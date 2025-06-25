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Гознак ФГУП Экспедиция заготовления государственных бумаг

Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг

 

 

Андрей Веселов, Руководитель Центра продажи цифровых продуктов Дирекции по цифровому развитию, Гознак "Цифровые продукты АО «Гознак»", 5 апреля 2022 года на  конференции CNews "Цифровизация промышленности 2022".

 

 

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25.06.2025 Гознак строит в Москве огромный дата-центр

Строительство дата-центра Российское государственное предприятие Гознак построит центр обработки данных (ЦОД) в Москве на 1,5 тыс. стоек — это почти в четыре

25.06.2025 В России создают самый сложный и не имеющий отечественных аналогов узел банкоматов

Отечественный модуль для банкоматов «Гознак» и производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) в ближайшие два го
18.10.2024 Минфин России, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов

Минфин России, Гознак и Финансовый университет заключили соглашение о сотрудничестве. Подписантами документа
17.09.2024 Гознак ищет инновационные решения для создания новых продуктов

иям, возможность прототипирования продукта, его тестирования на крупных производственных мощностях. Гознак готов оказывать помощь по выводу продукта на рынок, а также осуществлять менторскую по
11.06.2024 В «Гознак.Инвестициях» появилась возможность удаленной регистрации

Теперь клиенты сервиса «Гознак.Инвестиции» могут пройти идентификацию прямо во время регистрации с помощью T-ID (ранее - Tinkoff ID). Благодаря этой возможности «Гознак.Инвестиции» стал первым сервисом на росси
13.03.2024 В России создан первый банкомат с отечественным ПО для выявления поддельных купюр

омат с отечественным ПО для определения подлинности банкнот Подконтрольное государству предприятие «Гознак» рассказало CNews о сертификации Центробанком первого банкомата с модулем определения

16.02.2023 Гознак запустил бета-версию мобильного приложения для онлайн-инвестиций в физическое золото

Гознак объявляет о запуске бета-версии мобильного приложения «Гознак.инвестиции». Благодаря сервису можно, не выходя из дома, управлять своими инвестициями
16.02.2023 В России тестируется приложение для покупки гражданами физического золота

Инвестиции в золото онлайн В России тестируют мобильное приложение «Гознак.Инвестиции» для покупки и продажи драгоценных металлов, в частности физического золота
28.11.2022 Гознак в партнёрстве с ФРИИ начинает поиск стартапов

не обязателен, но является преимуществом — главное быть готовыми к пилотированию и масштабированию. Гознак ищет инновационные решения по следующим направлениям: технологии идентификации и биоме
17.06.2022 Гознак и Санкт-Петербургская Валютная Биржа договорились о создании площадки для обращения золота в цифровой форме

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Гознак» и Санкт-Петербургской Валютной Биржей. Соглашение касается, в том числе, совместных у
17.06.2022 «Гознак» переводит свой документооборот с ПО Microsoft на российскую СУБД

Переход на Postgres Pro Как выяснил CNews, госпредприятие «Гознак» переводит свою систему электронного документооборота с СУБД Microsoft SQL Server на P
30.03.2022 Гознак представит свои цифровые продукты на конференции «Цифровизация Промышленности 2022»

и в области биометрии, а также о новом векторе развития бизнеса предприятия. В начале текущего года Гознак стал облачным провайдером, запустив платформу Goznak.Cloud. Облачные решения с каждым

11.11.2021 Гознак получил премию CNews Awards за цифровую трансформацию бизнес-модели

как раскрывается тот цифровой потенциал, который закладывался нами в последние годы. В свое время, Гознак первым в России реализовал проект цифровой системы защиты бренда, которая применялась

13.09.2021 «Гознак» запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных

АО «Гознак» объявляет об официальном запуске онлайн-сервиса для умного поиска потерявшихся домашн
09.06.2021 «Гознак» купил приборостроительную компанию БИС

«Гознак» приобрел полный контроль над ООО «Банковские инновационные системы» (БИС). Приборостр
03.06.2021 «Айтеко» построила дата-центр для «Гознака»

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие центра обработки данных «Гознака», в создании которого принимала участие компания «Айтеко». На церемонии присутствовали генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, президент «Айтеко» Шамиль Шакиров, управляющ
28.05.2021 Гознак и Uniteller представили платформу для проектов Карты жителя

Компании Uniteller и АО «Гознак» представили совместный продукт - Региональную платежную инфраструктуру для проектов К
30.04.2021 «Гознак» купил компанию для выхода на рынок финтеха

«Гознак» заплатил 380 млн руб за контрольный пакет Uniteller «Гознак» потратил 380 млн

05.04.2021 Определены ключевые спикеры международной конференции «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021»

