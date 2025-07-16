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Unitree Robotics

Unitree Robotics

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 В центре Москвы открылся Qubot — первый и единственный в России шоурум-магазин робототехники и ИИ 1
28.11.2024 РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Robort открывает программу переподготовки на базе человекоподобных роботов 1
26.11.2024 Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов 1
31.10.2024 Robort представляет флагманского робота-гуманоида Unitree G1 1
18.10.2024 Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео 1
03.10.2024 3Logic Group предлагает промышленную робособаку Unitree B2 на колесных опорах 1
11.05.2024 Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM 4
02.04.2024 3Logic Group предлагает вузам комплексное решение для обучения робототехнике 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Unitree Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 110 3
3Logic Group - Robort 3 2
Xiaomi 1841 1
Sony 6583 1
Boston Dynamics 40 1
DEEP Robotics 4 1
OpenAI 279 1
Nvidia Corp 3600 1
UBtech Robotics 10 1
KEYi Tech 2 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 131 1
Hyundai Motor Company 403 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 287 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 37 1
РЕСО-Гарантия СК 47 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12233 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3263 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 31 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3383 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5620 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15670 7
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5873 7
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Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1877 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3110 2
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 143 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2054 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7471 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10166 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16403 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6148 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2039 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1094 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7828 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12525 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1887 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3169 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1748 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7892 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11733 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9945 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 331 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1086 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3519 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10697 1
Док-станция - Docking station 536 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12699 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3593 1
Микрофон - Microphone 2619 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14112 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 270 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1107 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1035 2
Linux OS 10358 2
C/C++ - Язык программирования 802 2
Google Android 14379 1
Apple iOS 8026 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 784 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 63 1
Boston Dynamics - BigDog - AlphaDog 27 1
LG RoboSense 6 1
OpenAI ChatGPT 424 1
Xiaomi Cyberdog - серия собак-роботов 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7195 1
Google YouTube - Видеохостинг 2833 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 99 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 155 1
Unitree Robotics - Unitree G1 2 1
Unitree Robotics - Unitree B2 1 1
Unitree Robotics - Unitree H1 1 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 22 1
Toyota Camry 28 1
KIA Sportage 5 1
Hyundai Tucson 2 1
KEYi TECH - PetBot Loona 1 1
Каинов Илья 9 4
Кудж Станислав 25 1
Bill Marina - Билл Марина 1 1
Магомедов Шамиль 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44558 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 374 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30625 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7517 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6079 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19516 2
Образование в России 2415 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11212 1
Английский язык 6782 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Зоология - наука о животных 2721 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 629 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 206 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5710 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4116 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 415 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14363 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11374 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9213 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 511 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8788 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53211 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10278 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
South China Morning Post 66 1
IEEE Spectrum 14 1
SCMP - South China Morning Post 24 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 235 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 202 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1022 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 375 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 33 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
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