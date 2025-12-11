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Мотив Екатеринбург-2000 Екатеринбургская сотовая связь

Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь

Телекоммуникационная группа «МОТИВ» — российский оператор сотовой связи, работающий с 1996 года. География компании — четыре региона в Уральском федеральном округе: Свердловская и Курганская области, ХМАО и ЯНАО. В общей сложности оператор обеспечивает сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом 1 700 населенных пунктов. Его абонентами являются более 2,5 млн человек. В компании работает свыше 2 000 сотрудников.

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Всего 325 дел, на cумму 1 442 492 653 ₽*

Судебные дела (325) на сумму 1 442 492 653 ₽*
в качестве истца (215) на сумму 50 500 540 ₽*
в качестве ответчика (81) на сумму 18 934 727 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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11.12.2025 Жители Верхотурья получили высокоскоростной интернет

«Мотив» модернизирует сеть в ответ на растущие потребности абонентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив». Верхотурье – старинный город-крепость и духовный центр Урала.

01.10.2025 Bercut обновил процесс переноса номера для оператора «Мотив»

ектны или отсутствуют. Команда Bercut предоставила «Мотиву» открытый доступ к сервисам IN@Voicе для проведения части работ по кастомизации. Андрей Золотарев, коммерческий директор сотового оператора «Мотив»: «Мы ценим гибкость BSS-платформы IN@Voice и возможность самим участвовать в ее настройке. Выполненные партнером доработки позволили адаптировать биллинг к обновленному процессу MNP в по
30.07.2025 «Мотив» предупреждает: появились новые схемы мошенничества

Оператор «Мотив» предупреждает абонентов о новых схемах, которые начали применять мошенники. Преступники выдают себя за сотрудников оператора связи, чтобы получить доступ к аккаунту абонента на сайте «Го
28.03.2025 «Екатеринбург-2000» внедряет систему электронного архива «Этлас» для оптимизации документооборота

сообщили представители компании «Этлас-Софт». ООО «Екатеринбург-2000» (Телекоммуникационная группа «Мотив») предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, обслуживая более 2,5 млн абонен
13.03.2025 Интернет оператора «Мотив» «летает» на новом ледовом объекте Екатеринбурга

Сотовый оператор «Мотив» подтвердил высокую работоспособность сети при высоких нагрузках на новом ледовом объекте столицы Урала – «УГМК-Арена». Первый матч КХЛ «Автомобилист» – «ЦСКА» здесь состоялся 10 марта и

06.03.2025 Уральский оператор «Мотив» обеспечил болельщиков хоккея на «УГМК-Арене» скоростным интернетом и стабильной связью

Уральский оператор «Мотив» реализовал мероприятия по организации связи внутри «УГМК-Арены». В результате на трибунах ледовой площадки обеспечена стабильная голосовая связь и высокоскоростной интернет. Болельщики с
21.02.2025 «Мотив» фиксирует рост голосового трафика среди пассажиров курганского аэропорта

Сотовый оператор «Мотив» проанализировал использование голосовой связи и мобильного интернета в четырех крупных аэропортах Уральского региона (Свердловской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО). Результаты показал
17.01.2025 Активность абонентов «Мотив» за пределами уральского региона выросла на 45%

В новогодние каникулы 2025 г. абоненты сотового оператора «Мотив» активно пользовались услугами связи за пределами своего домашнего региона, что привело к значительному росту трафика. В среднем объем интернет-трафика за пределами уральского региона в н
26.12.2024 Новые правила оплаты услуг связи для абонентов «Мотив»

ния баланса сотовых номеров. Новые правила касаются как оплаты через кассу в салонах связи сотовых операторов, так и использования терминалов по приему платежей. Об этом CNews сообщили представители «Мотив». Варианты оплаты наличными – Через кассу в салоне связи. Такая возможность остается, но теперь потребуется предъявить паспорт гражданина России или другой документ, удостоверяющий личнос
20.12.2024 «Мотив» теперь и в Москве

Абоненты уральского оператора «Мотив» остаются на связи по всей России. Сотовый оператор фиксирует стремительный рост популярности услуг связи за пределами домашнего региона. В 2024 г. потребление интернет-трафика в поездках
13.12.2024 «Мотив» в два раза снизил цены на услуги мобильного интернета в поездках по России