н-конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021», организованная АО «Гознак». Мероприятие пройдет в «Лотте Отель», Москва в смешанной форме – в онлайн- и офлайн-ф
23.03.2021 Гознак приобретает долю в процессинговой компании Uniteller

АО «Гознак» подписало соглашение о приобретении доли в АО «Предпроцессинговый расчетный центр» (А
04.02.2021 «Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей

граммно-аппаратный комплекс «Соболь», идентификатор Rutoken ЭЦП и пр. Несколько фактов о «Гознаке» «Гознак» позиционирует себя как предприятие, перенявшее традиции советского учреждения «Экспед
04.01.2021 «Гознак» переходит на российскую СУБД Postgres Pro

Postgres Pro для «Гознака» Как выяснил CNews, госпредприятие «Гознак» намерено приобрести лицензии на отечественную систему управления базами данных (СУБД)
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86

ает переводить свои федеральные службы на серверы собственного центра обработки данных (ЦОД). О завершении переноса единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок с ранее арендованных мощностей «Гознака» в ЦОД Федеральной налоговой службы (ФНС) в Дубне CNews сообщила пресс-служба Федерального казначейства России. Как рассказала CNews пресс-служба ведомства, перенос позволил увеличить н
30.01.2020 На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака»

в 1990 г. Согласно биографической справке Tadviser, Алексей является сыном Аркадия Трачука, главы «Гознака» России. В пресс-службе «Ростелекома» эту информацию CNews не подтвердили и не опрове
23.01.2020 «Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий

АО «Гознак» и Группа «Борлас» объявляют о старте масштабного проекта по разработке и внедрению ко
16.09.2019 «Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel

Миграция «Электронного бюджета» Как выяснил CNews, государственная интегрированная информсистемы управления общественными финансами «Электронный бюджет» переедет из московского ЦОДа «Гознака» в дата-центр Федеральной налоговой службы (ФНС) в подмосковной Дубне. При этом произойдет принципиальное изменение серверного обеспечения системы — она мигрирует с платформы IBM Power

24.08.2018 «Ай-теко» дождалась подорожания ЦОДа «Гознака» и забрала подряд себе

а также на какое число стоек и какой мощности в итоге рассчитан ЦОД. Несколько фактов о «Гознаке» «Гознак» позиционирует себя как предприятие, перенявшее традиции советского учреждения «Экспед
24.07.2018 «Гознак» отказал единственному претенденту на строительство ЦОДа и увеличил цену проекта на 100 миллионов

ев с первой попытки найти подрядчика для строительства своего ЦОДа в Санкт-Петербурге, предприятие «Гознак» организовало новую процедуру поиска исполнителя работ, существенно при этом увеличив

22.06.2018 «Гознак» строит ЦОД за миллиард

ЦОД «Гознака» за 1,1 миллиарда «Гознак» выделил на строительство своего центра обработки данных (ЦОД) в Санкт-Петербурге 1,1

22.01.2018 «Гознак» разместит информационные веб-ресурсы в облаке Cloud4Y

о разыгрывалось право на оказание услуг по аренде сервера для размещения сайта «Гознака» в 2018 г. «Гознак» - это единый производственный комплекс, способный выполнять полный цикл работ, связан
19.01.2018 Вышло государственное приложение для проверки банкнот с Крымом и Владивостоком

Мобильное приложение от «Гознака» Подконтрольное государству предприятие «Гознак» выпустило мобильное приложение «Банкноты 2017». Оно предназначено для проверки подлин
27.03.2017 Ангстремовская RFID-метка для меха успешно прошла испытания в Гознаке

тотную метку (RFID). «Ангстрем» разработал и передал на тестирование образцы RFID-меток для меха в «Гознак». Метки успешно прошли все испытания, признаны пригодными для изготовления изделий кон
29.04.2016 «Гознак» строит второй ЦОД вдвое больше первого

й инфраструктуры для размещения нового ЦОДа на базе Санкт-Петербургской бумажной фабрики «Гознака».«Гознак» построит в Санкт-Петербурге новый ЦОД, который может превзойти по масштабам действующ
03.03.2016 «Микрон» поставил в «Гознак» партию RFID-меток для маркировки меховых изделий

разийского экономического союза (ЕАЭС) по созданию Единой системы маркировки товаров поставил ФГУП «Гознак» партию RFID-меток для маркировки меховых изделий в количестве 120 тыс. штук. Как сооб
28.09.2015 «Ланит» и «Систематика» сыграли в 3-миллиардном тендере «Гознака»

ия ФАС, опубликованной 18 сентября на сайте ведомства, можно узнать, что «Техносерв» посчитал, что «Гознак» не полностью предоставил конкурсную информацию (например, техническую документацию и

