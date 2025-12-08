Разделы

Цезарь Сателлит

Цезарь Сателлит

«Цезарь Сателлит»  является коммуникационным центром комплексной защиты автомобилей и недвижимости как для частных, так и для корпоративных клиентов

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 158 974 985 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 158 974 985 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 72 681 508 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 10 834 427 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


08.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут ходить на сайты Центробанка, «Домклик» и Okko 1
03.07.2025 Bestune представляет телематическую систему Bestune Gо 1
10.08.2022 Softline Venture Partners вложил $2 млн в платформу для снижения транспортных потерь Exodrive 1
18.09.2020 Syssoft обеспечила компанию «Цезарь Сателлит» инструментами аудита ИТ-инфраструктуры 1
11.12.2018 Каким должен быть идеальный контакт-центр 1
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит» 3
13.12.2016 «Астерос» построил катастрофоустойчивый контакт-центр для «Цезарь Сателлит» 3
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
18.08.2014 Новым гендиректором «Армады» стал бывший топ-менеджер Х5 Retail Group 1
15.07.2014 Путин поручил сделать из ГЛОНАСС коммерческий проект 2
11.07.2014 НП «ГЛОНАСС» станет федеральным оператором автомобильной навигации 2
07.10.2013 Русский мега-проект "ЭРА-ГЛОНАСС" почти завершен. Что дальше? 2
08.08.2013 «Цезарь Сателлит» начинает работать со станцией скорой помощи 5
02.08.2013 M2M-оборудование меняет подход к автострахованию 1
01.08.2013 На Урале число телематических проектов МТС возросло вдвое за год 1
25.07.2013 Покупателям Hyundai Equus теперь доступна спутниковая система безопасности TS Premium 3
08.07.2013 К августу 2013 г. 62 региона России будут подключены к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 2
13.05.2013 «Цезарь Сателлит» запускает «горячую линию» и консьерж-сервис для владельцев автомобилей Kia 2
22.04.2013 «Цезарь Сателлит» стал членом НП «ГЛОНАСС» 5
05.03.2013 «Билайн» и «Цезарь Сателлит» собирают базу данных об автомобилистах 2
05.03.2013 «Цезарь Сателлит» и «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в области ГЛОНАСС-проектов 3
06.12.2011 «Цезарь Сателлит» и «Навис Групп» будут реализовывать совместные проекты на навигационном рынке России и СНГ 3
02.03.2011 «Цезарь Сателлит» вошел в состав участников федерального проекта «ЭРА ГЛОНАСС» 3
24.01.2011 «Цезарь Сателлит перешёл на Microsoft Dynamics AX 2009 с помощью NaviCon Group 3
30.08.2010 Водители, установившие ГЛОНАСС-«жучки», получат скидки на КАСКО 1
11.11.2009 «Цезарь Сателлит» защитился от угроз ИБ с помощью «Лаборатории Касперского» 2
01.06.2009 Energy Consulting построила систему мониторинга ИБ для «Цезарь Сателлит» 1
30.04.2009 «Цезарь Сателлит» модернизировал контакт-центр на базе решений Avaya 1
03.04.2009 С 13 по 16 апреля в Москве пройдет выставка MIPS 2009 1
16.03.2009 «Цезарь Сателлит» управляет ИТ-инфраструктурой с помощью решений IBM 1
25.12.2008 Подведен итог конкурса от компании Цезарь Сателлит! 8
20.11.2008 «Евросеть» установила платежные терминалы в Волгоградской области 1
07.11.2008 «Цезарь Сателлит» запустил сайт о безопасности недвижимости 1
01.11.2008 «Евросеть» установила терминалы по приему платежей в Астрахани 1
16.10.2008 Дом как крепость с «Цезарь Сателлит» 4
22.08.2008 «Цезарь Сателлит» оптимизировал управление персоналом 2
28.04.2008 MIPS 2008: мир под прицелом CCTV 1
28.08.2007 «Евросеть» и «Цезарь Сателлит» объявили о сотрудничестве 1
12.03.2007 Платежные системы в России: как уйти в отрыв 1
28.09.2006 В петербургских салонах связи Dixis можно будет оплатить услуги ЖКХ 1

Публикаций - 41, упоминаний - 81

