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CS Development LLC Looky

CS Development LLC - Looky


29.01.2025 МТС Live представили новую ИИ-технологию по мотивам мюзикла «Последняя сказка» 1
26.11.2024 МТС: югорчан познакомят с героями сказок Севера в дополненной реальности 1
22.11.2024 МТС познакомит пермяков с ожившими героями сказок народов Севера 1
21.11.2024 МТС оживила героев сказок коренных народов Севера 1
27.09.2024 МТС издала этнокомиксы в стиле манги «Ожившие легенды Бурятии» 1
26.12.2023 Epicstars: цифры декабря подтвердили устойчивый рост российской блогосферы 1
25.12.2023 Российским госкомпаниям запретят рекламироваться в запрещенных соцсетях 1
15.11.2023 Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram* 1
22.05.2023 В соцсети Looky появилось сразу несколько новых функций: теперь можно скрыть свои подписки, отбелить зубы и поделиться геолокацией 1
11.04.2023 Российский «убийца» Instagram* привлек 300 миллионов 2
06.12.2022 В России запустили новую социальную сеть LOOKY 1
24.11.2022 Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom 1
13.12.2013 Интерактивный телегид Looky стал доступен на Windows Phone 2
23.05.2013 NeoSphere представил бесплатное мобильное приложение «второго экрана» для iOS и Android 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

CS Development LLC и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4440 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3915 4
Telegram Group 2000 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 4
X Corp - Twitter 2846 3
Ростелеком 9710 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1260 2
Apple Inc 12109 2
Yandex - Яндекс 7359 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 272 2
Microsoft Corporation 24639 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 1
МегаФон 8847 1
SAP SE 5279 1
Т1 Иннотех 178 1
Oracle Corporation 6694 1
Новые облачные технологии (НОТ) 445 1
Epicstars - Эпикстарс 6 1
Huawei 3938 1
Google LLC 11788 1
CS Development LLC 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
BeSeed - БИСИД 1 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 1
Meta Platforms 61 1
Россети Ленэнерго 1701 2
Лента - Сеть розничной торговли 2083 2
Газпром нефть 620 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10518 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 4
Data monetization - Монетизация данных 1627 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5048 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4753 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1495 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8470 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4113 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12194 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 1
SS - Second Screen 11 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1988 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8004 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1826 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2901 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4489 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 4
Google Play - Google Store - Android Market 3292 3
Google Android 14010 3
Apple iOS 7816 3
Apple - App Store 2891 3
ByteDance - TikTok 258 3
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 2
Huawei AppGallery 280 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 2
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 106 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 551 1
Google Meet 45 1
VK Клипы 50 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Amediateka Home of HBO 4 1
Microsoft Windows 15677 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7088 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 671 1
FreePik 995 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 127 1
TrueConf Enterprise 22 1
Sunlight Play 2 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Google YouTube - Видеохостинг 2751 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 258 1
Google YouTube Music 42 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 636 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 152 1
Россграм - Rossgram 3 1
Apple Music 108 1
Мишустин Михаил 678 1
Яковлев Егор 19 1
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Демин Александр 7 1
Даванков Владислав 10 1
Кайгородова Оксана 53 1
Тусида Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 14
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 3
Россия - УФО - Тюменская область 1147 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 3
Россия - Крайний Север 266 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1020 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Казахстан - Республика 5533 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1471 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1575 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
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Россия - СФО - Иркутская область 1096 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2936 3
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HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 501 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 2
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Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 161 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 419 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 219 1
Английский язык 6639 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1310 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Blacklist - Чёрный список 618 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1737 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 129 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6188 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 1
Forbes - Форбс 819 1
Ведомости 1004 1
Wikipedia - Википедия 505 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 6 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
AdIndex 7 1
РИФ - Российский Интернет Форум 70 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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