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Мотив Екатеринбург-2000 Екатеринбургская сотовая связь
Телекоммуникационная группа «МОТИВ» — российский оператор сотовой связи, работающий с 1996 года. География компании — четыре региона в Уральском федеральном округе: Свердловская и Курганская области, ХМАО и ЯНАО. В общей сложности оператор обеспечивает сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом 1 700 населенных пунктов. Его абонентами являются более 2,5 млн человек. В компании работает свыше 2 000 сотрудников.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 325 дел, на cумму 1 442 492 653 ₽*
СОБЫТИЯ
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|11.12.2025
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Жители Верхотурья получили высокоскоростной интернет
«Мотив» модернизирует сеть в ответ на растущие потребности абонентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив». Верхотурье – старинный город-крепость и духовный центр Урала.
|01.10.2025
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Bercut обновил процесс переноса номера для оператора «Мотив»
ектны или отсутствуют. Команда Bercut предоставила «Мотиву» открытый доступ к сервисам IN@Voicе для проведения части работ по кастомизации. Андрей Золотарев, коммерческий директор сотового оператора «Мотив»: «Мы ценим гибкость BSS-платформы IN@Voice и возможность самим участвовать в ее настройке. Выполненные партнером доработки позволили адаптировать биллинг к обновленному процессу MNP в по
|30.07.2025
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«Мотив» предупреждает: появились новые схемы мошенничества
Оператор «Мотив» предупреждает абонентов о новых схемах, которые начали применять мошенники. Преступники выдают себя за сотрудников оператора связи, чтобы получить доступ к аккаунту абонента на сайте «Го
|28.03.2025
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«Екатеринбург-2000» внедряет систему электронного архива «Этлас» для оптимизации документооборота
сообщили представители компании «Этлас-Софт». ООО «Екатеринбург-2000» (Телекоммуникационная группа «Мотив») предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, обслуживая более 2,5 млн абонен
|13.03.2025
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Интернет оператора «Мотив» «летает» на новом ледовом объекте Екатеринбурга
Сотовый оператор «Мотив» подтвердил высокую работоспособность сети при высоких нагрузках на новом ледовом объекте столицы Урала – «УГМК-Арена». Первый матч КХЛ «Автомобилист» – «ЦСКА» здесь состоялся 10 марта и
|06.03.2025
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Уральский оператор «Мотив» обеспечил болельщиков хоккея на «УГМК-Арене» скоростным интернетом и стабильной связью
Уральский оператор «Мотив» реализовал мероприятия по организации связи внутри «УГМК-Арены». В результате на трибунах ледовой площадки обеспечена стабильная голосовая связь и высокоскоростной интернет. Болельщики с
|21.02.2025
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«Мотив» фиксирует рост голосового трафика среди пассажиров курганского аэропорта
Сотовый оператор «Мотив» проанализировал использование голосовой связи и мобильного интернета в четырех крупных аэропортах Уральского региона (Свердловской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО). Результаты показал
|17.01.2025
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Активность абонентов «Мотив» за пределами уральского региона выросла на 45%
В новогодние каникулы 2025 г. абоненты сотового оператора «Мотив» активно пользовались услугами связи за пределами своего домашнего региона, что привело к значительному росту трафика. В среднем объем интернет-трафика за пределами уральского региона в н
|26.12.2024
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Новые правила оплаты услуг связи для абонентов «Мотив»
ния баланса сотовых номеров. Новые правила касаются как оплаты через кассу в салонах связи сотовых операторов, так и использования терминалов по приему платежей. Об этом CNews сообщили представители «Мотив». Варианты оплаты наличными – Через кассу в салоне связи. Такая возможность остается, но теперь потребуется предъявить паспорт гражданина России или другой документ, удостоверяющий личнос
|20.12.2024
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«Мотив» теперь и в Москве
Абоненты уральского оператора «Мотив» остаются на связи по всей России. Сотовый оператор фиксирует стремительный рост популярности услуг связи за пределами домашнего региона. В 2024 г. потребление интернет-трафика в поездках
|13.12.2024
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«Мотив» в два раза снизил цены на услуги мобильного интернета в поездках по России
В преддверии новогодних праздников сотовый оператор «Мотив» предложил своим абонентам новые условия использования мобильного интернета в национальном роуминге. С 12 декабря 2024 г. стоимость интернет-трафика в роуминге на территории России (за ис
|04.12.2024
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«Мотив» увеличивает скорость передачи данных и зону покрытия на Урале
C начала 2024 г. оператор связи «Мотив» построил и модернизировал в Свердловской области, включая Екатеринбург, более 360 базовых станций. Эти усилия направлены на улучшение качества связи и расширение покрытия сети, что важно
|15.11.2024
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«Мотив» расширяет сеть в Курганской области. Сотовый оператор увеличивает скорость передачи данных и зону покрытия в Зауралье
