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Акимов Максим


08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 1
18.08.2021 Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный 1
03.06.2021 «Почта России» и Mastercard внедряют платежные инновации 1
02.06.2021 «Почта России» и «ЭР-Телеком» договорились о партнерстве и развитии цифровой инфраструктуры 1
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 1
20.05.2021 «Почта России» в 4 раза увеличит вложения в российские информационные технологии 1
30.04.2021 Конец «марочной войны»: Путин передал главного в стране издателя марок «Почте России» 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
19.04.2021 Власти заставляют госкомпании к 1 сентября принять стратегии цифровой трансформации 1
19.04.2021 Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
22.03.2021 Покупка и продажа подержанных машин на «Госуслугах» заработает к 1 мая 1
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей 1
16.02.2021 Путин распорядился перевести россиян на электронные документы 4
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 2
24.12.2020 «Почта России» создала огромную ИТ-«дочку», которая может претендовать на налоговые льготы для ИТ-компаний 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 3
18.12.2020 Власти дали миллиард на цифровые материалы для школ 1
30.11.2020 Райффайзенбанк выдал «Почте России» кредит на 2,6 млрд рублей в рамках госпрограммы цифровой трансформации 1
12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики 2
12.11.2020 «Почта России» и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве по доставке товаров в России и за рубежом 2
28.10.2020 Власти Ингушетии «надули» «Ситроникс» на многие миллионы 1
06.10.2020 Доступное цифровое образование для российских регионов требует 6 миллиардов 1
17.08.2020 Финансирование искусственного интеллекта в России урезано на 100 миллиардов 1
17.08.2020 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 2
06.07.2020 Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов 1
19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
21.04.2020 В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами 2
13.04.2020 Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика» 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 2
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 3
20.02.2020 Назначен новый президиум правкомиссии по цифровому развитию. Кто ушел и кто остался 2
04.02.2020 Бывшего вице-премьера по цифре назначили главой «Почты России» 5
29.01.2020 Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи 1
27.01.2020 Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО 1
27.01.2020 Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России» 2
22.01.2020 Экс-ответственный за ИТ и телеком возглавит «Почту России» 3

Публикаций - 167, упоминаний - 219

Акимов Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 66
Ростех - Ростехнологии 2230 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
Yandex - Яндекс 4101 11
VK - Mail.ru Group 2483 10
Telegram Group 702 9
Восход ФГБУ НИИ 365 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 7
Huawei 2730 7
РТЛабс 145 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
3733 5
Microsoft Corporation 11060 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 5
ГЛОНАСС АО 82 5
АФК Система ПАО 994 4
Google LLC 7144 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Freshtel 49 3
IBM 3537 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 6 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Cisco Systems 2038 3
Aquarius - Аквариус 209 3
Samsung Electronics 5651 3
Intel Corporation 4169 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
Nokia Corporation 2434 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Крок 1219 2
Diasoft - Диасофт 354 2
BI.Zone 44 2
Почта России ПАО 1572 30
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 18
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Газпром нефть 382 6
Аэрофлот 493 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
Почта Банк 289 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
Яндекс.Такси 271 3
Jaguar Land Rover 63 2
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 2
Газпром ПАО 520 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
Северсталь ПАО 204 2
КоммИТ Кэпитал 13 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Visa International 1345 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 57 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Банк Россия 56 2
Сотка Высоток 4 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
SoftBank Group 101 1
Вотрон 16 1
Кортрос ГК 8 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Sistema Asia 2 1
Просвещение ГК 8 1
Honda 71 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Ингушэнерго 6 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 80
Правительство РФ 2201 64
Президент Российской Федерации 1439 40
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 31
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 26
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 26
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 24
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 20
Федеральное казначейство России 766 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 14
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 14
Правительство Москвы 653 14
Счётная палата РФ 460 12
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 12
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 40
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 4
Руссофт - Russoft 250 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ЛДПР 68 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 43
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 12
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 5
3G - Стандарт мобильной связи 3723 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 3
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 2
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Оцифровка - Digitization 49 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 2
Smartphone - Смартфон 773 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 5
Telegram - Мессенджер 80 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Google Android 10750 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Apple iOS 5741 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Microsoft Azure 1171 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
MasterCard MasterPass 29 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
Unicorn MySmartFlat - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 5 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Huawei Music 4 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Kerio Cloud 2 1
Kerio Operator 7 1
Kerio Connect 11 1
Kerio Control 7 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
Путин Владимир 1824 45
Носков Константин 201 44
Медведев Дмитрий 1433 34
Никифоров Николай 1126 21
Раков Ярослав 48 20
Шадаев Максут 384 20
Четвернин Алексей 651 20
Ковнир Евгений 71 18
Паршин Максим 141 18
Матвеева Татьяна 83 17
Кисляков Евгений 83 17
Албычев Александр 74 17
Левин Леонид 83 15
Комар Евгений 20 14
Песчанских Георгий 37 14
Чамара Денис 57 13
Петрушин Андрей 64 13
Шипов Савва 70 13
Лысенко Эдуард 209 13
Соколов Алексей 121 13
Иванов Алексей 76 13
Шайхутдинов Роман 107 13
Калина Роман 60 12
Бойко Елена 151 12
Иванов Олег 124 12
Бутенко Юрий 64 12
Селиванов Дмитрий 48 12
Евстигнеев Сергей 21 11
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Ермолаев Артем 340 11
Герасимюк Максим 20 11
Власов Сергей 76 11
Звягина Наталья 64 11
Цариковский Федор 31 11
Ляшенко Сергей 29 11
Чернякова Елена 26 11
Стрельцов Андрей 53 11
Мишустин Михаил 302 11
Лопаткин Герман 102 11
Попов Сергей 72 11
Россия - Российская федерация - РФ 57309 145
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 58
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 22
Россия - Тульская область 752 20
Казахстан - Республика 2627 15
Россия - Республика Алтай 684 15
Россия - Сахалинская область 432 14
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Россия - Калужская область 571 13
Россия - Челябинская область 658 12
Россия - Ульяновская область 349 11
Россия - Кировск - Кировская область 303 11
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Россия - Республика Крым 626 6
Арктика 141 6
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
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Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 4
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
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Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 2
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ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 2
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