Папков Александр
|24.12.2024
|89% российских компаний инвестируют в работу с данными до двадцатой доли своего бюджета 1
Папков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11785 1
|Weborama - Веборама 23 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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