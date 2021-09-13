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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гознак ФГУП
Экспедиция заготовления государственных бумаг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 113, упоминаний - 247
Гознак ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Путин Владимир 1824 5
|Акимов Максим 167 4
|Захаров Дмитрий 35 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Трачук Аркадий 4 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Шадаев Максут 384 3
|Лейпи Игорь 6 2
|Трачук Алексей 2 2
|Кириенко Владимир 38 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Цуприк Василий 7 2
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
|Чеглаков Андрей 40 2
|Богаткин Алексей 30 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Демидов Михаил 125 1
|Сварник Павел 8 1
|Тихонов Александр 60 1
|Беликов Виталий 1 1
|Прозоров Денис 5 1
|Крупнов Александр 14 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Студнев Алексей 2 1
|Бурин Андрей 12 1
|Приверзенцев Антон 1 1
|Терехов Александр 13 1
|Углов Александр 3 1
|Варев Александр 16 1
|Дианов Алексей 13 1
|Крысина Ольга 109 1
|Москвина Анастасия 1 1
|Еременко Алексей 3 1
|Лиходедов Александр 2 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Изосимов Александр 92 1
|Плущевский Дмитрий 1 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|CNews Analytics 1988 10
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 5
|CNews Tenders 11 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761162, в очереди разбора - 664851.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761162, в очереди разбора - 664851.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru