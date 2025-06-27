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КАУ ДПО Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени О.Р. Львова


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Преподавателей Алтайского ГАУ обучили внедрению инноваций в образовательный процесс с помощью ИИ 1
20.08.2020 Минпросвещение научит учителей работать с цифровыми платформами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

КАУ ДПО Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени О.Р. Львова и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7846 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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