Оператор связи «Мотив» продолжает расширять сеть в Курганской области – с начала 2024 г. модернизировано и построено свыше 40 базовых станций. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив». Рабо
|18.10.2024
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«Мотив» фиксирует снижение мошеннических звонков
Количество соединений в сети уральского оператора «Мотив» с использованием технологии подмены номеров уменьшилось с начала 2024 г. на 90%. Это стало возможным благодаря подключению к системе «Антифрод», которая распознает попытки вызовов с испо
|03.10.2024
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Сотовый оператор «Мотив» расширяет сеть ВОЛС в Курганской области. Высокоскоростной интернет стал доступен жителям Макушино и Головное
Сотовый оператор «Мотив» завершил строительство нового участка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), который стал продолжением магистрали Курган – Варгаши – Лебяжье – Попово. Строительство высокоскоростной ли
|20.09.2024
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«Мотив» фиксирует пятикратный рост интернет-трафика и увеличение голосовых звонков
Летом 2024 г. сотовый оператор «Мотив» отметил рост использования услуг мобильной связи в национальном роуминге. На территории отдельных регионов России объем интернет-трафика увеличился в пять раз, а число голосовых вызовов
|14.06.2024
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Сотовый оператор «Мотив» рассказал об открытии сервисных центров
Два сервисных центра появились в сети салонов связи «Мотив». Они находятся в Екатеринбурге по адресам: улица Титова, 26 и улица Белореченская, 28. Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив». Сотовый оператор предлагает услуги э
|05.06.2024
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«Мотив» снизил цены на услуги связи в международном роуминге
К началу сезона отпусков телекоммуникационная группа «Мотив» снизила стоимость услуг связи в роуминге на территории трех стран: Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Изменения вступают в силу с 15 июня 2024 г. На территории Казахстана в сети опер
|16.05.2024
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Сотовый оператор «Мотив» второй год фиксирует двукратный рост трафика в поездках по России
По сравнению с началом апреля 2024 г., во время майских праздников количество путешественников с SIM-картой «Мотив» увеличилось на четверть. Потребление голосового трафика в национальном роуминге в весенние выходные возросло почти на 80%. При этом уральцы снова предпочли отдыхать на Урале. Как и в 202
|13.05.2024
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«Мотив» подключил город Верхний Тагил по оптоволокну
Весной 2024 г. сотовый оператор «Мотив» подключил базовые станции в Верхнем Тагиле к магистральной линии по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Новый участок ВОЛС протяженностью 72 км был проложен от магистрали «Екатеринб
|12.04.2024
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«Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС
«Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС. Об этом CNews сообщили представители Мотив. Уральский сотовый оператор «Мотив» понимает, насколько важно в чре
|25.01.2024
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Обновление персональных данных через «Госуслуги»
Персонализировать личные данные через «Госуслуги» можно с помощью мобильного приложения «Мотив». Такая возможность появилась у абонентов сотового оператора после обновления мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив». Федеральный закон 126 «О
|20.06.2022
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«Касперский» вложил десятки миллионов в российские нейроморфные процессоры
«Лаборатория Касперского» заинтересовалась нейроморфными процессорами «Лаборатория Касперского» приобрела 15-процентную долю в российской компании «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ»), сообщило издание РБК. Это стартап, основанный в 2017 г. и занимающийся разработкой нейроморфных процессоров. Одна из разработок «Мотив
|07.09.2021
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«Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами
Телекоммуникационная группа «Мотив» и Naumen трансформации создали комплексную систему управления коммуникациями и внутренними процессами на базе платформы Naumen SMP. Комплексная система получила название Arena, она объед
|18.05.2021
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Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России
онный суд Екатеринбурга арестовал имущество сотового оператора «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») и его гендиректора Алексея Артемасова. Первыми об этом сообщили издание «Коммерсант-У
|14.09.2020
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«Мотив» и Ericsson протестировали 5G-сеть в Екатеринбурге
Телекоммуникационная группа «Мотив» и компания Ericsson) завершили совместное тестирование мобильной сети связи пятого пок
|29.04.2020
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Оператор сотовой связи «Мотив» модернизировал инфраструктуру контакт-центра на базе решений Avaya
ций, реализовала масштабную инициативу по оптимизации текущей системы коммуникаций оператора связи «Мотив». Проект предполагал увеличение ресурсной емкости контакт-центра при сохранении инвести
|25.04.2019
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Ericsson и «Мотив» объявили о начале сотрудничества в сфере 5G
