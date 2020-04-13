Акимов Максим

Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика» ьную сферу. На ее разработке сконцентрируется соответствующая рабочая группа при организации «Цифровая экономика». Рабочую группу возглавил генеральный директор, председатель правления «Почты России» Максим Акимов, его заместителем и секретарем рабочей группы стал директор по региональной политике «Цифровой экономики» Александр Зорин. В состав рабочей группы вошли более 40 российских экспер

Бывшего вице-премьера по цифре назначили главой «Почты России» ужба предприятия заявила, что не располагает информацией о его итогах. Перестановки в Правительстве Максим Акимов с мая 2018 г. по январь 2020 г. курировал в Правительстве вопросы цифрового раз

Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова выпуск бумажных паспортов с целью перехода на их электронные аналоги. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании Правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании сообщ

Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 30 января в аналитическом центре при правительстве России вице-премьер Максим Акимов совместно с профильными ведомствами, региональными властями, операторами, стартапами и экспертами обсудит перспективы развертывания сетей связи 5G в России. В рамках круглого стол