12.08.2015 «Микрон» может получить секретный заказ «Гознака» на 1,66 млрд

Конкурс на пластик с антенной и чипом ФГУП «Гознак» объявил конкурс на поставку пластиковых заготовок с микросхемами для изготовления док
05.08.2015 «Гознак» заплатит 2,89 млрд руб. за серверы IBM и Lenovo, а также дисковые массивы Hitachi

Почти 3 млрд — за облака «Гознак» заплатит i2,89 млрд за переход на облачные технологии. Именно на такую сумму компание
10.05.2014 Виктор Барилкин: Филателия стала элитным увлечением

CNews: За время сотрудничества ФГУП «Гознак» и ФГУП Издатцентр «Марка» в тираж было выпущено колоссальное количество почтовых мини
11.10.2013 Зачем в ИТ-тендерах падают до 1 рубля. Пример Гознака

ельство России на основании указа президента Владимира Путина издало распоряжение о наделении ФГУП «Гознак» статусом единственного исполнителя «по размещению оборудования, предназначенного для

22.01.2013 Биопаспорта переходят на российские чипы

«Микрон», «Гознак» и Федеральная миграционная служба объявили о том, что в течение 2013 г. «Гознак


Публикаций - 267, упоминаний - 447

Гознак ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 47
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 39
МегаФон 10742 39
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 33
Восход ФГБУ НИИ 721 29
Газинформсервис - ГИС 496 28
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 28
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 28
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 27
UIPath 119 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 23
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
9594 16
Microsoft Corporation 25774 15
Oracle Corporation 7074 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Компьюлинк ГК - Compulink 456 10
Открытые технологии 732 10
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
ОТР ГК - ОТР 2000 227 9
Крок - Croc 1964 9
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
Intel Corporation 12811 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 45
РЖД - Российские железные дороги 2096 35
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 28
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 27
Транснефть 335 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 26
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 19
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 17
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 14
Сургутнефтегаз - СНГ 288 13
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 13 13
Почта России ПАО 2370 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 12
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 12
Абсолют Банк 249 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 11
МКБ - Московский кредитный банк 657 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Ингосстрах СПАО 478 10
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 9
Zenden Group - Дом одежды 66 9
Ингосстрах Инвестиции 22 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 8
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Альфа-Банк 1979 7
Газпром нефть 725 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 91
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 48
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 38
Федеральное казначейство России 1949 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 35
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 34
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 33
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 23
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 17
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 10
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 9
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 8
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
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АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
РКФ - Российская кинологическая федерация 4 1
ГосИнформСистемы 160 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 123
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 75
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 59
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 54
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 54
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 43
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 39
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 39
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 29
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 20
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 20
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 37
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 34
НКТ - Р7-Офис 543 27
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 10
Google Android 15243 10
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 9
Linux OS 11533 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Apple iOS 8583 8
Microsoft Windows 16882 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 6
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Симбиотел - EZTalk 17 5
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 5
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 23 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 4
Шадаев Максут 1210 40
Паршин Максим 323 33
Шпак Василий 279 33
Барилкин Виктор 29 29
Чаркин Евгений 317 27
Врацкий Андрей 175 27
Натрусов Артем 313 27
Бадалов Андрей 66 26
Ушаков Анатолий 47 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 209 26
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 76 26
Костин Сергей 37 26
Барсуков Сергей 32 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 35 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 157 26
Тутаев Михаил 57 26
Касаев Сергей 28 26
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 34 26
Спиридонов Иван 27 26
Трачук Аркадий 18 18
Медведев Дмитрий 1665 16
Веселов Андрей 22 15
Белоусов Максим 109 14
Путин Владимир 3454 14
Петров Михаил 139 13
Чернышенко Дмитрий 580 12
Сергеев Сергей 179 12
Лигачев Глеб 120 12
Россия - РФ - Российская федерация 166163 226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 123
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 26
Европа 24962 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 11
Украина 7928 10
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 9
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Германия - Федеративная Республика 13220 9
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 7
Казахстан - Республика 6047 7
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 5
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Франция - Французская Республика 8176 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 4
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Европа Восточная 3138 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Россия - ЮФО - Севастополь 613 4
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РИА Новости 1033 3
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Wired - Издание 276 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Комсомольская правда ИД 83 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Госрасходы - портал 70 1
Открытые системы ИД 176 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Bloomberg 1627 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 39
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 6
CNews Tenders 18 4
Gartner - Гартнер 3658 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
ФСО РФ - Академия 7 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 30
CNews AWARDS - награда 571 29
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
CNews FORUM Кейсы 313 3
Подмосковные Вечера 7 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
ИнтерОргтехника 3 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Национальная банковская премия 2 1
Фотофорум 48 1
Biometrics AIA 17 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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