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Promobot Rooky

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.06.2023 «Пермский краевой центр «Муравейник» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок 1
01.06.2023 Детский технопарк «Кванториум фотоника» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок 1
25.05.2023 В Чили начнут обучать детей робототехнике с помощью российских разработок 1
20.04.2023 В лаборатории интеллектуальных технологий в Кувейте будут обучать студентов робототехнике с помощью российского оборудования 1
31.08.2022 В России создали робо-руку для офисов. Она способна наливать напитки и делать рукопожатие 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Promobot Rooky и организации, системы, технологии, персоны:

Promobot - Промобот 168 6
KUKA Robotics 41 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 1
RobotLAB 5 1
Unitree Robotics 27 1
Арсенал+ 18 1
Айдол 5 1
Ростелеком 10948 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Telegram Group 2940 1
LEGO 260 5
Dubai Mall - Дубай Молл 51 5
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 5
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
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Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 244 4
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 63 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
Australian University - Australian College of Kuwait - Австралийский университет Кувейта - Австралийский колледж Кувейта 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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