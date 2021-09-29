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Вайнах Телеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 69
Вайнах Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Сердюков Анатолий 54 2
|Путин Владимир 1828 2
|Шойгу Сергей 59 2
|Жаров Александр 165 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Аксенов Сергей 6 1
|Белик Дмитрий 10 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Зырьянов Сергей 3 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Эрнст Константин 11 1
|Шалюгин Павел 3 1
|Исмаилов Анвар 1 1
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 1
|Морошкин Александр 106 1
|Крючкова Наталия 7 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Новиков Евгений 39 1
|Тамодин Николай 45 1
|Костин Андрей 45 1
|Усманов Алишер 241 1
|Иванов Олег 124 1
|Свердлов Денис 163 1
|Акимов Максим 167 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рейман Леонид 422 1
|ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Комсомольская правда в Крыму 2 1
|CNews Analytics 1991 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru