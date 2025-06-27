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Смышляев Андрей


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Преподавателей Алтайского ГАУ обучили внедрению инноваций в образовательный процесс с помощью ИИ 1
20.01.2025 Алтайский ГАУ и «Яндекс» будут совместно работать в области применения искусственного интеллекта в аграрном образовании и науке 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Смышляев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7846 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 88 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1697 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13942 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15417 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3451 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3083 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6971 1
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Ботаника - Растения - Plantae 1083 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1401 1
Зоология - наука о животных 2716 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9165 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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