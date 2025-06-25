Гознак строит в Москве огромный дата-центр Строительство дата-центра Российское государственное предприятие Гознак построит центр обработки данных (ЦОД) в Москве на 1,5 тыс. стоек — это почти в четыре

В России создают самый сложный и не имеющий отечественных аналогов узел банкоматов Отечественный модуль для банкоматов «Гознак» и производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) в ближайшие два го

Минфин России, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов Минфин России, Гознак и Финансовый университет заключили соглашение о сотрудничестве. Подписантами документа

Гознак ищет инновационные решения для создания новых продуктов иям, возможность прототипирования продукта, его тестирования на крупных производственных мощностях. Гознак готов оказывать помощь по выводу продукта на рынок, а также осуществлять менторскую по

В «Гознак.Инвестициях» появилась возможность удаленной регистрации Теперь клиенты сервиса «Гознак.Инвестиции» могут пройти идентификацию прямо во время регистрации с помощью T-ID (ранее - Tinkoff ID). Благодаря этой возможности «Гознак.Инвестиции» стал первым сервисом на росси

В России создан первый банкомат с отечественным ПО для выявления поддельных купюр омат с отечественным ПО для определения подлинности банкнот Подконтрольное государству предприятие «Гознак» рассказало CNews о сертификации Центробанком первого банкомата с модулем определения

Гознак запустил бета-версию мобильного приложения для онлайн-инвестиций в физическое золото Гознак объявляет о запуске бета-версии мобильного приложения «Гознак.инвестиции». Благодаря сервису можно, не выходя из дома, управлять своими инвестициями

В России тестируется приложение для покупки гражданами физического золота Инвестиции в золото онлайн В России тестируют мобильное приложение «Гознак.Инвестиции» для покупки и продажи драгоценных металлов, в частности физического золота

Гознак в партнёрстве с ФРИИ начинает поиск стартапов не обязателен, но является преимуществом — главное быть готовыми к пилотированию и масштабированию. Гознак ищет инновационные решения по следующим направлениям: технологии идентификации и биоме

Гознак и Санкт-Петербургская Валютная Биржа договорились о создании площадки для обращения золота в цифровой форме На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Гознак» и Санкт-Петербургской Валютной Биржей. Соглашение касается, в том числе, совместных у

«Гознак» переводит свой документооборот с ПО Microsoft на российскую СУБД Переход на Postgres Pro Как выяснил CNews, госпредприятие «Гознак» переводит свою систему электронного документооборота с СУБД Microsoft SQL Server на P

Гознак представит свои цифровые продукты на конференции «Цифровизация Промышленности 2022» и в области биометрии, а также о новом векторе развития бизнеса предприятия. В начале текущего года Гознак стал облачным провайдером, запустив платформу Goznak.Cloud. Облачные решения с каждым

Гознак получил премию CNews Awards за цифровую трансформацию бизнес-модели как раскрывается тот цифровой потенциал, который закладывался нами в последние годы. В свое время, Гознак первым в России реализовал проект цифровой системы защиты бренда, которая применялась

«Гознак» запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных АО «Гознак» объявляет об официальном запуске онлайн-сервиса для умного поиска потерявшихся домашн

«Гознак» купил приборостроительную компанию БИС «Гознак» приобрел полный контроль над ООО «Банковские инновационные системы» (БИС). Приборостр

«Айтеко» построила дата-центр для «Гознака» В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие центра обработки данных «Гознака», в создании которого принимала участие компания «Айтеко». На церемонии присутствовали генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, президент «Айтеко» Шамиль Шакиров, управляющ

Гознак и Uniteller представили платформу для проектов Карты жителя Компании Uniteller и АО «Гознак» представили совместный продукт - Региональную платежную инфраструктуру для проектов К

«Гознак» купил компанию для выхода на рынок финтеха «Гознак» заплатил 380 млн руб за контрольный пакет Uniteller «Гознак» потратил 380 млн

Определены ключевые спикеры международной конференции «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021» н-конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021», организованная АО «Гознак». Мероприятие пройдет в «Лотте Отель», Москва в смешанной форме – в онлайн- и офлайн-ф

Гознак приобретает долю в процессинговой компании Uniteller АО «Гознак» подписало соглашение о приобретении доли в АО «Предпроцессинговый расчетный центр» (А

«Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей граммно-аппаратный комплекс «Соболь», идентификатор Rutoken ЭЦП и пр. Несколько фактов о «Гознаке» «Гознак» позиционирует себя как предприятие, перенявшее традиции советского учреждения «Экспед

«Гознак» переходит на российскую СУБД Postgres Pro Postgres Pro для «Гознака» Как выяснил CNews, госпредприятие «Гознак» намерено приобрести лицензии на отечественную систему управления базами данных (СУБД)

ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 ает переводить свои федеральные службы на серверы собственного центра обработки данных (ЦОД). О завершении переноса единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок с ранее арендованных мощностей «Гознака» в ЦОД Федеральной налоговой службы (ФНС) в Дубне CNews сообщила пресс-служба Федерального казначейства России. Как рассказала CNews пресс-служба ведомства, перенос позволил увеличить н

На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака» в 1990 г. Согласно биографической справке Tadviser, Алексей является сыном Аркадия Трачука, главы «Гознака» России. В пресс-службе «Ростелекома» эту информацию CNews не подтвердили и не опрове

«Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий АО «Гознак» и Группа «Борлас» объявляют о старте масштабного проекта по разработке и внедрению ко

«Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel Миграция «Электронного бюджета» Как выяснил CNews, государственная интегрированная информсистемы управления общественными финансами «Электронный бюджет» переедет из московского ЦОДа «Гознака» в дата-центр Федеральной налоговой службы (ФНС) в подмосковной Дубне. При этом произойдет принципиальное изменение серверного обеспечения системы — она мигрирует с платформы IBM Power

«Ай-теко» дождалась подорожания ЦОДа «Гознака» и забрала подряд себе а также на какое число стоек и какой мощности в итоге рассчитан ЦОД. Несколько фактов о «Гознаке» «Гознак» позиционирует себя как предприятие, перенявшее традиции советского учреждения «Экспед

«Гознак» отказал единственному претенденту на строительство ЦОДа и увеличил цену проекта на 100 миллионов ев с первой попытки найти подрядчика для строительства своего ЦОДа в Санкт-Петербурге, предприятие «Гознак» организовало новую процедуру поиска исполнителя работ, существенно при этом увеличив

«Гознак» строит ЦОД за миллиард ЦОД «Гознака» за 1,1 миллиарда «Гознак» выделил на строительство своего центра обработки данных (ЦОД) в Санкт-Петербурге 1,1

«Гознак» разместит информационные веб-ресурсы в облаке Cloud4Y о разыгрывалось право на оказание услуг по аренде сервера для размещения сайта «Гознака» в 2018 г. «Гознак» - это единый производственный комплекс, способный выполнять полный цикл работ, связан

Вышло государственное приложение для проверки банкнот с Крымом и Владивостоком Мобильное приложение от «Гознака» Подконтрольное государству предприятие «Гознак» выпустило мобильное приложение «Банкноты 2017». Оно предназначено для проверки подлин

Ангстремовская RFID-метка для меха успешно прошла испытания в Гознаке тотную метку (RFID). «Ангстрем» разработал и передал на тестирование образцы RFID-меток для меха в «Гознак». Метки успешно прошли все испытания, признаны пригодными для изготовления изделий кон

«Гознак» строит второй ЦОД вдвое больше первого й инфраструктуры для размещения нового ЦОДа на базе Санкт-Петербургской бумажной фабрики «Гознака».«Гознак» построит в Санкт-Петербурге новый ЦОД, который может превзойти по масштабам действующ

«Микрон» поставил в «Гознак» партию RFID-меток для маркировки меховых изделий разийского экономического союза (ЕАЭС) по созданию Единой системы маркировки товаров поставил ФГУП «Гознак» партию RFID-меток для маркировки меховых изделий в количестве 120 тыс. штук. Как сооб

«Ланит» и «Систематика» сыграли в 3-миллиардном тендере «Гознака» ия ФАС, опубликованной 18 сентября на сайте ведомства, можно узнать, что «Техносерв» посчитал, что «Гознак» не полностью предоставил конкурсную информацию (например, техническую документацию и

«Микрон» может получить секретный заказ «Гознака» на 1,66 млрд Конкурс на пластик с антенной и чипом ФГУП «Гознак» объявил конкурс на поставку пластиковых заготовок с микросхемами для изготовления док

«Гознак» заплатит 2,89 млрд руб. за серверы IBM и Lenovo, а также дисковые массивы Hitachi Почти 3 млрд — за облака «Гознак» заплатит i2,89 млрд за переход на облачные технологии. Именно на такую сумму компание

Виктор Барилкин: Филателия стала элитным увлечением CNews: За время сотрудничества ФГУП «Гознак» и ФГУП Издатцентр «Марка» в тираж было выпущено колоссальное количество почтовых мини

Зачем в ИТ-тендерах падают до 1 рубля. Пример Гознака ельство России на основании указа президента Владимира Путина издало распоряжение о наделении ФГУП «Гознак» статусом единственного исполнителя «по размещению оборудования, предназначенного для