Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM LEGO DUPLO 45025 Экспресс «Юный Программист» Для самых юных программистов возрастом от 2 до 5 лет подойдет набор LEGO DUPLO 45025 из серии PreSchool DUPLO. Набор состоит из 234 деталей — ребенок не заскучает, собирая большое количество сюжетных локаций. Кроме того, в сборке смогут участвовать сразу нескол

«Мегафон» цифровизировал самый большой в России музей LEGO мплексе «Таежные дачи» — точке притяжения отдыхающих в Звенигороде. Здесь располагается множество культурных достопримечательностей, включая музей Деревянного зодчества и самый большой в России музей LEGO. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Чтобы обеспечить туристов быстрым интернетом и стабильной мобильной связью, специалисты «Мегафона» расширили сеть покрытия. В результате а

Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM Набор для конструирования и программирования от LEGO Ваш ребенок любит строить? У него хорошая фантазия и он мечтает о собственном роботе? Почему бы не соединить эти две мечты? В этом поможет конструктор LEGO BOOST 17101. Игрушки от

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров ериал организма представляет собой не гладкие кирпичики, а имеет неровности на своей поверхности. Это натолкнуло ученых на создание новой модели сборки молекул, которая напоминает детский конструктор LEGO. Исследователи пропустили собранную модель сквозь нанопоры и проанализировали при этом изменения структуры потока ионов, что помогло им с большой точностью определить изменение скорости ДН

«ICL Техно» объявила о запуске проекта с Lego Education Компания-производитель вычислительной техники «ICL Техно» объявила о запуске нового проекта с Lego Education, всемирно известным разработчиком образовательных решений всех уровней. Это партнерство призвано повысить эффективность школьных занятий благодаря предустановленному на этапе про

Lego выпустила конструктор для обучения программированию двухлетних детей Lego для юных программистов Компания Lego Education представила набор «Экспресс «Юный программист», предназначенный для групповых занятий с детьми от двух до пяти лет. Набор представляет собой игрушечную железную дорогу с поездами

Робота Autodesk научили собирать «Лего» с помощью машинного обучения ым и промышленным предприятиям умные машины, которые смогут не только адаптироваться к окружающей среде, но и понимать, какой цели им нужно достичь. Обучение BrickBot происходит с помощью кирпичиков «Лего». Его задача – разобраться в горстках игрушечных кубиков, используя машинное обучение, выбрать соответствующие детали для заданной конструкции, а затем собрать ее, хватая и складывая кирпи

Swift Playgrounds откроет возможности программирования роботов, дронов и музыкальных инструментов дничает с производителями устройств, чтобы обеспечить лёгкое подключение роботов к приложению Swift Playgrounds через Bluetooth. Это позволяет детям программировать популярные устройства, в том числе LEGO Mindstorms EV3, Sphero SPRK+, дроны Parrot и многие другие. Обновление Swift Playgrounds 1.5 можно будет бесплатно скачать из App Store уже в понедельник, 5 июня, сообщили CNews в Apple. «

Lego против грабителей Хранить драгоценные детали конструктора Lego станет намного безопаснее, если из части их сделать вполне работающий сейф. Именно так поступил Джейсон Аллеман, разработавший схему замка на основе деталей Lego и поставивший его в

Рыцари Lego ищут помощи в виртуальном мире Новые наборы Lego всё чаще объединяют реальное конструирование и виртуальные приключения. Так, скором времени в продаже появится набор LEGO NEXO KNIGHTS, который будет дополнен приложением для смартф

Шедевры из Lego напишет Bricasso Показать мощь нового конструктора Lego Mindstorms с процессорным блоком EV3, создав на его базе 3D-принтер удалось изобретателю Джейсону Аллеманну. Конечно, 3D-принтер у Аллеманну получился не простой – созданный из Lego

