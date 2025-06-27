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КАУ ДПО Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени О.Р. Львова
УПОМИНАНИЯ
|27.06.2025
|Преподавателей Алтайского ГАУ обучили внедрению инноваций в образовательный процесс с помощью ИИ 1
|20.08.2020
|Минпросвещение научит учителей работать с цифровыми платформами 1
КАУ ДПО Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени О.Р. Львова и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7846 1
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