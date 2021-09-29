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Вайнах Телеком


29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 3
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 5
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 1
15.10.2019 «Ростелеком» хотят оставить без дармовых частот, которые стоят миллиарды 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 2
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 2
19.03.2018 «Ростелеком» и «Вайнах Телеком» подписали соглашении о резервировании каналов связи в Чеченской Республике 3
01.03.2016 Чиновники переругались из-за нового 4G-оператора в Москве 1
19.02.2016 Чиновники затеяли свару из-за новых 4G-операторов в Москве 1
18.02.2016 «Билайн», «Мегафон», МТС и другие операторы раскупили у государства частот на 8,3 млрд. Таблица 1
18.02.2016 Распродажа 4G: мелкие операторы дали бой «Билайну» и «Мегафону» 2
09.02.2016 МТС заплатила 4 млрд за 4G-частоты 1
05.02.2016 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 поборются за 4G-частоты ценой в 6 млрд 1
05.02.2016 В Роскомнадзоре состоялось заседание комиссии по проведению второго электронного аукциона на радиочастоты 1
02.02.2016 Власти собрались закрыть Москву для новых 4G-операторов 1
29.10.2014 К каким сотовым операторам перебегает больше всего «мобильных рабов». РЕЙТИНГ 1
21.08.2014 Перспективы четвертого поколения связи в России 1
08.04.2014 «Связьком» произвел инсталляцию MNP-платформы для «Вайнах Телеком» 1
06.03.2014 «Роснано» и Nokia закрывают СП по выпуску LTE-оборудования 1
31.01.2014 К концу 2017 г. мировые доходы от мобильной передачи данных достигнут $200 млрд 1
29.01.2014 Оборудование Т8, «Микран» и «Полигон» получило статус отечественного 1
20.01.2014 263 LTE-сети запущены в коммерческую эксплуатацию 1
31.12.2013 Новый федеральный сотовый оператор: Полный реестр активов 1
02.12.2013 «Билайн» включает LTE для iPhone в России 1
03.09.2013 Провайдер SMS-конкурса «Россия 10» отверг обвинения в потере голосов 1
02.09.2013 Кадыров вынудил «Билайн» и «Мегафон» вернуть деньги за SMS-голосование 1
12.07.2013 J&P: в среднесрочной перспективе технология TD-LTE может претендовать максимум на 25% абонентов LTE 1
10.06.2013 Оборот Naumen по направлениям ITSM и call-центры вырос более чем на 40% 1
21.05.2013 J&P: «Скартел» и «МегаФон» монополизировали рынок LTE в России 1
15.01.2013 «Вайнах Телеком» построил первую в Чеченской республике сеть 4G стандарта TD-LTE 6
03.07.2012 Сеть в Чечне обойдется бюджету в 1,8 млрд 2
09.11.2011 Абоненты «Вайнах Телеком» смогут оплатить услуги сотовой связи через сервисы QIWI 9
31.10.2011 Виртуальным операторам впервые выдали реальные номера 1
28.10.2011 «Вайнах Телеком» выбрал сервер управления политиками и тарификацией Peter-Service PCCM 1
18.01.2011 Главные разочарования российского ИКТ-рынка 2010 – версия CNews 1
12.03.2010 Государство забрало все WiMAX-частоты себе 1
26.02.2010 «Ростелеком» выиграл 9 из 10 лицензий на услуги WiMAX во втором конкурсе Роскомнадзора 2
26.02.2010 Чечня не сдалась «Ростелекому» 2
20.01.2010 Государство потеснит частников на рынке WiMAX 1

Публикаций - 42, упоминаний - 69

Вайнах Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 16
Ростелеком Связьинвест 706 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 7
Мотив - Екатеринбург-2000 105 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 3
Таттелеком 106 3
Samsung Electronics 5730 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
Основа Телеком 55 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 182 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Миранда-Медиа 20 2
Ростелеком ЦентрТелеком 195 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Воентелеком 134 2
Антарес 25 1
Vivacell - МТС Армения 20 1
АйКомИнвест 15 1
ВолгаТелеком 223 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Электросвязь 21 1
Nortel Networks 223 1
ИТ-Прогресс 4 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
5 Джи Вайфай 4 1
Naumen Казахстан 3 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 1
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Yota LTE-сеть 2 1
Медведев Дмитрий 1434 3
Сердюков Анатолий 54 2
Путин Владимир 1828 2
Шойгу Сергей 59 2
Жаров Александр 165 2
Никифоров Николай 1126 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Аксенов Сергей 6 1
Белик Дмитрий 10 1
Юсуфов Виталий 24 1
Зырьянов Сергей 3 1
Рубцов Сергей 27 1
Эрнст Константин 11 1
Шалюгин Павел 3 1
Исмаилов Анвар 1 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 1
Морошкин Александр 106 1
Крючкова Наталия 7 1
Ройтман Евгений 34 1
Новиков Евгений 39 1
Тамодин Николай 45 1
Костин Андрей 45 1
Усманов Алишер 241 1
Иванов Олег 124 1
Свердлов Денис 163 1
Акимов Максим 167 1
Щеголев Игорь 676 1
Рейман Леонид 422 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 6
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 5
Россия - Севастополь 420 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 4
Россия - Республика Крым 626 4
Украина 3398 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - Ненецкий автономный округ 102 2
Россия - Республика Ингушетия 189 2
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Япония 2811 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Россия - Омская область 385 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Комсомольская правда в Крыму 2 1
CNews Analytics 1991 5
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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