Эммет Браун вернулся ради LEGO Знаменитый американский актёр Кристофер Ллойд опять перевоплотился в доктора Эммета Брауна (персонажа легендарной кинотрилогии «Назад в будущее») ради встречи с собственной LEGO-копией. Фигурка Эммета Брауна из кубиков LEGO оказывается в руках Ллойда в новом рекламном ролике, посвящённом скорому выходу видеоигры Lego Dimensions. Уже 29 сентября владе

Lego Computer - настоящий ПК из кубиков Компьютер в стиле LEGO собрал Майк Шропп, владелец проекта Total Geekdom. Из элементов Lego собран корпус компьютера, имеющий внешний вид кубика LEGO в масштабе 12:1. Особую гордость Шроппа вызывае

Обзор игры LEGO The Hobbit: тщетное туда и унылое обратно Карточка игры Название LEGO The Hobbit Платформы PC, PS4, XBOX One, PS3, XBOX 360, PS Vita, 3DS, Wii U Жанр прик

Samsung Galaxy 4 победил кубик Рубика руками LEGO Компания ARMMobile использовала электронику смартфона Samsung Galaxy S4 для создания робота, способного собирать кубик Рубика на скорость. Робот Cubestormer 3 собран из деталей конструктора Lego, а его «мозгом» является смартфон Samsung Galaxy S4. Благодаря такому удачному совмещению, Cubestormer 3 смог собрать кубик Рубика за 3, 253 доли секунды – это почти на 2 секунды меньше, ч

В Румынии появился LEGO-автопром Румынский молодой конструктор Рауль Оайда при финансовой поддержке австралийского предпринимателя Стива Саммартино создал из кубиков LEGO работающий образец автомобиля. На разработку машины и покупку 500 тысяч деталей LEGO было потрачено 13,5 тысяч евро. Автомобиль полностью создан из LEGO – за исключением колё

"LEGO Хоббит" выйдет в 2014 году Компания WB Games сообщает о разработке приключенческой игры «LEGO Хоббит». Новая захватывающая история для детей и взрослых от TT Games и The LEGO

Солнечные панели в стиле LEGO одимо оснастить всю панель алюминиевыми «шипами», которые являются своего рода ловушкой для солнечного света. На микроскопическом уровне «шипы» делают солнечные батареи похожими на блоки конструктора LEGO. Солнечные панели с алюминиевыми шипами в перспективе могут быть использованы для питания мобильных устройств, например, ноутбуков Ученые из Имперского колледжа Лондона, а также исследоват

Проще простого: оружие из Lego Издательство No Starch Press выпустило книгу известного энтузиаста конструктора Lego Джеффа Бона, в которой он рассказывает, как из деталей самого простого (не специализированного) набора собрать реплики известных пистолетов. Книга под названием BrickGun Book состоит из пя

Краб-сороконожка из чистого LEGO Не секрет, что первым шагом к профессиональному занятию робоехникой часто бывает набор LEGO. Это ещё раз подтвердил любитель данного конструктора, житель Сингапура Ли Пинг Нг. Его детище – робот, представляющий собой краба-многоножку. Робот имеет 12 конечностей, благодаря которым

Lego Mindstorms заменил фрезерный станок Любитель конструктора Lego Артур Сацек создал на основе набора Mindstorms фрезерный станок с программным управлением. Собранный из Lego станок может вырезать цилиндрические фигуры из флористической пены. Форм

Бумажный самолёт, собранный из Lego Поклонники конструкторов Lego продолжают удивлять своими инженерными способностями. Так, энтузиаст, известный в сообществе NXTLOG под ником hknssn13 создал конвейер для складывания бумажных самолётиков. Конструкция исп

Autodesk создает 3D-инструкцию для программируемых роботов Lego Mindstorms Компания Autodesk в сотрудничестве с компанией Lego Group создает интерактивные 3D-инструкции по сборке программируемых роботов Lego Mindstorms на новой платформе EV3. Комплект Lego Mindstorms EV3, включающий в себя мобильное

