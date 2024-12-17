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Softline VP Softline Venture Partners SVP венчурный фонд

Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд

Softline Venture Partners (SVP) — корпоративный венчурный фонд группы компаний Softline. Основан в 2008 году, одним из первых на рынке России. Softline Venture Partners специализируется на инвестициях в проекты ранних стадий в сферах Cybersecurity, Edtech, Big data, E-commerce, FinTech, IoT, SaaS, Security, Services.


17.12.2024 «Скаут» и Softline Venture Partners объединяют усилия для прорыва в цифровых транспортных решениях

Компания «Скаут | Разработчик системы» и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «Ска
13.12.2024 СКАУТ и венчурный фонд Softline Venture Partners создают СП в сфере цифровых транспортных решений

УТ Разработчик системы», участнк российского рынка систем транспортной телематики, и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «СКА
10.10.2024 Softline Venture Partners инвестирует в ИБ-стартапы 2 млрд рублей

проектов в сфере информационной безопасности для инвестиций. Общий объем планируемых вложений составит 2 млрд руб. Заявки от компаний принимаются до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Softline Venture Partners. Венчурный фонд ищет технологические компании, разрабатывающие ИТ-решения, отвечающие требованиям и задачам корпоративных заказчиков компании Softline, такие как EDR,

09.04.2024 Softline Venture Partners инвестирует миллиард в edtech

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners начинает принимать заявки на инвестирование от технологических комп
29.03.2024 Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал в систему защиты от кибератак Findler

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал 100 млн руб. в продукт Findler от компании “Ребренд
26.12.2022 Фонд Softline Venture Partners вложился в сингапурский HR-стартап с российскими корнями Workclass

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners инвестировал в сингапурскую HR-Tech-платформу Workclass. Workclass

10.08.2022 Softline Venture Partners вложил $2 млн в платформу для снижения транспортных потерь Exodrive

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners инвестировал $2 млн в платформу Exodrive. Компания занимается разра
05.03.2021 Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1»

tline традиционно сильные позиции. Мы будем рады способствовать экспорту созданных в России продуктов и технологий более чем в 50 стран присутствия Softline», – сказала Елена Волотовская, глава фонда Softline Venture Partners и вице-президент по инвестициям ГК Softline. «В любой стране мира перед эксплуатантами транспортной инфраструктуры стоят примерно одинаковые вызовы. Это ритмичность пе
11.06.2019 Фонд Softline Venture Partners инвестировал в стартап electroNeek Robotics

ной автоматизации труда офисных сотрудников electroNeek Robotics привлек предпосевное финансирование в размере ;500 тыс. В раунде участвовали институциональные инвесторы – фонды I2BF Global Ventures, Softline Venture Partners и YellowRockets.vс, а также бизнес-ангелы, ранее участвовавшие в финансировании компании, включая Антона Литвякова и инвестиционный офис Сергея Дашкова. electroNeek –

09.10.2018 Softline Venture Partners поможет 10 проектам начать продажи за рубежом

ку нашего региона нужны супермотивированные предприниматели, которые будут строить крупный бизнес из стартапа, - сказала Елена Волотовская, вице-президент по инвестициям Softline и руководитель фонда Softline Venture Partners. – Мы надеемся, что программа Global Growth Challenge станет первым шагом участников на пути к становлению глобальной компанией». «Microsoft и Softline сотрудничают с

24.05.2018 Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners

тартовый день Петербургского международного экономического форума) состоялась церемония награждения победителей первого акселератора «Опора для IT», организаторами которого выступают «Опора России» и Softline Venture Partners (SVP). Победителями стали 2 команды – IREG и Orion – они разделят общий призовой фонд в 7 млн рублей, включая гранты Фонда Содействия Инновациям, партнера акселератора
16.01.2018 Softline Venture Partners инвестировал в аналитическую онлайн-платформу JagaJam
05.10.2017 «Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ

«Опора России» совместно с Softline Venture Partners начинает прием заявок от команд, создающих ИТ-решения, для участия в бизнес-акселераторе. Заявки принимаются от проектов, у которых есть действующие прототипы решений.
10.12.2015 Softline Seed Fund докапитализирован на 102 млн руб.