В преддверии новогодних праздников сотовый оператор «Мотив» предложил своим абонентам новые условия использования мобильного интернета в национальном роуминге. С 12 декабря 2024 г. стоимость интернет-трафика в роуминге на территории России (за ис
04.12.2024 «Мотив» увеличивает скорость передачи данных и зону покрытия на Урале

C начала 2024 г. оператор связи «Мотив» построил и модернизировал в Свердловской области, включая Екатеринбург, более 360 базовых станций. Эти усилия направлены на улучшение качества связи и расширение покрытия сети, что важно
15.11.2024 «Мотив» расширяет сеть в Курганской области. Сотовый оператор увеличивает скорость передачи данных и зону покрытия в Зауралье

Оператор связи «Мотив» продолжает расширять сеть в Курганской области – с начала 2024 г. модернизировано и построено свыше 40 базовых станций. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив». Рабо
18.10.2024 «Мотив» фиксирует снижение мошеннических звонков

Количество соединений в сети уральского оператора «Мотив» с использованием технологии подмены номеров уменьшилось с начала 2024 г. на 90%. Это стало возможным благодаря подключению к системе «Антифрод», которая распознает попытки вызовов с испо
03.10.2024 Сотовый оператор «Мотив» расширяет сеть ВОЛС в Курганской области. Высокоскоростной интернет стал доступен жителям Макушино и Головное

Сотовый оператор «Мотив» завершил строительство нового участка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), который стал продолжением магистрали Курган – Варгаши – Лебяжье – Попово. Строительство высокоскоростной ли
20.09.2024 «Мотив» фиксирует пятикратный рост интернет-трафика и увеличение голосовых звонков

Летом 2024 г. сотовый оператор «Мотив» отметил рост использования услуг мобильной связи в национальном роуминге. На территории отдельных регионов России объем интернет-трафика увеличился в пять раз, а число голосовых вызовов

14.06.2024 Сотовый оператор «Мотив» рассказал об открытии сервисных центров

Два сервисных центра появились в сети салонов связи «Мотив». Они находятся в Екатеринбурге по адресам: улица Титова, 26 и улица Белореченская, 28. Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив». Сотовый оператор предлагает услуги э
05.06.2024 «Мотив» снизил цены на услуги связи в международном роуминге

К началу сезона отпусков телекоммуникационная группа «Мотив» снизила стоимость услуг связи в роуминге на территории трех стран: Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Изменения вступают в силу с 15 июня 2024 г. На территории Казахстана в сети опер
16.05.2024 Сотовый оператор «Мотив» второй год фиксирует двукратный рост трафика в поездках по России

По сравнению с началом апреля 2024 г., во время майских праздников количество путешественников с SIM-картой «Мотив» увеличилось на четверть. Потребление голосового трафика в национальном роуминге в весенние выходные возросло почти на 80%. При этом уральцы снова предпочли отдыхать на Урале. Как и в 202
13.05.2024 «Мотив» подключил город Верхний Тагил по оптоволокну

Весной 2024 г. сотовый оператор «Мотив» подключил базовые станции в Верхнем Тагиле к магистральной линии по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Новый участок ВОЛС протяженностью 72 км был проложен от магистрали «Екатеринб
12.04.2024 «Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС

«Мотив» оказывает поддержку абонентам Курганской области во время ЧС. Об этом CNews сообщили представители Мотив. Уральский сотовый оператор «Мотив» понимает, насколько важно в чре
25.01.2024 Обновление персональных данных через «Госуслуги»

Персонализировать личные данные через «Госуслуги» можно с помощью мобильного приложения «Мотив». Такая возможность появилась у абонентов сотового оператора после обновления мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив». Федеральный закон 126 «О
20.06.2022 «Касперский» вложил десятки миллионов в российские нейроморфные процессоры

«Лаборатория Касперского» заинтересовалась нейроморфными процессорами «Лаборатория Касперского» приобрела 15-процентную долю в российской компании «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ»), сообщило издание РБК. Это стартап, основанный в 2017 г. и занимающийся разработкой нейроморфных процессоров. Одна из разработок «Мотив
07.09.2021 «Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами

Телекоммуникационная группа «Мотив» и Naumen трансформации создали комплексную систему управления коммуникациями и внутренними процессами на базе платформы Naumen SMP. Комплексная система получила название Arena, она объед
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России

онный суд Екатеринбурга арестовал имущество сотового оператора «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») и его гендиректора Алексея Артемасова. Первыми об этом сообщили издание «Коммерсант-У
14.09.2020 «Мотив» и Ericsson протестировали 5G-сеть в Екатеринбурге

