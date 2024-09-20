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«Мотив» фиксирует пятикратный рост интернет-трафика и увеличение голосовых звонков

Летом 2024 г. сотовый оператор «Мотив» отметил рост использования услуг мобильной связи в национальном роуминге. На территории отдельных регионов России объем интернет-трафика увеличился в пять раз, а число голосовых вызовов возросло на 60%. Мотив выяснил, куда ездили его абоненты в этом отпускном сезоне, и какие услуги пользовались наибольшим спросом. Об этом CNews сообщили представители «Мотива».

«Мы наблюдаем значительный рост интереса к нашим услугам, – сказал коммерческий директор «Мотив» Андрей Золотарев. – Количество подключений услуги «Везде как дома» за последний год увеличилось в 15 раз. Кроме того, в этом отпускном сезоне мы отметили общий рост интернет-трафика на 40% и отправленных SMS более чем на 20%. Примечательно, что, несмотря на снижение популярности голосовых вызовов в целом, мы видим положительную динамику».

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Пик активности абонентов аналитики сотового оператора зафиксировали в Республике Крым, где количество голосовых вызовов увеличилось более чем наполовину, а интернет-трафик – в пять раз. Это связано как с ростом внутреннего туризма, так и с изменениями в ценовой политике. Мотив стал первым оператором, который снизил цены на звонки и мобильный интернет в Крыму.

Топ-5 популярных направлений в отпускном сезоне 2024 г. распределился следующим образом: Челябинская область, Башкортостан, Тюменская область, Пермский край, Краснодарский край. Челябинская область уже несколько лет подряд занимает первую строчку в рейтинге и является любимым маршрутом выходного дня для жителей региона. Даже несмотря на прохладное лето, уральцы не отказались от поездок на челябинские озера. Но только абоненты Мотив, отправляясь в соседний регион или в населенный пункт за тысячи километров от дома, всегда остаются на связи.

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