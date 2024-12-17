Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд

«Скаут» и Softline Venture Partners объединяют усилия для прорыва в цифровых транспортных решениях Компания «Скаут | Разработчик системы» и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «Ска

СКАУТ и венчурный фонд Softline Venture Partners создают СП в сфере цифровых транспортных решений УТ Разработчик системы», участнк российского рынка систем транспортной телематики, и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «СКА

Softline Venture Partners инвестирует в ИБ-стартапы 2 млрд рублей проектов в сфере информационной безопасности для инвестиций. Общий объем планируемых вложений составит 2 млрд руб. Заявки от компаний принимаются до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Softline Venture Partners. Венчурный фонд ищет технологические компании, разрабатывающие ИТ-решения, отвечающие требованиям и задачам корпоративных заказчиков компании Softline, такие как EDR,

Softline Venture Partners инвестирует миллиард в edtech Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners начинает принимать заявки на инвестирование от технологических комп

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал в систему защиты от кибератак Findler Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал 100 млн руб. в продукт Findler от компании “Ребренд

Фонд Softline Venture Partners вложился в сингапурский HR-стартап с российскими корнями Workclass Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners инвестировал в сингапурскую HR-Tech-платформу Workclass. Workclass

Softline Venture Partners вложил $2 млн в платформу для снижения транспортных потерь Exodrive Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners инвестировал $2 млн в платформу Exodrive. Компания занимается разра

Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1» tline традиционно сильные позиции. Мы будем рады способствовать экспорту созданных в России продуктов и технологий более чем в 50 стран присутствия Softline», – сказала Елена Волотовская, глава фонда Softline Venture Partners и вице-президент по инвестициям ГК Softline. «В любой стране мира перед эксплуатантами транспортной инфраструктуры стоят примерно одинаковые вызовы. Это ритмичность пе

Фонд Softline Venture Partners инвестировал в стартап electroNeek Robotics ной автоматизации труда офисных сотрудников electroNeek Robotics привлек предпосевное финансирование в размере ;500 тыс. В раунде участвовали институциональные инвесторы – фонды I2BF Global Ventures, Softline Venture Partners и YellowRockets.vс, а также бизнес-ангелы, ранее участвовавшие в финансировании компании, включая Антона Литвякова и инвестиционный офис Сергея Дашкова. electroNeek –

Softline Venture Partners поможет 10 проектам начать продажи за рубежом ку нашего региона нужны супермотивированные предприниматели, которые будут строить крупный бизнес из стартапа, - сказала Елена Волотовская, вице-президент по инвестициям Softline и руководитель фонда Softline Venture Partners. – Мы надеемся, что программа Global Growth Challenge станет первым шагом участников на пути к становлению глобальной компанией». «Microsoft и Softline сотрудничают с

Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners тартовый день Петербургского международного экономического форума) состоялась церемония награждения победителей первого акселератора «Опора для IT», организаторами которого выступают «Опора России» и Softline Venture Partners (SVP). Победителями стали 2 команды – IREG и Orion – они разделят общий призовой фонд в 7 млн рублей, включая гранты Фонда Содействия Инновациям, партнера акселератора

«Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ «Опора России» совместно с Softline Venture Partners начинает прием заявок от команд, создающих ИТ-решения, для участия в бизнес-акселераторе. Заявки принимаются от проектов, у которых есть действующие прототипы решений.

Softline Seed Fund докапитализирован на 102 млн руб. Softline Seed Fund докапитализирован на p102 млн его основными бенефициарами — венчурным фондом Softline Venture Partners и фондом посевных инвестиций «Российской венчурной компании» (ФПИ РВК). ФПИ РВК внес в капитал фонда 75%, Softline Venture Partners — 25%. В планах фонда — проф

Фонд Softline Venture Partners нашел стратегического инвестора для проекта Daripodarki Венчурный фонд Softline Venture Partners закрыл сделку по продаже мажоритарной доли в портфельном проекте Da

Стартап BubbleGab получил поддержку ФПИ РВК и Softline Venture Partners тформа для построения социализированных сайтов нового поколения, объявила о привлечении очередного раунда инвестиций. Поддержку проекту оказали Фонд посевных инвестиций РВК (ФПИ РВК) и венчурный фонд Softline Venture Partners. Полученные средства позволили объявить об официальном запуске BubbleGab и открыть этап активной разработки платформы для выхода на массовый рынок. Вся сумма инвестици

Softline Venture Partners запустила новый видеосервис для интернет-магазинов Компания Softline Venture Partners объявила о запуске нового видеосервиса для электронной коммерции. Videobaker — комплексный видеосервис для магазинов и производителей, реализующих свои товары через ин

Softline Venture Partners инвестирует в проект Apps4All ие I Российского конкурса разработчиков мобильных приложений Apps4All в начале 2012 г., компания Softline приняла решение проинвестировать амбициозный стартап. «Apps4all стал первой инвестицией фонда Softline Venture Partners на рынке мобильных приложений. Мы познакомились с этим проектом ещё полтора года назад и с тех пор вели активную работу с командой, помогая им расти и отслеживая динам

Фонд Softline Venture Partners инвестирует 30 млн руб. в ИТ-стартапы Венчурный фонд Softline Venture Partners сообщил о том, что благодаря победе в конкурсе от Московского фонда

Softline Venture Partners выберет лучших разработчиков ПО и интернет-приложений во Вьетнаме Венчурный фонд Softline Venture Partners объявил о старте первого конкурса идей в сфере разработки программн

Softline вложил $500 тыс. в социальную CRM-систему Венчурный фонд Softline Venture Partners вложил $500 тыс. в стартап Copiny - сервис коммуникаций и поддержки

Softline Venture Partners будет инвестировать в проекты резидентов «Сколково» ого уровня, изначально разработанные под глобальные рынки, которым мы сможем предложить как инвестиции, так и наши ресурсы за рубежом — представительства Softline открыты более чем в 20 странах мира. Softline Venture Partners всегда открыт к новым перспективным проектам, в том числе и подразумевающим активное инвестирование».

SoftlineVenturePartners и Фонд посевных инвестиций РВК инвестируют в оператора связи «Первый Виртуальный» Венчурный фонд компании Softline – SoftlineVenturePartners - объявил о запуске совместного с Фондом посевных инвестиций «Российской венчурной компании» (ФПИ РВК) проекта – оператора связи «Первый Виртуальный». Положительное реше

Фонд Softline Venture Partners вложил $500 тыс. в стартап Emegamall Венчурный фонд Softline Venture Partners объявил о том, что закрыл сделку по инвестированию в проект Emegama

Softline Venture Partners будет инвестировать в ИТ-проекты Вьетнама Компания Softline Venture Partners объявила о начале приема проектов на рассмотрение и инвестиции в независимых разработчиков программного обеспечения на территории Вьетнама. Вьетнам стал первой страной