Россия УФО Пермский край Коми-Пермяцкий округ

Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ

СОБЫТИЯ


11.12.2025 МТС оживила героев коми-пермяцких сказок 3
19.11.2025 МТС поможет Пермскому краю развивать туризм с помощью больших данных 1
27.10.2025 «Рувики» поможет обучить «ГигаЧат» 20 языкам народов России 1
12.11.2024 МТС выяснила, что пермяки предпочитают инди-рок 1
13.12.2023 МТС открыла базовую станцию к 300-летию Перми 1
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 2
22.11.2017 Экспонаты Коми-Пермяцкого краеведческого музея оцифруют с помощью ЭларСКАН А2-400 2
21.12.2016 МТС развернул сеть 4G в городе Кудымкар Пермского края 3
05.10.2015 Первый в истории России частотный аукцион окончен. Больше всех заплатил «Билайн» 2
05.10.2015 В обстановке строгой секретности Tele2 и «Билайн» закрыли «белые пятна» на карте России 2
02.10.2015 «Мегафон» выложил более миллиарда за 4G-частоты в Дагестане 2
30.09.2015 МТС заплатила 750 млн руб. за 4G на первом в истории аукционе частот 1
15.05.2015 Власти продадут LTE-частот на 1 млрд рублей 3
10.04.2013 Пермский краевой МФЦ расширил перечень госуслуг для населения 1
07.02.2013 «Билайн» в 2012 г. запустил свыше 700 базовых станций на Урале 2
14.06.2012 TrueConf внедрил облачный сервис ВКС в Удмуртском государственном университете 1
05.07.2011 БФТ завершила внедрение централизованного решения «АЦК-Финансы» в Коми-Пермяцком округе 3
20.04.2011 МТС закрыла последнее «белое пятно» в России 2
30.03.2011 Чиновникам запрещают лоббировать МТС и «Билайн» 1
05.03.2011 Роскомнадзор завершил приём заявок на конкурсы №2/2011 и №3/2011 на лицензии GSM 1
27.10.2006 Пенсионный фонд РФ обновляет терминальные комплексы 1
04.08.2006 "Уралсвязьинформ" установит 3 тыс. таксофонов в Пермском крае 1
27.02.2006 В ходе РИФ-2006 впервые пройдут "Дни регионов РФ" 1
31.10.2005 e-port подключила абонентов Utel 1
08.04.2005 Акционеры "Уралсвязьинформа" одобрили слияние с "дочками" 2
08.09.2004 "Мегафон" завершил освоение лицензионной территории до Урала 1
30.08.2004 Дирекцию "Уралсвязьинформа" перенесут в Екатеринбург 1
18.08.2004 "Уралсвязьинформ" поглощает дочерние компании 1
13.08.2004 "БиЛайн" охватил всех "миллионеров" 2
10.08.2004 "Би Лайн" охватил все города-миллионеры 4
09.08.2004 "Уралсвязьинформ" и Siemens развернут GSM-сети 1
12.04.2004 Tele2 запустил GSM-сеть в Челябинске и представил дешевый роуминг 1
04.03.2004 "Уралсвязьинформ" получил GSM-лицензию на Екатеринбург и Свердловскую область 1
24.11.2003 "Уралсвязьинформ" наступает на пятки "большой тройке" 1
21.08.2003 Kraftway нашел нового партнера в Перми 1
24.12.2002 "ВымпелКом" объявил о приобретении "Восток-Запад Телеком", имеющего лицензию GSM на Уральский укрупненный регион 1
30.05.2002 Чистая прибыль МТС за год почти удвоилась 1
06.07.2001 Чукчи веб-страниц не делают! 1
10.01.2001 Первый в 2001 году поток учителей начал обучение в рамках проекта "Поколение.ru" 2

Публикаций - 39, упоминаний - 60

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 12
МегаФон 9906 11
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 9
Ростелеком 10311 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 3
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 3
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 3
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 24 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 289 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ТюменьРуском 18 2
Камкабель - Камский кабель - Кабель Технологии Инновации 2 1
X Corp - Twitter 2907 1
TrueConf - ТруКонф 428 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 623 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 368 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Tele2 AB 62 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Т2 - Т2 Мобайл - Челябинская Сотовая Связь 25 1
ВымпелКом - Билайн - Восток-Запад Телеком 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 4
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 98 4
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка 2 2
ПРП - Пермрегионпроект 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Восток-Запад - EWS Holding 46 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 261 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 1
Уралком 6 1
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 11 1
Лукойл Энергогаз 1 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 154 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Администрация Перми 22 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 18
Союз вебмастеров России 6 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5871 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4012 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1616 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2572 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 2
УУС - Универсальные услуги связи 325 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5344 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16698 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1375 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1318 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 692 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1834 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1426 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
ЭЛАР ЭларСкан 164 1
TrueConf Online 30 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 406 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 251 1
Никифоров Николай 1136 2
Кайгородова Оксана 76 2
Рыбакин Владимир 25 2
Широков Владимир 2 1
Хорошутин Сергей 1 1
Осеевский Михаил 333 1
Горький Максим 19 1
Воробьев Михаил 52 1
Прянишников Николай 311 1
Мокеев Евгений 21 1
Айбашева Анна 98 1
Готальский Михаил 95 1
Балуев Евгений 31 1
Зубова Татьяна 2 1
Гирев Андрей 77 1
Белашева Марина 37 1
Рутенберг Дмитрий 23 1
Минаев Артем 26 1
Белов Вадим 23 1
Саровский Серафим 3 1
Бершев Сергей 3 1
Ущацкий Андрей 3 1
Бойчевски Надежда 9 1
Медейко Владимир 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 25
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 24
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1309 13
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 13
Россия - УФО - Курганская область 580 13
Россия - УФО - Свердловская область 1740 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 12
Россия - УФО - Челябинская область 1388 12
Россия - УФО - Тюменская область 1255 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 8
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 881 6
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 63 5
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 30 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 5
Россия - ПФО - Самарская область 1453 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 5
Россия - ДФО - Амурская область 851 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 683 5
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Ордынский Бурятский округ 45 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1014 4
Россия - ПФО - Пензенская область 622 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1244 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 543 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 672 4
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 341 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2656 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 799 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2668 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1540 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 544 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3661 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1858 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 767 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2313 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 413 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Латинский алфавит 192 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1763 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 876 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Религия 150 1
Азартные игры - Лотерея 219 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3175 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 414 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 27 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
