hknssn13 создал конвейер для складывания бумажных самолётиков. Конструкция исп
20.02.2013 Autodesk создает 3D-инструкцию для программируемых роботов Lego Mindstorms

Компания Autodesk в сотрудничестве с компанией Lego Group создает интерактивные 3D-инструкции по сборке программируемых роботов Lego Mindstorms на новой платформе EV3. Комплект Lego Mindstorms EV3, включающий в себя мобильное

15.01.2013 LEGO Education представила новое поколение обучающих роботов Mindstorms Education EV3

LEGO Education представила новую платформу LEGO Mindstorms Education EV3, новое поколение роботов для работы в классе, продолжая 15-летнюю историю роботов LEGO, применяемых для образовательных целей. Платформа EV3 была разработан
14.01.2013 Из нового Lego можно собрать "умного" робота

Компания Lego выпустила третье поколение роботов Mindstorms Education EV3, предназначенных для изучения основ робототехники и просто развлечения. Умные роботы должны привлечь внимание подрастающего поко
23.11.2012 "LEGO Властелин Колец" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу PC-версии игры "LEGO Властелин Колец" от WB Games – переложение культовой саги Д.Р.Р.Толкиена на язык разноцветных кубиков LEGO. Версии игры для PlayStation 3, Xbox 360 и PlayStation Vita поступят в про
13.11.2012 Технология Люмьер с помощью LEGO и изоленты

оздав всё необходимое оборудование. Светочувствительную пластину Ванкан сделал на основе картофельного крахмала, а камеру сконструировал, взяв за основу картонное шасси, изоленту, детали конструктора LEGO и линзу от фотоувеличителя.
06.11.2012 Демоверсия LEGO The Lord of the Rings

Компания Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовала демоверсию игры LEGO The Lord of the Rings, работает над которой студия TT Games. Релиз полной версии игры состоится 13 ноября, в Европе и России - 23 ноября. Русскую версию выпускает "1С-СофтКлаб".Скачать дем
21.09.2012 40 метров чудо-конвеера из Lego

Известный конструктор различных механизмов из Lego, использующий в интернете ник akiyuki, продемонстрировал новую версию своей грандиозной машины по перемещению шариков Great Ball Contraption. Новая версия Great Ball Contraption имеет длин
16.08.2012 Вся Япония - из Lego

В рамках празднования 50-летия прихода компании Lego в Японию, датский производитель конструкторов организовал проект «Карта Японии». В проекте приняло участие более 50 тысяч японских любителей Lego из шести регионов страны, которые с
01.08.2012 Lego-стул: собрал, включил, поехал!

Мастер-конструктор, увлечённый сборкой из LEGO, собрал самобеглый стул, выдерживающий человека массой до 90 килограмм. Конструкция под названием Motorized LEGO Wheelchair была собрана Саймоном Бурфилдом при материальной поддержк
13.07.2012 Моторы Rolls-Royce могут быть и из LEGO

Сотрудники компании Rolls-Royce создали копию знаменитого турбовинтового двигателя Royce Trent 1000, использовав детали конструктора Lego. Копия была выполнена в масштабе 1:2, на её создание ушло 152455 деталей и труд четырёх людей на протяжении восьми недель. Все этапы работы предварительно были распланированы на компьютере
24.05.2012 Вице-президенту SAP грозит 5 лет тюрьмы за кражу конструкторов Lego

Вице-президент компании SAP 47-летний Томас Лангенбах (Thomas Langenbach) обвиняется в краже наборов Lego на общую сумму $30 тыс., передаёт РИА «Новости». Топ-менеджер SAP был пойман с поличным и задержан 8 мая в одном из магазинов Target, где попал под прицел видеокамер в момент, когда перекл
22.05.2012 Обзор робота Lego Mindstorms NXT 2.0: Терминатор из конструктора

Не секрет, что в Северной Америке существует настоящий культ Lego. Конструкции из пупырчатых кубиков постоянно становятся новостным поводом на сайтах посвященных науке и технике, а среди авторов этих конструкций вы редко когда встретите имена детей или п
03.06.2011 Автокран из конструктора LEGO

Создана модель автокрана в масштабе 1:12.5 из 2000 деталей конструктора LEGO.
18.05.2011 Из конструктора LEGO собрали видеокамеру

Из деталей конструктора LEGO собрали 8 мм камкодер под старину.

26.04.2011 Lego создала шлем для чтения комиксов

Шлем для детей от Lego позволяет зачитывать комиксы
11.04.2011 LEGO-робот соберет конструктор

Создан робот, который умеет перемещать детали конструктора LEGO и с помощью веб-камеры управлять процессом

21.02.2011 4 марта в Челябинске стартует Олимпиада роботов

истерством образования и науки Челябинской области совместно с «Образовательными программами Лего» (Lego Education), подразделением компании Lego. Победители регионального этапа Олимпиад
10.12.2010 Древнейший компьютер в мире воссоздали в лего

Кэрол (Andrew Carol), проделал совсем не шуточную работу и воспроизвел его при помощи конструктора Lego. Одна из деталей старейшего компьютера Антикитерский механизм был обнаружен в 1901 году


Публикаций - 260, упоминаний - 266

LEGO и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11064 30
Apple Inc 13154 20
Sony 6739 16
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 16
SAP SE 5601 15
Yandex - Яндекс 9216 15
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Xiaomi - Сяоми 2231 13
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МегаФон 10742 11
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Huawei 4676 8
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Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
LG Electronics 3735 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
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Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
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National Instruments - NI 27 3
Nike 195 19
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
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Lego Education 12 6
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
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BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 5
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Альфа-Банк 1979 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
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