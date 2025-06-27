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Смышляев Андрей
УПОМИНАНИЯ
|27.06.2025
|Преподавателей Алтайского ГАУ обучили внедрению инноваций в образовательный процесс с помощью ИИ 1
|20.01.2025
|Алтайский ГАУ и «Яндекс» будут совместно работать в области применения искусственного интеллекта в аграрном образовании и науке 1
Смышляев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7846 1
|Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 88 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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