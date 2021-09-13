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Гознак ФГУП
Экспедиция заготовления государственных бумаг


13.09.2021 «Гознак» запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных 2
12.08.2021 Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 криптобиокабин для оформления биометрических загранпаспортов 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
09.06.2021 «Гознак» купил приборостроительную компанию БИС 4
03.06.2021 «Айтеко» построила дата-центр для «Гознака» 1
28.05.2021 Гознак и Uniteller представили платформу для проектов Карты жителя 3
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
30.04.2021 «Гознак» купил компанию для выхода на рынок финтеха 4
14.04.2021 15 апреля 2021 года начнет свою работу международная конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация - 2021» 4
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году 1
05.04.2021 Определены ключевые спикеры международной конференции «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021» 5
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
23.03.2021 Гознак приобретает долю в процессинговой компании Uniteller 8
04.02.2021 «Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей 6
04.01.2021 «Гознак» переходит на российскую СУБД Postgres Pro 11
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
27.11.2020 В 2021 г. в России начнется выдача электронных паспортов 1
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
12.10.2020 Объем крупнейших открытых госзаказов в области ИКТ вырос в два с лишним раза. Почти половина госсредств досталась «Ростелекому» 1
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 3
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
09.04.2020 GoldMint развернет сеть автоматических ломбардов Custody Bot 1
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 1
30.01.2020 На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака» 1
23.01.2020 «Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий 12
20.01.2020 В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта 2
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
02.12.2019 Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 1
28.11.2019 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО 1
30.10.2019 «Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ 1
25.10.2019 «Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ 2
24.10.2019 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
24.10.2019 Рейтинг победителей Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров возглавил «Ростелеком» 2
18.10.2019 «Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта 3
28.08.2019 Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту 1
18.07.2019 Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова 1

Публикаций - 113, упоминаний - 247

Гознак ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 31
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Восход ФГБУ НИИ 365 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 7
IBM 3539 6
Микрон - Micron 365 6
ИБС экспертиза 43 5
АйТи 751 4
Компьюлинк ГК - Compulink 209 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 4
ОТР 135 4
Ростех - Концерн Автоматика 397 4
Uptime Institute 159 3
iTeco - Ай-Теко 717 3
Cisco Systems 2040 3
Синтерра - Synterra 565 3
Юнион групп - Union Group 4 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
Крок 1219 3
Ланит ГК 1156 3
Lenovo Group 1636 3
Softline - Софтлайн 1474 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Микротест 177 2
INPAS - ИНПАС 107 2
Ангстрем-Т 95 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Цифра ГК 116 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
РТЛабс 145 2
Microsoft Corporation 11077 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Бизон 8 1
АМДтехнологии 26 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 9 4
ППФ - Пермская печатная фабрика 9 4
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 10 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика 8 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 2 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
Роснефть НК 367 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 2
Почта России ПАО 1572 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Вода Крыма ГУП РК 4 1
Barclays 50 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Быстроденьги МФК 22 1
Роскосмосбанк АО 1 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Мосгорломбард 2 1
Ornua 2 1
РТК Радиология 3 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Восточный Банк 108 1
UBS AG 118 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
СДМ-Банк 51 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Альфа-Банк 1123 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 8
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 7
Федеральное казначейство России 766 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Гознак - Научно-исследовательский институт 10 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 4
Гознак - Московский монетный двор 9 4
Гознак - Московская типография 9 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Правительство РФ 2203 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 2 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 250 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них 3 1
Website - Вебсайт 116 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 4 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 7 1
Domain Fronting - Технология сокрытия конечного адреса - Метод обхода интернет-цензуры 3 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Гознак ЦОД 10 6
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 3
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 2
Dendy - Игровая приставка 15 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Linux OS 4257 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 2 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Симбиотел - EZTalk 10 1
GoldMint Custody Bot 1 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 3 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 1
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 3 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Гознак КИС УРП - корпоративная информационная система управления ресурсами предприятий Гознака 1 1
Linux - Debian GNU 272 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Мобильный идентификатор 3 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Медведев Дмитрий 1433 6
Путин Владимир 1824 5
Акимов Максим 167 4
Захаров Дмитрий 35 3
Никифоров Николай 1126 3
Трачук Аркадий 4 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Шадаев Максут 384 3
Лейпи Игорь 6 2
Трачук Алексей 2 2
Кириенко Владимир 38 2
Кирсанов Алексей 24 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Цуприк Василий 7 2
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
Чеглаков Андрей 40 2
Богаткин Алексей 30 2
Евтушенко Олег 125 2
Демидов Михаил 125 1
Сварник Павел 8 1
Тихонов Александр 60 1
Беликов Виталий 1 1
Прозоров Денис 5 1
Крупнов Александр 14 1
Ананьин Алексей 60 1
Студнев Алексей 2 1
Бурин Андрей 12 1
Приверзенцев Антон 1 1
Терехов Александр 13 1
Углов Александр 3 1
Варев Александр 16 1
Дианов Алексей 13 1
Крысина Ольга 109 1
Москвина Анастасия 1 1
Еременко Алексей 3 1
Лиходедов Александр 2 1
Дубовицкий Николай 5 1
Изосимов Александр 92 1
Плущевский Дмитрий 1 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Россия - Волгоградская область 398 2
Европа 3752 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - Краснодар 1039 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Турция - Стамбул 51 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Ярославль 404 1
Эстония - Эстонская Республика 415 1
Россия - Воронеж 690 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Феодосия 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Восточная Европа 1678 1
Россия - Тульская область 752 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
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ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 13 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1988 10
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 5
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