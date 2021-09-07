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Мотив Екатеринбург-2000 Екатеринбургская сотовая связь

Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь

Телекоммуникационная группа «МОТИВ» — российский оператор сотовой связи, работающий с 1996 года. География компании — четыре региона в Уральском федеральном округе: Свердловская и Курганская области, ХМАО и ЯНАО. В общей сложности оператор обеспечивает сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом 1 700 населенных пунктов. Его абонентами являются более 2,5 млн человек. В компании работает свыше 2 000 сотрудников.


07.09.2021 «Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России
14.09.2020 «Мотив» и Ericsson протестировали 5G-сеть в Екатеринбурге
29.04.2020 Оператор сотовой связи «Мотив» модернизировал инфраструктуру контакт-центра на базе решений Avaya
25.04.2019 Ericsson и «Мотив» объявили о начале сотрудничества в сфере 5G
01.06.2016 «Мотив» планирует внедрить VoLTE
06.04.2016 Екатеринбургскому мобильному оператору «Мотив» исполнилось 20 лет
18.02.2016 «Билайн», «Мегафон», МТС и другие операторы раскупили у государства частот на 8,3 млрд. Таблица
12.02.2016 «Мотив» выиграл дополнительные LTE-частоты в Курганской области
06.10.2015 «Мотив» досрочно выполнил план по развертыванию сети 4G
17.08.2015 «Мотив» отменил плату за исходящие звонки
08.07.2015 «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО
29.06.2015 «Мотив» вместе с Ericsson расширяет зону покрытия 4G LTE на Урале
29.04.2015 «Мотив» включил 4G в екатеринбургском метро
06.11.2014 «Мотив» завершил тестирование сети 4G
30.09.2014 «Мотив» запустил 4G в Екатеринбурге
23.09.2014 «Мотив» начал тестирование сети 4G в Сургуте
19.09.2014 «Мотив» запустил «народное тестирование» 4G в Кургане
15.09.2014 Ericsson построил сеть 4G LTE для оператора «Мотив»
30.01.2013 «Мотив» зафиксировал спам-рассылку вредоносных SMS
30.10.2012 «Петер-Сервис» поставит решение для взаиморасчетов оператору связи «Мотив»
15.10.2012 «Мотив» выходит на рынок сотовой связи ЯНАО
18.09.2012 «ВидеоМост» интегрирован в систему управления предприятием и документооборотом
14.08.2012 В Кургане стартовало «народное тестирование» связи «Мотив»
07.11.2011 «Мотив» запускает новый тариф «Полный комплект»
12.09.2011 Число абонентов «Мотива» достигло 2,18 млн человек
12.07.2011 «Мотив» установил единую стоимость входящих вызовов в национальном роуминге при регистрации в сети любого оператора
24.05.2011 Motiware предлагает безлимитные лицензии на систему управления компанией «Мотив»
23.05.2011 «Мотив» вводит новую услугу «Парад безлимиток»
29.04.2011 «Мотив» ввел новые тарифы для телеметрии
14.10.2010 «Мотив» запускает детский тарифный план «Болтастики»
07.09.2010 Число абонентов сотового оператора «Мотив» достигло 1,98 млн
01.09.2010 «Мотив» отключает последние базовые станции стандарта D-AMPS в России
04.08.2010 «Мотив» запустил услугу «Интернет на час»
05.07.2010 «Мотив» ввел новый тариф «Профессионал»
25.01.2010 «Мотив» начал предоставлять услуги фиксированного ШПД в ЯНАО
15.01.2010 Абонентская база сотового оператора "Мотив" в 2009 г. выросла до 1,72 млн человек  
25.12.2009 «Мотив» запустил услугу «Мобильный статус»
11.03.2009 «Мотив» запустил сеть зоновой связи в ХМАО-Югре
11.09.2008 «Мотив» запустил сеть зоновой связи в Курганской области

