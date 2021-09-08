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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Акимов Максим
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 167, упоминаний - 219
Акимов Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 45
|Носков Константин 201 44
|Медведев Дмитрий 1433 34
|Никифоров Николай 1126 21
|Раков Ярослав 48 20
|Шадаев Максут 384 20
|Четвернин Алексей 651 20
|Ковнир Евгений 71 18
|Паршин Максим 141 18
|Матвеева Татьяна 83 17
|Кисляков Евгений 83 17
|Албычев Александр 74 17
|Левин Леонид 83 15
|Комар Евгений 20 14
|Песчанских Георгий 37 14
|Чамара Денис 57 13
|Петрушин Андрей 64 13
|Шипов Савва 70 13
|Лысенко Эдуард 209 13
|Соколов Алексей 121 13
|Иванов Алексей 76 13
|Шайхутдинов Роман 107 13
|Калина Роман 60 12
|Бойко Елена 151 12
|Иванов Олег 124 12
|Бутенко Юрий 64 12
|Селиванов Дмитрий 48 12
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Власов Сергей 76 11
|Звягина Наталья 64 11
|Цариковский Федор 31 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Чернякова Елена 26 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Мишустин Михаил 302 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Попов Сергей 72 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru