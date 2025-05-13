Получите все материалы CNews по ключевому слову
АКАР Ассоциация коммуникационных агентств России РАРА Российской ассоциации рекламных агентств
|13.05.2025
Объем рынка блогеров в России в 2024 году достиг порядка 60 млрд рублей
Комитет по Influence Marketing Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) при участии Аналитического центра Российск
|28.12.2024
Исследование АКАР: состояние индустрии AdTech в России
о результатам второй волны исследования рынка AdTech в России. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Опрос позволяет оценить динамику изменени
|27.05.2021
Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть
ще рекламируются в иностранных социальных сетях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой исследование Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) о госзаказах в социальных сетях за 2019-20
|11.03.2019
В России интернет впервые обогнал телевидение по затратам на рекламу
ссии было потрачено почти 469 млрд руб., что на 12% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на своем сайте. При этом объем средств, по
|22.08.2018
Многолетняя гегемония ТВ на рекламном рынке России закончилась. В лидеры вырвался интернет
ли аналогичного периода прошлого года на 13%, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). За первые шесть месяцев 2018 г., по подсчетам аналитиков АКАР, расходы рекламод
|07.02.2013
Россия: онлайн-реклама растет в 4 раза быстрее, чем ТВ
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала итоги отечественного рынка рекламы в 2012 г. Согласно данным экспертов
|28.08.2009
Россия: На рекламном рынке растет один интернет
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) объявила итоги развития отечественного рекламного рынка за 1-е полугодие 2009 г. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения, включая НДС, составил около 90 млрд руб. — на
|27.08.2009
Россия: На рекламном рынке вырос один интернет
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) объявила сегодня итоги развития отечественного рекламного рынка по итогам первого полугодия 2009 г. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения, включая НДС, составил около 90
|27.02.2009
АКАР: российский рынок онлайн-рекламы вырос на 32% в 2008 г.
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела итоги развития рекламного рынка Ро
|20.11.2008
АКАР: Интернет-реклама опередила всех
Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) оценила объем российского рекламного рынка
|02.08.2006
Россия: рынок интернет-рекламы на взлете
ст по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – $20 млн. К такому результату пришли эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на основании проведенного исследования рос
|01.06.2006
В АКАР принят новый устав
На учредительной конференции Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) ее члены большинством голосов приняли новы
|10.05.2006
Реклама в России: интернет потеснит радио
Согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем рынка онлайновой рекламы составил в
|15.02.2006
Россию накрывает лавина интернет-рекламы
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем рынка онлайновой рекламы в 2005 г.
|14.02.2006
Интернет-реклама остается самой выгодной
пивший же год, по их мнению, сулит ухудшение конъюнктуры рынка, сообщает РБК. Вчера Совет экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в десятый раз подвел итоги развития россий
|02.02.2005
Рынок интернет-рекламы стремительно растёт
Экспертный совет Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) обнародовал данные исследования рекламного
|01.02.2005
АКАР: в 2004 году рынок интернет-рекламы вырос на 67%
Экспертный совет Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) обнародовал данные исследования рекламного
|02.08.2004
Интернет-рекламу в России ждут лучшие времена
а 65% и составил $18–20 млн. Конкретные цифры по рынкам интернет-рекламы и рекламы в кинотеатрах в отдельности пока не назывались — они станут известны лишь в конце года. В целом, по данным АКАР, объем российского рекламного рынка за 1-й квартал 2004 года составил $1,51–1,56 млрд. По сравнению с соответствующим периодом 2003 года, рост этого рынка составил 31%. Специалисты от
