Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь

Телекоммуникационная группа «МОТИВ» — российский оператор сотовой связи, работающий с 1996 года. География компании — четыре региона в Уральском федеральном округе: Свердловская и Курганская области, ХМАО и ЯНАО. В общей сложности оператор обеспечивает сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом 1 700 населенных пунктов. Его абонентами являются более 2,5 млн человек. В компании работает свыше 2 000 сотрудников.