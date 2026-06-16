Студент Алтайского ГАУ стал участником уникального всероссийского проекта «АгроХаб»

Студент четвертого курса Инженерного факультета Алтайского государственного аграрного университета Павел Сажин будет представлять наш регион в команде всероссийского научно-образовательного проекта «АгроХаб». Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

Научно-образовательный проект «АгроХаб - это первый в России летний агроинженерный лагерь, где студенты и аспиранты прямо в поле учатся управлять человекоподобным роботом Unitree G1 с уникальной тактильной кистью. В течение всего лета 2026 г. команды будут жить на локациях партнеров, решать реальные задачи АПК, а их работу круглосуточно будут снимать агроблогеры и профессиональная съемочная группа.

Команды будут работать в несколько этапов-заездов. Каждый заезд – это новый кейс: от автоматизации сыроварни до полевых испытаний робота на Всероссийском дне поля-2026, который пройдет в Алтайском крае. В ходе реализации проекта участники пройдут единственную реальную коммерческую практику, внедрят свои разработки в производство.

Организаторами проекта выступили Ассоциация «Народный фермер», «Истринская сыроварня» (Олег Сирота) при партнерстве АО «Росагролизинг», Минсельхоза России, ведущих аграрных предприятий, ИТ-компаний и сообщества агроблогеров.

Для участия в проекте состоялся отбор студентов аграрных вузов со всей России. Ребята должны владеть навыками программирования робототехнических устройств и работы с VR-технологиями. Единственным представителем от Алтайского края и Республики Алтай стал студент четвертого курса Инженерного факультета Алтайского ГАУ Павел Сажин.

Павел Сажин – воспитанник центра «IT-Куб. Барнаул», в котором он занимался в школьные годы.

«Еще в центре “IT-Куб” я овладел языком программирования Python и навыками работы с VR-технологиями. Во время обучения в АГАУ это мне пригодилось. Например, я участвовал в настройке VR-тренажера для отработки приемов валки леса для студентов направления “Лесное дело”. Проект “АгроХаб” – это новый уровень, где можно прикоснуться к суперсовременным технологиям в АПК», – сказал Павел Сажин.

Как отметил проректор по научной и инновационной работе АГАУ Андрей Смышляев, в активе студента есть и научно-исследовательский проект совместно со школьниками агротехклассов барнаульской школы № 53. Молодой ученый работает над тем, чтобы обучить искусственный интеллект безошибочно распознавать сорта пшеницы и определять характеристики зерна по фотографии. Для этого алгоритму нужны тысячи размеченных изображений. Эту кропотливую работу помогают сделать школьники. В будущем ИИ сможет за секунды определять качество зерна.

«Робототехника в АПК – это новое перспективное направление, которое сегодня активно развивается в Алтайском ГАУ. Например, вместе с “Яндекс Лицеем” мы реализуем еще один проект по роботизации. Наш преподаватель Константин Селиверстов проходит обучение в “Яндекс Лицее”. Затем компания передаст нам роботов, и мы должны будем обучить не менее 60 студентов Колледжа агропромышленных технологий АГАУ управлению и программированию роботов с использованием ИИ. Сегодня такие компетенции востребованы в АПК», – сказал Андрей Смышляев.

Павлу Сажину предстоит непростое испытание в рамках проекта «АгроХаб». Специально для проекта был приобретен робот-гуманоид Unitree G1 с ИИ-модулем. Команда проекта через VR-очки должна будет научить робота выполнять реальные производственные операции в сфере АПК.

Например, в группе «Сыроварня» робот должен научиться носить ведро молока и головку сыра, переворачивать головку сыра на полке, подметать пол в цеху и т.д.), в группе «Ферма» – наливать воду в поилки, насыпать корм в кормушки, собирать яйца из гнезд, а в группе «Поле» – собирать овощи с грядки, замерять высоту травостоя, перемещать тележку с грузом по полю и т.д. Каждая обучающая сессия будет записываться для формирования у робота навыков автономной работы.

Работа каждой команды в разные заезды будут совпадать с этапами предварительного тестирования навыков робота во время выездов на предприятия партнеров. Так Павел Сажин попал во второй заезд, во время которого 15-17 июня 2026 г. запланирована демонстрация робота на Всероссийском Дне поля-2026 в Алтайском крае. А 14-16 августа 2026 г. робот вместе с командой третьего заезда проекта примет участие в XIII Открытом чемпионате России по пахоте в Махачкале.

Организаторы отмечают, что по итогам участия в проекте студенты агровузов получат навыки работы с самыми передовыми роботизированными антропоморфными устройствами, смогут сформировать проекты для личного портфолио, встретятся с лидерами аграрной отрасли, пройдут практику и стажировку в лучших компаниях агропромышленного комплекса России.

Кроме того, лучшие выпускники проекта получает возможность дальнейшей работы с роботом и именную стипендию.