LEGO Education представила новое поколение обучающих роботов Mindstorms Education EV3 LEGO Education представила новую платформу LEGO Mindstorms Education EV3, новое поколение роботов для работы в классе, продолжая 15-летнюю историю роботов LEGO, применяемых для образовательных целей. Платформа EV3 была разработан

Из нового Lego можно собрать "умного" робота Компания Lego выпустила третье поколение роботов Mindstorms Education EV3, предназначенных для изучения основ робототехники и просто развлечения. Умные роботы должны привлечь внимание подрастающего поко

"LEGO Властелин Колец" в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу PC-версии игры "LEGO Властелин Колец" от WB Games – переложение культовой саги Д.Р.Р.Толкиена на язык разноцветных кубиков LEGO. Версии игры для PlayStation 3, Xbox 360 и PlayStation Vita поступят в про

Технология Люмьер с помощью LEGO и изоленты оздав всё необходимое оборудование. Светочувствительную пластину Ванкан сделал на основе картофельного крахмала, а камеру сконструировал, взяв за основу картонное шасси, изоленту, детали конструктора LEGO и линзу от фотоувеличителя.

Демоверсия LEGO The Lord of the Rings Компания Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовала демоверсию игры LEGO The Lord of the Rings, работает над которой студия TT Games. Релиз полной версии игры состоится 13 ноября, в Европе и России - 23 ноября. Русскую версию выпускает "1С-СофтКлаб".Скачать дем

40 метров чудо-конвеера из Lego Известный конструктор различных механизмов из Lego, использующий в интернете ник akiyuki, продемонстрировал новую версию своей грандиозной машины по перемещению шариков Great Ball Contraption. Новая версия Great Ball Contraption имеет длин

Вся Япония - из Lego В рамках празднования 50-летия прихода компании Lego в Японию, датский производитель конструкторов организовал проект «Карта Японии». В проекте приняло участие более 50 тысяч японских любителей Lego из шести регионов страны, которые с

Lego-стул: собрал, включил, поехал! Мастер-конструктор, увлечённый сборкой из LEGO, собрал самобеглый стул, выдерживающий человека массой до 90 килограмм. Конструкция под названием Motorized LEGO Wheelchair была собрана Саймоном Бурфилдом при материальной поддержк

Моторы Rolls-Royce могут быть и из LEGO Сотрудники компании Rolls-Royce создали копию знаменитого турбовинтового двигателя Royce Trent 1000, использовав детали конструктора Lego. Копия была выполнена в масштабе 1:2, на её создание ушло 152455 деталей и труд четырёх людей на протяжении восьми недель. Все этапы работы предварительно были распланированы на компьютере

Вице-президенту SAP грозит 5 лет тюрьмы за кражу конструкторов Lego Вице-президент компании SAP 47-летний Томас Лангенбах (Thomas Langenbach) обвиняется в краже наборов Lego на общую сумму $30 тыс., передаёт РИА «Новости». Топ-менеджер SAP был пойман с поличным и задержан 8 мая в одном из магазинов Target, где попал под прицел видеокамер в момент, когда перекл

Обзор робота Lego Mindstorms NXT 2.0: Терминатор из конструктора Не секрет, что в Северной Америке существует настоящий культ Lego. Конструкции из пупырчатых кубиков постоянно становятся новостным поводом на сайтах посвященных науке и технике, а среди авторов этих конструкций вы редко когда встретите имена детей или п

Автокран из конструктора LEGO Создана модель автокрана в масштабе 1:12.5 из 2000 деталей конструктора LEGO.

Из конструктора LEGO собрали видеокамеру Из деталей конструктора LEGO собрали 8 мм камкодер под старину.

Lego создала шлем для чтения комиксов Шлем для детей от Lego позволяет зачитывать комиксы

LEGO-робот соберет конструктор Создан робот, который умеет перемещать детали конструктора LEGO и с помощью веб-камеры управлять процессом

4 марта в Челябинске стартует Олимпиада роботов истерством образования и науки Челябинской области совместно с «Образовательными программами Лего» (Lego Education), подразделением компании Lego. Победители регионального этапа Олимпиад