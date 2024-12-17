Softline VP Softline Venture Partners SVP венчурный фонд
Softline Venture Partners (SVP) — корпоративный венчурный фонд группы компаний Softline. Основан в 2008 году, одним из первых на рынке России. Softline Venture Partners специализируется на инвестициях в проекты ранних стадий в сферах Cybersecurity, Edtech, Big data, E-commerce, FinTech, IoT, SaaS, Security, Services.
|17.12.2024
|
«Скаут» и Softline Venture Partners объединяют усилия для прорыва в цифровых транспортных решениях
Компания «Скаут | Разработчик системы» и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «Ска
|13.12.2024
|
СКАУТ и венчурный фонд Softline Venture Partners создают СП в сфере цифровых транспортных решений
УТ Разработчик системы», участнк российского рынка систем транспортной телематики, и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «СКА
|10.10.2024
|
Softline Venture Partners инвестирует в ИБ-стартапы 2 млрд рублей
проектов в сфере информационной безопасности для инвестиций. Общий объем планируемых вложений составит 2 млрд руб. Заявки от компаний принимаются до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Softline Venture Partners. Венчурный фонд ищет технологические компании, разрабатывающие ИТ-решения, отвечающие требованиям и задачам корпоративных заказчиков компании Softline, такие как EDR,
|09.04.2024
|
Softline Venture Partners инвестирует миллиард в edtech
Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners начинает принимать заявки на инвестирование от технологических комп
|29.03.2024
|
Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал в систему защиты от кибератак Findler
Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал 100 млн руб. в продукт Findler от компании “Ребренд
|26.12.2022
|
Фонд Softline Venture Partners вложился в сингапурский HR-стартап с российскими корнями Workclass
Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners инвестировал в сингапурскую HR-Tech-платформу Workclass. Workclass
|10.08.2022
|
Softline Venture Partners вложил $2 млн в платформу для снижения транспортных потерь Exodrive
Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners инвестировал $2 млн в платформу Exodrive. Компания занимается разра
|05.03.2021
|
Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1»
tline традиционно сильные позиции. Мы будем рады способствовать экспорту созданных в России продуктов и технологий более чем в 50 стран присутствия Softline», – сказала Елена Волотовская, глава фонда Softline Venture Partners и вице-президент по инвестициям ГК Softline. «В любой стране мира перед эксплуатантами транспортной инфраструктуры стоят примерно одинаковые вызовы. Это ритмичность пе
|11.06.2019
|
Фонд Softline Venture Partners инвестировал в стартап electroNeek Robotics
ной автоматизации труда офисных сотрудников electroNeek Robotics привлек предпосевное финансирование в размере ;500 тыс. В раунде участвовали институциональные инвесторы – фонды I2BF Global Ventures, Softline Venture Partners и YellowRockets.vс, а также бизнес-ангелы, ранее участвовавшие в финансировании компании, включая Антона Литвякова и инвестиционный офис Сергея Дашкова. electroNeek –
|09.10.2018
|
Softline Venture Partners поможет 10 проектам начать продажи за рубежом
ку нашего региона нужны супермотивированные предприниматели, которые будут строить крупный бизнес из стартапа, - сказала Елена Волотовская, вице-президент по инвестициям Softline и руководитель фонда Softline Venture Partners. – Мы надеемся, что программа Global Growth Challenge станет первым шагом участников на пути к становлению глобальной компанией». «Microsoft и Softline сотрудничают с
|24.05.2018
|
Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners
тартовый день Петербургского международного экономического форума) состоялась церемония награждения победителей первого акселератора «Опора для IT», организаторами которого выступают «Опора России» и Softline Venture Partners (SVP). Победителями стали 2 команды – IREG и Orion – они разделят общий призовой фонд в 7 млн рублей, включая гранты Фонда Содействия Инновациям, партнера акселератора
|16.01.2018
|Softline Venture Partners инвестировал в аналитическую онлайн-платформу JagaJam
|05.10.2017
|
«Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ
«Опора России» совместно с Softline Venture Partners начинает прием заявок от команд, создающих ИТ-решения, для участия в бизнес-акселераторе. Заявки принимаются от проектов, у которых есть действующие прототипы решений.
|10.12.2015
|
Softline Seed Fund докапитализирован на 102 млн руб.
