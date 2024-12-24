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Федорченко Анжела



24.12.2024 89% российских компаний инвестируют в работу с данными до двадцатой доли своего бюджета 1
19.12.2019 Weborama представила инструмент для работы с аудиторными сегментами на российском рынке 1
19.03.2019 «Первый ОФД», Weborama и РБК запустили сервис PeopleTarget 1
03.02.2017 Соцсети помогут клиентам Weborama вычислить идеального потребителя 1
25.03.2016 РБК доверил свои данные «Вебораме» 1
26.02.2016 Mail.Ru Group запускает интерактивную рекламу от «Веборамы» 1
03.09.2013 Провайдер SMS-конкурса «Россия 10» отверг обвинения в потере голосов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Федорченко Анжела и организации, системы, технологии, персоны:

Weborama - Веборама 23 5
Google LLC 11775 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
МегаФон 8805 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
X Corp - Twitter 2845 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
Вайнах Телеком 47 1
Toluna 5 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 10 1
Media Instinct Group - Медиа Инстинкт Групп 4 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 485 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 493 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Look-alike - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Weborama Audience Manager - WAM 2 2
PeopleTarget 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Pinterest 66 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Weborama Advanced Rich Media - WARM 1 1
Weborama Moonfish 1 1
Иванюшин Антон 2 1
Есипенко Ирина 7 1
Ячкова Любовь 2 1
Гурей Людмила 1 1
Суренская Ольга 1 1
Исагулова Элина 31 1
Кадыров Рамзан 18 1
Кадыров Ахмад 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Европа 21767 3
Франция - Французская Республика 7846 2
Америка Латинская 1812 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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