Публикаций - 152, упоминаний - 178

Мотив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7635 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8690 56
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6413 55
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2314 45
СМАРТС Компания 510 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8215 18
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 17
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 74 16
Таттелеком 156 16
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 15
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 110 14
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 14
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1273 8
Вайнах Телеком 42 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1278 6
Ericsson 2698 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 4
Ростелеком НСС 77 4
Сумма Телеком - Sumtel 133 4
Apple Inc 10500 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1487 3
Freshtel - Фрештел 51 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 189 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 749 3
Ростех - Ростехнологии 2477 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 752 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 724 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 965 2
Tele2 - Теле2 Россия - Челябинская Сотовая Связь 25 2
Центел - Центральный телеграф 404 2
Meta - Facebook 4200 2
К-Телеком - Win Mobile 25 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 2
Крымтелеком 43 2
Синтерра - Synterra 783 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 2
Программный продукт ГК 3781 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 22 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 158 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2057 4
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 68 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5100 4
Альфа-Банк 1444 3
WikiMart - Викимарт 44 2
РЖД - Российские железные дороги 1425 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 17 2
Связной ГК 1128 2
ВТБ - ВТБ24 646 2
OTP Group - ОТП Банк 155 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 308 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 6 1
NMi Group - New Media Intelligence Group 1 1
Метрополис ТРК 37 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
Точка 1024 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 17 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 43 1
Citi - Citibank - Ситибанк 261 1
Шоколадница - сеть кофеен 35 1
Four Seasons Hotels and Resorts 12 1
АТАК - сеть магазинов 1726 1
Рапида НКО - платежные система 140 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 43 1
Связной Банк 87 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
РРА ООО 1 1
AliX 3 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 34 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 2 1
People&Screens РА 2 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 47 1
МДМ Банк 233 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 25 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 1
АФК Система - Система Масс-медиа 65 1
Германий 10 1
Малахит 12 1
HeadHunter Group - HH Group 411 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7788 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2194 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 567 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1879 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2393 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2433 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9686 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1528 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3111 3
Правительство РФ 7512 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2662 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 504 3
Президент Российской Федерации 3325 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1561 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1018 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 162 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2309 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 614 2
Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области 2 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 36 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 863 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1019 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 42 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 428 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 68 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 1
Верховный суд Российской Федерации 667 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 501 1
Правительство Москвы 1550 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1946 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1418 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1294 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2070 14
Greenpeace - Гринпис 114 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2500 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4555 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 35957 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3185 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4550 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20173 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7635 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1960 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5331 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13882 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 867 6
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 70 6
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1502 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 846 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6314 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1114 4
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 171 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 339 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 494 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6042 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1157 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 684 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3939 3
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 330 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5064 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2706 3
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3810 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 567 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 89 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10350 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 161 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 807 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 1302 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9142 2
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 1905 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1716 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6063 3
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 3
Модернизация ИБД 6 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2196 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 391 2
Avaya Oceana - Avaya Oceanalytics - Avaya Oceana Workspaces 12 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 820 2
Meizu M - Серия смартфонов 34 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 946 1
Google Android 11786 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 88 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 30 1
Yota WiMAX-сеть 23 1
VK - Mail.ru Agent 38 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 161 1
Opera Mini - браузер 206 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1168 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 24 1
Tilda - сервис конструирования сайтов 8 1
Avaya Proactive Outreach Manager 7 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 31 1
VK - Mail.ru Деньги 72 1
Avaya IX Headsets 1 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 10 1
Yota LTE-сеть 11 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 144 1
Apple iPhone 5 735 1
СПАРК-Интерфакс 121 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 784 1
Google YouTube - Видеохостинг 2214 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 932 1
НКТ - Р7-Офис 107 1
Avaya IX Workplace 9 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 681 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1563 1
Microsoft Outlook 1232 1
Apple iPhone 6 1494 1
Microsoft Exchange 1190 1
Microsoft Office Excel 762 1
Каменсков Михаил 6 6
Хворостова Екатерина 5 5
Артемасов Алексей 5 4
Никифоров Николай 1151 4
Ярушина Алена 5 4
Нечаев Владимир 11 3
Золотарев Андрей 5 3
Лядов Кирилл 15 2
Якушев Сергей 16 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 7 2
Юсуфов Виталий 25 2
Усманов Алишер 272 2
Иванов Олег 130 2
Карасев Павел 18 2
Щеголев Игорь 685 2
Кусков Денис 212 2
Федечкин Эдуард 39 2
Михалев Александр 21 1
Виноградова Елена 4 1
Беляков Александр 6 1
Кирюшин Геннадий 90 1
Купинский Геннадий 4 1
Ansip Andrus - Ансип Андрус 5 1
Кардашин Никита 4 1
Мирошников Евгений 6 1
Гирев Андрей 75 1
Горьков Игорь 19 1
Никитин Павел 1 1
Комарова Наталья 13 1
Медведев Дмитрий 1599 1
Халиков Ильдар 13 1
Кулясова Алина 1 1
Найфонов Кермен 2 1
Рязанов Михаил 4 1
Магомедов Зияудин 2 1
Горькавая Галина 5 1
Магомедов Зиявутдин 5 1
Оболенский Александр 7 1
Мещеряков Владислав 7 1
Румянцев Вадим 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 104330 76
Россия - УФО - Свердловская область 1081 47
Россия - УФО - Екатеринбург 2946 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32687 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2098 26
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 844 23
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 617 23
Россия - УФО - Курганская область 362 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12087 14
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 142 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2085 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 977 10
Россия - ЮФО - Республика Крым 711 10
Россия - УФО - Тюменская область 823 9
Россия - ЮФО - Севастополь 468 9
Россия - СФО - Иркутская область 810 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5204 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 263 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1887 7
Россия - УФО - Курганская область - Курган 192 7
Россия - УФО - Челябинская область 916 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 860 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2131 6
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 69 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1288 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1025 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 644 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 985 5
Россия - ПФО - Самарская область 896 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1189 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12864 5
Россия - ПФО - Пензенская область 469 4
Украина 6004 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2009 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 651 4
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 121 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1225 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 497 4
Россия - ПФО - Казань 1999 4
Казахстан - Республика 4411 4
Абонентская база 911 16
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2200 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 10581 9
Мошенничество - Махинации 1239 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1699 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1704 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 548 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 162 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8186 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1016 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 10289 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1683 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 754 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 284 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3764 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2386 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1346 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 17 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Нейроассистенты и искусственный интеллект 3 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 6688 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1584 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 80 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2505 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 856 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 323 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 561 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 704 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 34 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 35 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 24 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 19 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 179 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 399 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 858 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1932 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1600 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10425 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 722 5
Прайм - Агентство экономической информации 686 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 569 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2250 1
TAdviser - Центр выбора технологий 239 1
Thomson Reuters - Рейтер 5722 1
Ведомости 332 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 348 1
Коммерсантъ - Издательский дом 846 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Юность - радиостанция 26 1
Комсомольская правда в Крыму 2 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3106 10
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 74 2
IDC - International Data Corporation 4604 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 663 1
Aragon Research 5 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 17 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1141 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 63 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 156 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 30 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1435 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 548 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 1
CeBIT 454 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983805.
Создано именных указателей - 71623.
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