Телекоммуникационная группа «Мотив» и компания Ericsson) завершили совместное тестирование мобильной сети связи пятого пок
29.04.2020 Оператор сотовой связи «Мотив» модернизировал инфраструктуру контакт-центра на базе решений Avaya

ций, реализовала масштабную инициативу по оптимизации текущей системы коммуникаций оператора связи «Мотив». Проект предполагал увеличение ресурсной емкости контакт-центра при сохранении инвести
25.04.2019 Ericsson и «Мотив» объявили о начале сотрудничества в сфере 5G

Ericsson и телекоммуникационная группа «Мотив» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технологий связи пятого поколения (5G). В период с 2019 по 2020 гг. партнеры намерены провести ряд совместных мероприятий с целью подготовки
01.06.2016 «Мотив» планирует внедрить VoLTE

Уральский мобильный оператор «Мотив» «узаконил» LTE-частоты, полученные на февральском аукционе Роскомнадзора, и получил право работать по технологии VoLTE (Voice over LTE). Напомним, что в феврале 2016 г. оператор выиграл

06.04.2016 Екатеринбургскому мобильному оператору «Мотив» исполнилось 20 лет

1 апреля 1996 к сети екатеринбургского оператора «Мотив» подключился первый абонент. Именно эту дату принято считать отправной точкой в истории компании. Сейчас у оператора установлено 3 189 базовых станций стандарта GSM и 1 867 базовых станци
18.02.2016 «Билайн», «Мегафон», МТС и другие операторы раскупили у государства частот на 8,3 млрд. Таблица

быграть федеральных конкурентов. В частности, сотовый оператор «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») выиграл частоты в Свердловской, Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Я
12.02.2016 «Мотив» выиграл дополнительные LTE-частоты в Курганской области

февраля Роскомнадзор разыграл на аукционе еще один комплект дополнительных частот для развития сети 4G. Победителем торгов в Курганской области, обойдя представителей «большой тройки», стал оператор «Мотив». Конечная стоимость лота составила p43,86 млн, что в 2,2 раза больше начальной цены (p20,4 млн). Напомним, в сентябре 2014 г. «Мотив» первым из операторов Зауралья запустил в комм
06.10.2015 «Мотив» досрочно выполнил план по развертыванию сети 4G

Мобильный оператор «Мотив» с опережением сроков завершил монтаж LTE-оборудования на всех запланированных на 2015 г. участках в Свердловской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоно
17.08.2015 «Мотив» отменил плату за исходящие звонки

15 августа уральский оператор «Мотив» представил новые тарифы «Вместо». В них «традиционные» услуги мобильной связи: исходящие звонки на все местные номера – на номера своей сети, городские номера и на номера других мобильны
08.07.2015 «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО

Оператор «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО-Югре. Соответствующее соглашение было подписано на VII Международном IT-Форуме c участием стран БРИКС и ШОС. Врио губернатора ХМАО Наталья Комарова и д
29.06.2015 «Мотив» вместе с Ericsson расширяет зону покрытия 4G LTE на Урале

Оператор связи «Мотив» («Екатеринбург-2000») и компания Ericsson объявили о расширении стратегического партне
29.04.2015 «Мотив» включил 4G в екатеринбургском метро

Оператор связи «Мотив» предоставил своим абонентам возможность пользоваться скоростным интернетом 4G на станциях екатеринбургского метрополитена. Быстрый 4G-интернет уже появился на станции «Машиностроителей»,
06.11.2014 «Мотив» завершил тестирование сети 4G

Компания «Мотив» завершила «народное тестирование» сети 4G во всех регионах присутствия. В конце сентября «народный тест-драйв» сети 4G стартовал в Кургане, Шадринске, Сургуте, Салехарде, Лабытнангах, Но
30.09.2014 «Мотив» запустил 4G в Екатеринбурге

Компания «Мотив» объявила о старте бесплатного тестирования сети 4G в Екатеринбурге, Березовском, Арамиле, Верхней Пышме и Среднеуральске Стать участником тест-драйва и первым испытать сеть нового поколе
23.09.2014 «Мотив» начал тестирование сети 4G в Сургуте

23 сентября в Сургуте стартовал «народный тест-драйв» высокоскоростного интернета 4G от компании «Мотив». Чтобы стать участником тест-драйва и испытать сеть нового поколения нужно прийти в любой офис компании в Сургуте, получить универсальную SIM-карту (USIM) и в период теста пользоваться и

