Хохлунов Евгений
|20.01.2025
|Алтайский ГАУ и «Яндекс» будут совместно работать в области применения искусственного интеллекта в аграрном образовании и науке 1
|21.11.2019
|«Яндекс.такси» договорилось с регионами о тестировании электронного путевого листа 1
Хохлунов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7339 1
|Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
|Уханов Николай 1 1
|Любимов Николай 6 1
|Разумовский Дмитрий 121 1
|Архангельский Александр 7 1
|Федотов Алексей 9 1
|Акимов Максим 187 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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