Ericsson и телекоммуникационная группа «Мотив» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технологий связи пятого поколения (5G). В период с 2019 по 2020 гг. партнеры намерены провести ряд совместных мероприятий с целью подготовки
|01.06.2016
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«Мотив» планирует внедрить VoLTE
Уральский мобильный оператор «Мотив» «узаконил» LTE-частоты, полученные на февральском аукционе Роскомнадзора, и получил право работать по технологии VoLTE (Voice over LTE). Напомним, что в феврале 2016 г. оператор выиграл
|06.04.2016
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Екатеринбургскому мобильному оператору «Мотив» исполнилось 20 лет
1 апреля 1996 к сети екатеринбургского оператора «Мотив» подключился первый абонент. Именно эту дату принято считать отправной точкой в истории компании. Сейчас у оператора установлено 3 189 базовых станций стандарта GSM и 1 867 базовых станци
|18.02.2016
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«Билайн», «Мегафон», МТС и другие операторы раскупили у государства частот на 8,3 млрд. Таблица
быграть федеральных конкурентов. В частности, сотовый оператор «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») выиграл частоты в Свердловской, Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Я
|12.02.2016
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«Мотив» выиграл дополнительные LTE-частоты в Курганской области
февраля Роскомнадзор разыграл на аукционе еще один комплект дополнительных частот для развития сети 4G. Победителем торгов в Курганской области, обойдя представителей «большой тройки», стал оператор «Мотив». Конечная стоимость лота составила p43,86 млн, что в 2,2 раза больше начальной цены (p20,4 млн). Напомним, в сентябре 2014 г. «Мотив» первым из операторов Зауралья запустил в комм
|06.10.2015
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«Мотив» досрочно выполнил план по развертыванию сети 4G
Мобильный оператор «Мотив» с опережением сроков завершил монтаж LTE-оборудования на всех запланированных на 2015 г. участках в Свердловской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоно
|17.08.2015
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«Мотив» отменил плату за исходящие звонки
15 августа уральский оператор «Мотив» представил новые тарифы «Вместо». В них «традиционные» услуги мобильной связи: исходящие звонки на все местные номера – на номера своей сети, городские номера и на номера других мобильны
|08.07.2015
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«Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО
Оператор «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО-Югре. Соответствующее соглашение было подписано на VII Международном IT-Форуме c участием стран БРИКС и ШОС. Врио губернатора ХМАО Наталья Комарова и д
|29.06.2015
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«Мотив» вместе с Ericsson расширяет зону покрытия 4G LTE на Урале
Оператор связи «Мотив» («Екатеринбург-2000») и компания Ericsson объявили о расширении стратегического партне
|29.04.2015
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«Мотив» включил 4G в екатеринбургском метро
Оператор связи «Мотив» предоставил своим абонентам возможность пользоваться скоростным интернетом 4G на станциях екатеринбургского метрополитена. Быстрый 4G-интернет уже появился на станции «Машиностроителей»,
|06.11.2014
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«Мотив» завершил тестирование сети 4G
Компания «Мотив» завершила «народное тестирование» сети 4G во всех регионах присутствия. В конце сентября «народный тест-драйв» сети 4G стартовал в Кургане, Шадринске, Сургуте, Салехарде, Лабытнангах, Но
|30.09.2014
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«Мотив» запустил 4G в Екатеринбурге
Компания «Мотив» объявила о старте бесплатного тестирования сети 4G в Екатеринбурге, Березовском, Арамиле, Верхней Пышме и Среднеуральске Стать участником тест-драйва и первым испытать сеть нового поколе
|23.09.2014
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«Мотив» начал тестирование сети 4G в Сургуте
23 сентября в Сургуте стартовал «народный тест-драйв» высокоскоростного интернета 4G от компании «Мотив». Чтобы стать участником тест-драйва и испытать сеть нового поколения нужно прийти в любой офис компании в Сургуте, получить универсальную SIM-карту (USIM) и в период теста пользоваться и
Мотив и организации, системы, технологии, персоны:
|Золотарев Андрей 18 12
|Каменсков Михаил 6 6
|Артемасов Алексей 6 5
|Хворостова Екатерина 5 5
|Ярушина Алена 5 5
|Путин Владимир 3454 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Кусков Денис 221 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 3
|Пермяков Максим 31 3
|Макаров Станислав 118 3
|Артимовичи (братья) 23 3
|Радченко Елена 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Нечаев Владимир 11 3
|Врублевский Павел 105 3
|Шилов Сергей 99 3
|Артимович Дмитрий 45 3
|McAfee John - МакАфи Джон 31 3
|Нечаев Андрей 27 3
|Федечкин Эдуард 58 2
|Баулин Валерий 55 2
|Юсуфов Виталий 26 2
|Гусев Игорь 19 2
|Карасев Павел 19 2
|Артимович Игорь 31 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Кардашин Никита 33 2
|Михалев Александр 26 2
|Аникин Александр 23 2
|Лядов Кирилл 17 2
|Якушев Сергей 20 2
|Дадинский Сергей 11 2
|Горобченко Сергей 2 2
|Канглер Валерий 2 2
|Кочетков Виталий 2 2
|Брызгалов Константин 2 2
|Venter Craig - Вентер Крейг 18 2
|Viant Gregory - Вайант Грегори 4 2
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