Softline Seed Fund докапитализирован на p102 млн его основными бенефициарами — венчурным фондом Softline Venture Partners и фондом посевных инвестиций «Российской венчурной компании» (ФПИ РВК). ФПИ РВК внес в капитал фонда 75%, Softline Venture Partners — 25%. В планах фонда — проф
16.10.2014 Фонд Softline Venture Partners нашел стратегического инвестора для проекта Daripodarki

Венчурный фонд Softline Venture Partners закрыл сделку по продаже мажоритарной доли в портфельном проекте Da
28.06.2013 Стартап BubbleGab получил поддержку ФПИ РВК и Softline Venture Partners

тформа для построения социализированных сайтов нового поколения, объявила о привлечении очередного раунда инвестиций. Поддержку проекту оказали Фонд посевных инвестиций РВК (ФПИ РВК) и венчурный фонд Softline Venture Partners. Полученные средства позволили объявить об официальном запуске BubbleGab и открыть этап активной разработки платформы для выхода на массовый рынок. Вся сумма инвестици
14.12.2012 Softline Venture Partners запустила новый видеосервис для интернет-магазинов

Компания Softline Venture Partners объявила о запуске нового видеосервиса для электронной коммерции. Videobaker — комплексный видеосервис для магазинов и производителей, реализующих свои товары через ин
30.10.2012 Softline Venture Partners инвестирует в проект Apps4All

ие I Российского конкурса разработчиков мобильных приложений Apps4All в начале 2012 г., компания Softline приняла решение проинвестировать амбициозный стартап. «Apps4all стал первой инвестицией фонда Softline Venture Partners на рынке мобильных приложений. Мы познакомились с этим проектом ещё полтора года назад и с тех пор вели активную работу с командой, помогая им расти и отслеживая динам
13.08.2012 Фонд Softline Venture Partners инвестирует 30 млн руб. в ИТ-стартапы

Венчурный фонд Softline Venture Partners сообщил о том, что благодаря победе в конкурсе от Московского фонда
04.10.2011 Softline Venture Partners выберет лучших разработчиков ПО и интернет-приложений во Вьетнаме

Венчурный фонд Softline Venture Partners объявил о старте первого конкурса идей в сфере разработки программн
06.09.2011 Softline вложил $500 тыс. в социальную CRM-систему

Венчурный фонд Softline Venture Partners вложил $500 тыс. в стартап Copiny - сервис коммуникаций и поддержки
23.08.2011 Softline Venture Partners будет инвестировать в проекты резидентов «Сколково»

ого уровня, изначально разработанные под глобальные рынки, которым мы сможем предложить как инвестиции, так и наши ресурсы за рубежом — представительства Softline открыты более чем в 20 странах мира. Softline Venture Partners всегда открыт к новым перспективным проектам, в том числе и подразумевающим активное инвестирование».
01.04.2011 SoftlineVenturePartners и Фонд посевных инвестиций РВК инвестируют в оператора связи «Первый Виртуальный»

Венчурный фонд компании Softline – SoftlineVenturePartners - объявил о запуске совместного с Фондом посевных инвестиций «Российской венчурной компании» (ФПИ РВК) проекта – оператора связи «Первый Виртуальный». Положительное реше
18.02.2011 Фонд Softline Venture Partners вложил $500 тыс. в стартап Emegamall

Венчурный фонд Softline Venture Partners объявил о том, что закрыл сделку по инвестированию в проект Emegama
18.08.2009 Softline Venture Partners будет инвестировать в ИТ-проекты Вьетнама