Softline Seed Fund докапитализирован на p102 млн его основными бенефициарами — венчурным фондом Softline Venture Partners и фондом посевных инвестиций «Российской венчурной компании» (ФПИ РВК). ФПИ РВК внес в капитал фонда 75%, Softline Venture Partners — 25%. В планах фонда — проф
|16.10.2014
|
Фонд Softline Venture Partners нашел стратегического инвестора для проекта Daripodarki
Венчурный фонд Softline Venture Partners закрыл сделку по продаже мажоритарной доли в портфельном проекте Da
|28.06.2013
|
Стартап BubbleGab получил поддержку ФПИ РВК и Softline Venture Partners
тформа для построения социализированных сайтов нового поколения, объявила о привлечении очередного раунда инвестиций. Поддержку проекту оказали Фонд посевных инвестиций РВК (ФПИ РВК) и венчурный фонд Softline Venture Partners. Полученные средства позволили объявить об официальном запуске BubbleGab и открыть этап активной разработки платформы для выхода на массовый рынок. Вся сумма инвестици
|14.12.2012
|
Softline Venture Partners запустила новый видеосервис для интернет-магазинов
Компания Softline Venture Partners объявила о запуске нового видеосервиса для электронной коммерции. Videobaker — комплексный видеосервис для магазинов и производителей, реализующих свои товары через ин
|30.10.2012
|
Softline Venture Partners инвестирует в проект Apps4All
ие I Российского конкурса разработчиков мобильных приложений Apps4All в начале 2012 г., компания Softline приняла решение проинвестировать амбициозный стартап. «Apps4all стал первой инвестицией фонда Softline Venture Partners на рынке мобильных приложений. Мы познакомились с этим проектом ещё полтора года назад и с тех пор вели активную работу с командой, помогая им расти и отслеживая динам
|13.08.2012
|
Фонд Softline Venture Partners инвестирует 30 млн руб. в ИТ-стартапы
Венчурный фонд Softline Venture Partners сообщил о том, что благодаря победе в конкурсе от Московского фонда
|04.10.2011
|
Softline Venture Partners выберет лучших разработчиков ПО и интернет-приложений во Вьетнаме
Венчурный фонд Softline Venture Partners объявил о старте первого конкурса идей в сфере разработки программн
|06.09.2011
|
Softline вложил $500 тыс. в социальную CRM-систему
Венчурный фонд Softline Venture Partners вложил $500 тыс. в стартап Copiny - сервис коммуникаций и поддержки
|23.08.2011
|
Softline Venture Partners будет инвестировать в проекты резидентов «Сколково»
ого уровня, изначально разработанные под глобальные рынки, которым мы сможем предложить как инвестиции, так и наши ресурсы за рубежом — представительства Softline открыты более чем в 20 странах мира. Softline Venture Partners всегда открыт к новым перспективным проектам, в том числе и подразумевающим активное инвестирование».
|01.04.2011
|
SoftlineVenturePartners и Фонд посевных инвестиций РВК инвестируют в оператора связи «Первый Виртуальный»
Венчурный фонд компании Softline – SoftlineVenturePartners - объявил о запуске совместного с Фондом посевных инвестиций «Российской венчурной компании» (ФПИ РВК) проекта – оператора связи «Первый Виртуальный». Положительное реше
|18.02.2011
|
Фонд Softline Venture Partners вложил $500 тыс. в стартап Emegamall
Венчурный фонд Softline Venture Partners объявил о том, что закрыл сделку по инвестированию в проект Emegama
|18.08.2009
|
Softline Venture Partners будет инвестировать в ИТ-проекты Вьетнама
Компания Softline Venture Partners объявила о начале приема проектов на рассмотрение и инвестиции в независимых разработчиков программного обеспечения на территории Вьетнама. Вьетнам стал первой страной
|21.07.2009
|
Венчурный фонд Softline вложил $100 тыс. в технологию гипервидео
нвестиций, будем делиться своими уникальными компетенциями на рынке информационных технологий – маркетинге, продажах и т.д. – там, где они будут полезны для Actio», - сказал Игорь Чекун, руководитель Softline Venture Partners. Softline Venture Partners собирается войти в совет директоров Actio, что позволит экспертам принимать непосредственное участие в деятельности компании и развит
|06.03.2009
|Softline Venture Partners сформировал Экспертный Совет
Softline VP и организации, системы, технологии, персоны:
|Волотовская Елена 35 21
|Алексеева Елена 22 17
|Чекун Игорь 7 7
|Гурьев Василий 8 5
|Белоусов Антон 4 4
|Поляков Дмитрий 39 3
|Телешев Алексей 7 3
|Черкашин Павел 38 3
|Тарасов Арсений 44 3
|Смирнов Константин 19 3
|Чистов Дмитрий 12 3
|Боровиков Игорь 128 3
|Грош Кирилл 4 3
|Черных Евгений 7 3
|Рыжков Алексей 5 2
|Агафонов Роман 5 2
|Акимов Максим 187 2
|Генс Филипп 41 2
|Харитонов Александр 67 2
|Рябченков Денис 21 2
|Шубин Андрей 4 2
|Никифорова Светлана 34 2
|Аммосов Юрий 46 2
|Чихачев Дмитрий 29 2
|Васютинский Дмитрий 13 2
|Костров Алексей 8 2
|Васильев Александр 48 2
|Борисов Сергей 20 2
|Ракишева Алия 5 2
|Мехоношин Сергей 4 2
|Динмухаметов Руслан 4 2
|Соболева Татьяна 2 2
|Свинин Александр 2 2
|Трофимов Андрей 3 2
|Желтов Александр 2 1
|Алатов Максим 1 1
|Скшидлевский Антон 1 1
|Копытов Иван 1 1
|Гайдар Егор 4 1
|Козин Артем 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Fortune Global 500 286 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.