Публикаций - 305, упоминаний - 367

Мотив и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 78
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 74
МегаФон 10742 70
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 55
Ростелеком 10948 37
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 33
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 26
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 17
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 17
СИНХ - Таттелеком 229 17
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 16
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Microsoft Corporation 25775 14
Google LLC 12688 12
Yandex - Яндекс 9215 10
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 9
Apple Inc 13154 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 8
Вайнах Телеком 50 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
Oracle Corporation 7074 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
СИНХ - Таттелеком - ТМТ - Твои мобильные технологии - Летай 12 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Naumen - Наумен 752 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 4
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 4
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 7 4
Motiware - Мотив - Мотивэа 4 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
SAP SE 5601 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Альфа-Банк 1979 5
УГМК Арена - многофункциональная ледовая арена в Екатеринбурге 7 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 8 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Assist - Ассист 218 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Деловые Линии ГК 93 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 2
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 2
WikiMart - Викимарт 53 2
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 42
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Climate Group 4 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 81
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 44
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 42
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 36
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 22
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 19
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 16
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 13
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 16
Microsoft Windows 2000 8678 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
Microsoft Windows 16882 8
Linux OS 11533 7
Google Android 15243 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Apple iPhone 6 4861 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
МВД РФ - Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 3
Rx-Promotion 12 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 24 3
Модернизация ИБД 6 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 3
FreePik 1841 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
Avaya Oceana - Avaya Oceanalytics - Avaya Oceana Workspaces 14 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
Crutop 11 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
Microsoft Office Live Workspace - Microsoft Office Live Web Designer 25 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Золотарев Андрей 18 12
Каменсков Михаил 6 6
Артемасов Алексей 6 5
Хворостова Екатерина 5 5
Ярушина Алена 5 5
Путин Владимир 3454 4
Никифоров Николай 1138 4
Кусков Денис 221 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 3
Пермяков Максим 31 3
Макаров Станислав 118 3
Артимовичи (братья) 23 3
Радченко Елена 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Нечаев Владимир 11 3
Врублевский Павел 105 3
Шилов Сергей 99 3
Артимович Дмитрий 45 3
McAfee John - МакАфи Джон 31 3
Нечаев Андрей 27 3
Федечкин Эдуард 58 2
Баулин Валерий 55 2
Юсуфов Виталий 26 2
Гусев Игорь 19 2
Карасев Павел 19 2
Артимович Игорь 31 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Кардашин Никита 33 2
Михалев Александр 26 2
Аникин Александр 23 2
Лядов Кирилл 17 2
Якушев Сергей 20 2
Дадинский Сергей 11 2
Горобченко Сергей 2 2
Канглер Валерий 2 2
Кочетков Виталий 2 2
Брызгалов Константин 2 2
Venter Craig - Вентер Крейг 18 2
Viant Gregory - Вайант Грегори 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 184
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 60
Россия - УФО - Свердловская область 1951 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 57
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 51
Россия - УФО - Курганская область 645 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 28
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 26
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 17
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 15
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 12
Европа 24963 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 12
Россия - УФО - Тюменская область 1365 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 10
Россия - УФО - Челябинская область 1512 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 9
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 9
Россия - ЮФО - Севастополь 613 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
Украина 7928 9
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 9
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 96 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 8
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 7
Россия - УФО - Свердловская область - Краснотурьинск 21 7
Казахстан - Республика 6047 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Армения - Республика 2449 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 52
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 46
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 38
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 22
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 19
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 17
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 17
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Ведомости 1466 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
New Scientist 1448 2
Silicon.com 364 2
CNews Техноблог 62 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Bloomberg 1627 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
The Washington Post 350 2
Комсомольская правда ИД 83 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Securelist 30 1
Известия ИД 770 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
CRN 50 1
Юность - радиостанция 52 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
Компьютерра 45 1
InformationWeek 241 1
Phys.org 972 1
Vnunet 224 1
VNUNet.com 214 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 19
IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner - Гартнер 3658 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Forrester Research 834 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
Cybersecurity Ventures 11 1
B2B International 50 1
Redshift Research 7 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Aragon Research 5 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
INEGI - National Institute of Statistics and Geography - Национальный институт статистики и географии Мексики 1 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
Temple University - Университет Темпл - Темпльский университет 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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