Компания Softline Venture Partners объявила о начале приема проектов на рассмотрение и инвестиции в независимых разработчиков программного обеспечения на территории Вьетнама. Вьетнам стал первой страной
21.07.2009 Венчурный фонд Softline вложил $100 тыс. в технологию гипервидео

нвестиций, будем делиться своими уникальными компетенциями на рынке информационных технологий – маркетинге, продажах и т.д. – там, где они будут полезны для Actio», - сказал Игорь Чекун, руководитель Softline Venture Partners. Softline Venture Partners собирается войти в совет директоров Actio, что позволит экспертам принимать непосредственное участие в деятельности компании и развит
06.03.2009 Softline Venture Partners сформировал Экспертный Совет

Публикаций - 94, упоминаний - 111

Softline VP и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 73
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 12
Microsoft Corporation 24624 11
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 8
1С Mirapolis - Мираполис 22 8
Ecwid - Эквид 34 7
Softline - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 12 5
Cisco Systems 5114 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
8213 4
VK - Mail.ru Group 3455 4
Adobe Systems 1549 4
Google LLC 11775 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Softline - Exodrive - Экзодрайв 5 4
Copiny - Копини 7 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 3
TerraLink - ТерраЛинк 282 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 3
Hivext 11 3
Ростелеком 9700 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
АФК Система ПАО 1797 2
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Yandex - Яндекс 7339 2
X Corp - Twitter 2845 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 2
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 2
Онлайн патент - Online Patent 16 2
Т1 Иннотех 178 2
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 2
Startobaza - Стартобаза 38 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
РВК - Российская венчурная компания 549 11
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
Спортмастер - Sportmaster 176 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Runa Capital 158 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
CloudContext - Контекстный брокер 2 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
Автомир ГК 42 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 2
Coursera 50 1
Альфа-Банк 1769 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
Access Industries 37 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
ABRT Венчурный фонд 33 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 5
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 4
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 4
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 5
Microsoft Office 3734 3
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 3
Softline - Инферит - iTMan Inventory 4 3
Linux OS 9936 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Statista 229 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
Google Android 13994 2
Microsoft Skype 2067 2
Microsoft Azure 1408 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
1С Mirapolis Virtual Room 6 2
Microsoft Office 365 940 2
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 2
Microsoft SQL Server Express 24 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
PwC Accelerator 2 1
Nvidia Inception Program - Инкубатор стартапов 6 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Microsoft Kinect 199 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
Avito - Авито недвижимость 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Волотовская Елена 35 21
Алексеева Елена 22 17
Чекун Игорь 7 7
Гурьев Василий 8 5
Белоусов Антон 4 4
Поляков Дмитрий 39 3
Телешев Алексей 7 3
Черкашин Павел 38 3
Тарасов Арсений 44 3
Смирнов Константин 19 3
Чистов Дмитрий 12 3
Боровиков Игорь 128 3
Грош Кирилл 4 3
Черных Евгений 7 3
Рыжков Алексей 5 2
Агафонов Роман 5 2
Акимов Максим 187 2
Генс Филипп 41 2
Харитонов Александр 67 2
Рябченков Денис 21 2
Шубин Андрей 4 2
Никифорова Светлана 34 2
Аммосов Юрий 46 2
Чихачев Дмитрий 29 2
Васютинский Дмитрий 13 2
Костров Алексей 8 2
Васильев Александр 48 2
Борисов Сергей 20 2
Ракишева Алия 5 2
Мехоношин Сергей 4 2
Динмухаметов Руслан 4 2
Соболева Татьяна 2 2
Свинин Александр 2 2
Трофимов Андрей 3 2
Желтов Александр 2 1
Алатов Максим 1 1
Скшидлевский Антон 1 1
Копытов Иван 1 1
Гайдар Егор 4 1
Козин Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 13
Европа 21767 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Азия - Азиатский регион 5528 5
Казахстан - Республика 5525 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Европа Восточная 3075 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
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Украина 7608 2
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