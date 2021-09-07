на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мотив Екатеринбург-2000 Екатеринбургская сотовая связь
Телекоммуникационная группа «МОТИВ» — российский оператор сотовой связи, работающий с 1996 года. География компании — четыре региона в Уральском федеральном округе: Свердловская и Курганская области, ХМАО и ЯНАО. В общей сложности оператор обеспечивает сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом 1 700 населенных пунктов. Его абонентами являются более 2,5 млн человек. В компании работает свыше 2 000 сотрудников.
Мотив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каменсков Михаил 6 6
|Хворостова Екатерина 5 5
|Артемасов Алексей 5 4
|Никифоров Николай 1151 4
|Ярушина Алена 5 4
|Нечаев Владимир 11 3
|Золотарев Андрей 5 3
|Лядов Кирилл 15 2
|Якушев Сергей 16 2
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 7 2
|Юсуфов Виталий 25 2
|Усманов Алишер 272 2
|Иванов Олег 130 2
|Карасев Павел 18 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Кусков Денис 212 2
|Федечкин Эдуард 39 2
|Михалев Александр 21 1
|Виноградова Елена 4 1
|Беляков Александр 6 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Купинский Геннадий 4 1
|Ansip Andrus - Ансип Андрус 5 1
|Кардашин Никита 4 1
|Мирошников Евгений 6 1
|Гирев Андрей 75 1
|Горьков Игорь 19 1
|Никитин Павел 1 1
|Комарова Наталья 13 1
|Медведев Дмитрий 1599 1
|Халиков Ильдар 13 1
|Кулясова Алина 1 1
|Найфонов Кермен 2 1
|Рязанов Михаил 4 1
|Магомедов Зияудин 2 1
|Горькавая Галина 5 1
|Магомедов Зиявутдин 5 1
|Оболенский Александр 7 1
|Мещеряков Владислав 7 1
|Румянцев Вадим 10 1
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983805.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru