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Акимов Максим
СОБЫТИЯ
|13.04.2020
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Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика»
ьную сферу. На ее разработке сконцентрируется соответствующая рабочая группа при организации «Цифровая экономика». Рабочую группу возглавил генеральный директор, председатель правления «Почты России» Максим Акимов, его заместителем и секретарем рабочей группы стал директор по региональной политике «Цифровой экономики» Александр Зорин. В состав рабочей группы вошли более 40 российских экспер
|04.02.2020
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Бывшего вице-премьера по цифре назначили главой «Почты России»
ужба предприятия заявила, что не располагает информацией о его итогах. Перестановки в Правительстве Максим Акимов с мая 2018 г. по январь 2020 г. курировал в Правительстве вопросы цифрового раз
|18.07.2019
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Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова
выпуск бумажных паспортов с целью перехода на их электронные аналоги. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании Правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании сообщ
|21.01.2019
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Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G
30 января в аналитическом центре при правительстве России вице-премьер Максим Акимов совместно с профильными ведомствами, региональными властями, операторами, стартапами и экспертами обсудит перспективы развертывания сетей связи 5G в России. В рамках круглого стол
|07.05.2018
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Назван новый ответственный за ИТ в России
вой экономики, связи и транспорта в новом Правительстве России в ранге вице-премьера будет назначен Максим Акимов. Об этом Временно исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медве
Акимов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3492 47
|Носков Константин 242 44
|Медведев Дмитрий 1667 39
|Никифоров Николай 1143 24
|Шадаев Максут 1248 22
|Раков Ярослав 51 20
|Паршин Максим 323 18
|Ковнир Евгений 75 18
|Кисляков Евгений 93 17
|Матвеева Татьяна 110 17
|Албычев Александр 168 17
|Левин Леонид 134 15
|Комар Евгений 20 14
|Песчанских Георгий 39 14
|Соколов Алексей 137 13
|Лысенко Эдуард 320 13
|Шипов Савва 102 13
|Чамара Денис 59 13
|Иванов Алексей 166 13
|Петрушин Андрей 110 13
|Шайхутдинов Роман 116 13
|Мишустин Михаил 806 12
|Чернышенко Дмитрий 582 12
|Иванов Олег 161 12
|Бойко Елена 152 12
|Калина Роман 62 12
|Бутенко Юрий 65 12
|Селиванов Дмитрий 52 12
|Попов Сергей 171 11
|Солодовников Денис 108 11
|Чернякова Елена 30 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Новиков Павел 113 11
|Козлов Александр 71 11
|Ермолаев Артем 379 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Цариковский Федор 32 11
|Лопаткин Герман 104 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Власов Сергей 101 11
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