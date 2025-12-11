Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь

Жители Верхотурья получили высокоскоростной интернет «Мотив» модернизирует сеть в ответ на растущие потребности абонентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив». Верхотурье – старинный город-крепость и духовный центр Урала.

Bercut обновил процесс переноса номера для оператора «Мотив» ектны или отсутствуют. Команда Bercut предоставила «Мотиву» открытый доступ к сервисам IN@Voicе для проведения части работ по кастомизации. Андрей Золотарев, коммерческий директор сотового оператора «Мотив»: «Мы ценим гибкость BSS-платформы IN@Voice и возможность самим участвовать в ее настройке. Выполненные партнером доработки позволили адаптировать биллинг к обновленному процессу MNP в по

«Мотив» предупреждает: появились новые схемы мошенничества Оператор «Мотив» предупреждает абонентов о новых схемах, которые начали применять мошенники. Преступники выдают себя за сотрудников оператора связи, чтобы получить доступ к аккаунту абонента на сайте «Го

«Екатеринбург-2000» внедряет систему электронного архива «Этлас» для оптимизации документооборота сообщили представители компании «Этлас-Софт». ООО «Екатеринбург-2000» (Телекоммуникационная группа «Мотив») предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, обслуживая более 2,5 млн абонен

Интернет оператора «Мотив» «летает» на новом ледовом объекте Екатеринбурга Сотовый оператор «Мотив» подтвердил высокую работоспособность сети при высоких нагрузках на новом ледовом объекте столицы Урала – «УГМК-Арена». Первый матч КХЛ «Автомобилист» – «ЦСКА» здесь состоялся 10 марта и

Уральский оператор «Мотив» обеспечил болельщиков хоккея на «УГМК-Арене» скоростным интернетом и стабильной связью Уральский оператор «Мотив» реализовал мероприятия по организации связи внутри «УГМК-Арены». В результате на трибунах ледовой площадки обеспечена стабильная голосовая связь и высокоскоростной интернет. Болельщики с

«Мотив» фиксирует рост голосового трафика среди пассажиров курганского аэропорта Сотовый оператор «Мотив» проанализировал использование голосовой связи и мобильного интернета в четырех крупных аэропортах Уральского региона (Свердловской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО). Результаты показал

Активность абонентов «Мотив» за пределами уральского региона выросла на 45% В новогодние каникулы 2025 г. абоненты сотового оператора «Мотив» активно пользовались услугами связи за пределами своего домашнего региона, что привело к значительному росту трафика. В среднем объем интернет-трафика за пределами уральского региона в н

Новые правила оплаты услуг связи для абонентов «Мотив» ния баланса сотовых номеров. Новые правила касаются как оплаты через кассу в салонах связи сотовых операторов, так и использования терминалов по приему платежей. Об этом CNews сообщили представители «Мотив». Варианты оплаты наличными – Через кассу в салоне связи. Такая возможность остается, но теперь потребуется предъявить паспорт гражданина России или другой документ, удостоверяющий личнос

«Мотив» теперь и в Москве Абоненты уральского оператора «Мотив» остаются на связи по всей России. Сотовый оператор фиксирует стремительный рост популярности услуг связи за пределами домашнего региона. В 2024 г. потребление интернет-трафика в поездках

«Мотив» в два раза снизил цены на услуги мобильного интернета в поездках по России В преддверии новогодних праздников сотовый оператор «Мотив» предложил своим абонентам новые условия использования мобильного интернета в национальном роуминге. С 12 декабря 2024 г. стоимость интернет-трафика в роуминге на территории России (за ис

«Мотив» увеличивает скорость передачи данных и зону покрытия на Урале C начала 2024 г. оператор связи «Мотив» построил и модернизировал в Свердловской области, включая Екатеринбург, более 360 базовых станций. Эти усилия направлены на улучшение качества связи и расширение покрытия сети, что важно

«Мотив» расширяет сеть в Курганской области. Сотовый оператор увеличивает скорость передачи данных и зону покрытия в Зауралье Оператор связи «Мотив» продолжает расширять сеть в Курганской области – с начала 2024 г. модернизировано и построено свыше 40 базовых станций. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив». Рабо

«Мотив» фиксирует снижение мошеннических звонков Количество соединений в сети уральского оператора «Мотив» с использованием технологии подмены номеров уменьшилось с начала 2024 г. на 90%. Это стало возможным благодаря подключению к системе «Антифрод», которая распознает попытки вызовов с испо

Сотовый оператор «Мотив» расширяет сеть ВОЛС в Курганской области. Высокоскоростной интернет стал доступен жителям Макушино и Головное Сотовый оператор «Мотив» завершил строительство нового участка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), который стал продолжением магистрали Курган – Варгаши – Лебяжье – Попово. Строительство высокоскоростной ли

«Мотив» фиксирует пятикратный рост интернет-трафика и увеличение голосовых звонков Летом 2024 г. сотовый оператор «Мотив» отметил рост использования услуг мобильной связи в национальном роуминге. На территории отдельных регионов России объем интернет-трафика увеличился в пять раз, а число голосовых вызовов

Сотовый оператор «Мотив» рассказал об открытии сервисных центров Два сервисных центра появились в сети салонов связи «Мотив». Они находятся в Екатеринбурге по адресам: улица Титова, 26 и улица Белореченская, 28. Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив». Сотовый оператор предлагает услуги э

«Мотив» снизил цены на услуги связи в международном роуминге К началу сезона отпусков телекоммуникационная группа «Мотив» снизила стоимость услуг связи в роуминге на территории трех стран: Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Изменения вступают в силу с 15 июня 2024 г. На территории Казахстана в сети опер

