При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл»

В «белый список» интернет-сайтов, которые должны продолжать работать при отключениях мобильного интернета, были добавлены сайты HeadHunter, Ivi, «Ситидрайв», сети зарядок для электроавтомобилей от «Росатома», «Вкусно и точка», а также супермаркетов «Ашан», «Вкусвилл» и др.

Обновление «белого списка» интернет-сайтов»

Минцифры сообщило об очередном обновлении «белого списка» интернет-сайтов, которые должны продолжать работать даже при отключениях мобильного интернета, вызванных антитеррористическими мерами. В частности, в «белый список» вошли информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», сайты Совета Федерации, МЧС (Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), МВД (Министерство внутренних дел) и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения первых».

Также в «белый список» попали рекрутинговый портал HeadHunter, каршеринговый сервис «Ситидрай» (ранее принадлежал Сбербанку), онлайн-кинотеатр Ivi, сайт оператора грузоперевозок «Деловые линии», сайты Московской бирже и уральского сотового оператора «Екатеринбург – 2000» (торговая марка «Мотив»).

freepik Власти пополнили «белый список» интернет-сайтов, которые продолжат работать при отключениях мобильного интернета

Из федеральных структур в «белый список» вошли сайты «Россети», сети зарядки электромобилей «Росатом Сеть зарядных станций», сеть быстрого питания «Вкусно и точка» и оператора грузоперевозок «Деловые линии». Также в «белый список» попали сайты супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович».

Кроме того, в «белый список» были добавлены сайта ряда СМИ. Среди бумажных изданий таковыми оказались сайты «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости» и «Московский комсомолец». Среди телеканалов в перечень вошли сайты каналов, входящий в состав первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения: «Первого канала», НТВ, RT (Russia Today), ОТР (Общественное российское телевидение), ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рент ТВ», «Пятница», «Домашний» и «Муз ТВ»

Также в «белый список» вошло приложение для прослушивание радиостацний «Радиоплеер».

Как в России формируется «белый список» интернет-сайтов

Первая версия «белого списка» появилась в сентябре 2025 г. В нее вошли: Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), сайты Правительства и Президента России, сайт платежной системы «Мир», Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), «Яндекс» и его сервисы», Ozon, Wildberries, «Авито», видеохостинг RuTube, VK и его сервисы (включая социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», Mail.ru и мессенджер Max).

Также тогда в «белый список» вошли сайты операторов связи – «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон», «Ростелеком» и его «дочки» - «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2).

Вторая версия «белого списка» появилась в ноябре 2025 г. В нее вошли сайты Государственной Думы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры и правительств субъектов федерации.

Тогда же в «белый список» вошли сайты «Почта России», «Альфа-банка», государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД («Российские железные дорогие»), туристический портал Tutu.ru, навигатор 2ГИС, такси «Максим» и сайт с прогнозом погоды GIsmeteo. Также в «белом списке» оказались портал Rambler и сайты ряда СМИ: «Комсомольская правда», РИА «Новости», РБК, «Газета.ру» и «Лента.ру».

В декабре 2025 г. состоялось следующее обновление «белого списка». В него вошли сайты Центробанка, АНО (автономной некоммерческой организации) «Россия – страна возможностей», ФГАИС (федеральной государственной автоматизированной информационной системы) «Молодежь России» и всероссийского студенческого конкурса «Твой ход».

Тогда же в «белый список» вошли сайты операторов связи - «Сбермобайл» (принадлежит Сбербанку), «Т-Мобайл» (принадлежит «Т-Банку») и «Эр-Телеком», сайты ряда СМИ – «»Известия» и ТАСС, сервиса покупки недвижимости «Домклик», онлайн-кинотеатра Oko и охранной системы «Цезарь Сателлит».

Отключения мобильного интернета в российских регионах

С систематическими отключениями мобильными интернета россияне стали сталкиваться с начала 2025 г. Это связана с угрозой атак со стороны Украины, осуществляемых с помощью БПЛА (беспилотные летательные аппараты). Пик отключений пришелся на начало мая 2025 г., это было связано с необходимостью обеспечения безопасности при проведении Парада Победы в Великой отечественной войне.

Затем отключения мобильного интернета стали происходить в зависимости от региона. В первую очередь, это происходит в приграничных с Украиной регионах Центрального и Южного округа. Но отключения также происходят и в Подмосковье, регионах Поволжья, Урала и т.д. В том числе отключения мобильного интернета происходили и в Норильске, расположенном весьма далеко от Украины.

Также несколько раз отключения мобильного интернета происходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, последний раз такое произошло в декабре 2025 г. В большинстве случаев отключение касается только мобильного интернета с сохранением возможности совершать голосовые вызовы и отправлять SMS, однако встречались случаи и полного отключения мобильной связи.

При отключениях мобильного интернета перестают работать и использующие его сервисы: такси, каршеринг, безналичная оплата и денежные переводы, банкоматы, картографические приложения и др. Введение «белых списков» позволило минимизировать ущерб от них.