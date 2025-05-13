Разделы

АКАР Ассоциация коммуникационных агентств России РАРА Российской ассоциации рекламных агентств

АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств

СОБЫТИЯ


13.05.2025 Объем рынка блогеров в России в 2024 году достиг порядка 60 млрд рублей

Комитет по Influence Marketing Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) при участии Аналитического центра Российск
28.12.2024 Исследование АКАР: состояние индустрии AdTech в России

о результатам второй волны исследования рынка AdTech в России. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Опрос позволяет оценить динамику изменени
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть

ще рекламируются в иностранных социальных сетях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой исследование Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) о госзаказах в социальных сетях за 2019-20
11.03.2019 В России интернет впервые обогнал телевидение по затратам на рекламу

ссии было потрачено почти 469 млрд руб., что на 12% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на своем сайте. При этом объем средств, по
22.08.2018 Многолетняя гегемония ТВ на рекламном рынке России закончилась. В лидеры вырвался интернет

ли аналогичного периода прошлого года на 13%, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). За первые шесть месяцев 2018 г., по подсчетам аналитиков АКАР, расходы рекламод
07.02.2013 Россия: онлайн-реклама растет в 4 раза быстрее, чем ТВ

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала итоги отечественного рынка рекламы в 2012 г. Согласно данным экспертов

28.08.2009 Россия: На рекламном рынке растет один интернет

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) объявила итоги развития отечественного рекламного рынка за 1-е полугодие 2009 г. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения, включая НДС, составил около 90 млрд руб. — на
27.08.2009 Россия: На рекламном рынке вырос один интернет

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) объявила сегодня итоги развития отечественного рекламного рынка по итогам первого полугодия 2009 г. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения, включая НДС, составил около 90

27.02.2009 АКАР: российский рынок онлайн-рекламы вырос на 32% в 2008 г.

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела итоги развития рекламного рынка Ро
20.11.2008 АКАР: Интернет-реклама опередила всех

Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) оценила объем российского рекламного рынка
02.08.2006 Россия: рынок интернет-рекламы на взлете

ст по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – $20 млн. К такому результату пришли эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на основании проведенного исследования рос
01.06.2006 В АКАР принят новый устав

На учредительной конференции Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) ее члены большинством голосов приняли новы
10.05.2006 Реклама в России: интернет потеснит радио

Согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем рынка онлайновой рекламы составил в
15.02.2006 Россию накрывает лавина интернет-рекламы

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем рынка онлайновой рекламы в 2005 г.

14.02.2006 Интернет-реклама остается самой выгодной

пивший же год, по их мнению, сулит ухудшение конъюнктуры рынка, сообщает РБК. Вчера Совет экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в десятый раз подвел итоги развития россий
02.02.2005 Рынок интернет-рекламы стремительно растёт

Экспертный совет Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) обнародовал данные исследования рекламного
01.02.2005 АКАР: в 2004 году рынок интернет-рекламы вырос на 67%

Экспертный совет Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) обнародовал данные исследования рекламного
02.08.2004 Интернет-рекламу в России ждут лучшие времена

а 65% и составил $18–20 млн. Конкретные цифры по рынкам интернет-рекламы и рекламы в кинотеатрах в отдельности пока не назывались — они станут известны лишь в конце года. В целом, по данным АКАР, объем российского рекламного рынка за 1-й квартал 2004 года составил $1,51–1,56 млрд. По сравнению с соответствующим периодом 2003 года, рост этого рынка составил 31%. Специалисты от