Сотовый оператор «Мотив» второй год фиксирует двукратный рост трафика в поездках по России По сравнению с началом апреля 2024 г., во время майских праздников количество путешественников с SIM-картой «Мотив» увеличилось на четверть. Потребление голосового трафика в национальном роуминге в весенние выходные возросло почти на 80%. При этом уральцы снова предпочли отдыхать на Урале. Как и в 202

«Мотив» подключил город Верхний Тагил по оптоволокну Весной 2024 г. сотовый оператор «Мотив» подключил базовые станции в Верхнем Тагиле к магистральной линии по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Новый участок ВОЛС протяженностью 72 км был проложен от магистрали «Екатеринб

«Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС «Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС. Об этом CNews сообщили представители Мотив. Уральский сотовый оператор «Мотив» понимает, насколько важно в чре

Обновление персональных данных через «Госуслуги» Персонализировать личные данные через «Госуслуги» можно с помощью мобильного приложения «Мотив». Такая возможность появилась у абонентов сотового оператора после обновления мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив». Федеральный закон 126 «О

«Касперский» вложил десятки миллионов в российские нейроморфные процессоры «Лаборатория Касперского» заинтересовалась нейроморфными процессорами «Лаборатория Касперского» приобрела 15-процентную долю в российской компании «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ»), сообщило издание РБК. Это стартап, основанный в 2017 г. и занимающийся разработкой нейроморфных процессоров. Одна из разработок «Мотив

«Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами Телекоммуникационная группа «Мотив» и Naumen трансформации создали комплексную систему управления коммуникациями и внутренними процессами на базе платформы Naumen SMP. Комплексная система получила название Arena, она объед

Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России онный суд Екатеринбурга арестовал имущество сотового оператора «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») и его гендиректора Алексея Артемасова. Первыми об этом сообщили издание «Коммерсант-У

«Мотив» и Ericsson протестировали 5G-сеть в Екатеринбурге Телекоммуникационная группа «Мотив» и компания Ericsson) завершили совместное тестирование мобильной сети связи пятого пок

Оператор сотовой связи «Мотив» модернизировал инфраструктуру контакт-центра на базе решений Avaya ций, реализовала масштабную инициативу по оптимизации текущей системы коммуникаций оператора связи «Мотив». Проект предполагал увеличение ресурсной емкости контакт-центра при сохранении инвести

Ericsson и «Мотив» объявили о начале сотрудничества в сфере 5G Ericsson и телекоммуникационная группа «Мотив» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технологий связи пятого поколения (5G). В период с 2019 по 2020 гг. партнеры намерены провести ряд совместных мероприятий с целью подготовки

«Мотив» планирует внедрить VoLTE Уральский мобильный оператор «Мотив» «узаконил» LTE-частоты, полученные на февральском аукционе Роскомнадзора, и получил право работать по технологии VoLTE (Voice over LTE). Напомним, что в феврале 2016 г. оператор выиграл

Екатеринбургскому мобильному оператору «Мотив» исполнилось 20 лет 1 апреля 1996 к сети екатеринбургского оператора «Мотив» подключился первый абонент. Именно эту дату принято считать отправной точкой в истории компании. Сейчас у оператора установлено 3 189 базовых станций стандарта GSM и 1 867 базовых станци

«Билайн», «Мегафон», МТС и другие операторы раскупили у государства частот на 8,3 млрд. Таблица быграть федеральных конкурентов. В частности, сотовый оператор «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») выиграл частоты в Свердловской, Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Я

«Мотив» выиграл дополнительные LTE-частоты в Курганской области февраля Роскомнадзор разыграл на аукционе еще один комплект дополнительных частот для развития сети 4G. Победителем торгов в Курганской области, обойдя представителей «большой тройки», стал оператор «Мотив». Конечная стоимость лота составила p43,86 млн, что в 2,2 раза больше начальной цены (p20,4 млн). Напомним, в сентябре 2014 г. «Мотив» первым из операторов Зауралья запустил в комм

«Мотив» досрочно выполнил план по развертыванию сети 4G Мобильный оператор «Мотив» с опережением сроков завершил монтаж LTE-оборудования на всех запланированных на 2015 г. участках в Свердловской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоно

«Мотив» отменил плату за исходящие звонки 15 августа уральский оператор «Мотив» представил новые тарифы «Вместо». В них «традиционные» услуги мобильной связи: исходящие звонки на все местные номера – на номера своей сети, городские номера и на номера других мобильны

«Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО Оператор «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО-Югре. Соответствующее соглашение было подписано на VII Международном IT-Форуме c участием стран БРИКС и ШОС. Врио губернатора ХМАО Наталья Комарова и д

«Мотив» вместе с Ericsson расширяет зону покрытия 4G LTE на Урале Оператор связи «Мотив» («Екатеринбург-2000») и компания Ericsson объявили о расширении стратегического партне

«Мотив» включил 4G в екатеринбургском метро Оператор связи «Мотив» предоставил своим абонентам возможность пользоваться скоростным интернетом 4G на станциях екатеринбургского метрополитена. Быстрый 4G-интернет уже появился на станции «Машиностроителей»,

«Мотив» завершил тестирование сети 4G Компания «Мотив» завершила «народное тестирование» сети 4G во всех регионах присутствия. В конце сентября «народный тест-драйв» сети 4G стартовал в Кургане, Шадринске, Сургуте, Салехарде, Лабытнангах, Но

«Мотив» запустил 4G в Екатеринбурге Компания «Мотив» объявила о старте бесплатного тестирования сети 4G в Екатеринбурге, Березовском, Арамиле, Верхней Пышме и Среднеуральске Стать участником тест-драйва и первым испытать сеть нового поколе