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Гознак ФГУП Экспедиция заготовления государственных бумаг
Андрей Веселов, Руководитель Центра продажи цифровых продуктов Дирекции по цифровому развитию, Гознак "Цифровые продукты АО «Гознак»", 5 апреля 2022 года на конференции CNews "Цифровизация промышленности 2022".
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СОБЫТИЯ
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|25.06.2025
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Гознак строит в Москве огромный дата-центр
Строительство дата-центра Российское государственное предприятие Гознак построит центр обработки данных (ЦОД) в Москве на 1,5 тыс. стоек — это почти в четыре
|25.06.2025
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В России создают самый сложный и не имеющий отечественных аналогов узел банкоматов
Отечественный модуль для банкоматов «Гознак» и производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) в ближайшие два го
|18.10.2024
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Минфин России, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов
Минфин России, Гознак и Финансовый университет заключили соглашение о сотрудничестве. Подписантами документа
|17.09.2024
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Гознак ищет инновационные решения для создания новых продуктов
иям, возможность прототипирования продукта, его тестирования на крупных производственных мощностях. Гознак готов оказывать помощь по выводу продукта на рынок, а также осуществлять менторскую по
|11.06.2024
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В «Гознак.Инвестициях» появилась возможность удаленной регистрации
Теперь клиенты сервиса «Гознак.Инвестиции» могут пройти идентификацию прямо во время регистрации с помощью T-ID (ранее - Tinkoff ID). Благодаря этой возможности «Гознак.Инвестиции» стал первым сервисом на росси
|13.03.2024
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В России создан первый банкомат с отечественным ПО для выявления поддельных купюр
омат с отечественным ПО для определения подлинности банкнот Подконтрольное государству предприятие «Гознак» рассказало CNews о сертификации Центробанком первого банкомата с модулем определения
|16.02.2023
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Гознак запустил бета-версию мобильного приложения для онлайн-инвестиций в физическое золото
Гознак объявляет о запуске бета-версии мобильного приложения «Гознак.инвестиции». Благодаря сервису можно, не выходя из дома, управлять своими инвестициями
|16.02.2023
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В России тестируется приложение для покупки гражданами физического золота
Инвестиции в золото онлайн В России тестируют мобильное приложение «Гознак.Инвестиции» для покупки и продажи драгоценных металлов, в частности физического золота
|28.11.2022
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Гознак в партнёрстве с ФРИИ начинает поиск стартапов
не обязателен, но является преимуществом — главное быть готовыми к пилотированию и масштабированию. Гознак ищет инновационные решения по следующим направлениям: технологии идентификации и биоме
|17.06.2022
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Гознак и Санкт-Петербургская Валютная Биржа договорились о создании площадки для обращения золота в цифровой форме
На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Гознак» и Санкт-Петербургской Валютной Биржей. Соглашение касается, в том числе, совместных у
|17.06.2022
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«Гознак» переводит свой документооборот с ПО Microsoft на российскую СУБД
Переход на Postgres Pro Как выяснил CNews, госпредприятие «Гознак» переводит свою систему электронного документооборота с СУБД Microsoft SQL Server на P
|30.03.2022
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Гознак представит свои цифровые продукты на конференции «Цифровизация Промышленности 2022»
и в области биометрии, а также о новом векторе развития бизнеса предприятия. В начале текущего года Гознак стал облачным провайдером, запустив платформу Goznak.Cloud. Облачные решения с каждым
|11.11.2021
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Гознак получил премию CNews Awards за цифровую трансформацию бизнес-модели
как раскрывается тот цифровой потенциал, который закладывался нами в последние годы. В свое время, Гознак первым в России реализовал проект цифровой системы защиты бренда, которая применялась
|13.09.2021
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«Гознак» запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных
АО «Гознак» объявляет об официальном запуске онлайн-сервиса для умного поиска потерявшихся домашн
|09.06.2021
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«Гознак» купил приборостроительную компанию БИС
«Гознак» приобрел полный контроль над ООО «Банковские инновационные системы» (БИС). Приборостр
|03.06.2021
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«Айтеко» построила дата-центр для «Гознака»
В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие центра обработки данных «Гознака», в создании которого принимала участие компания «Айтеко». На церемонии присутствовали генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, президент «Айтеко» Шамиль Шакиров, управляющ
|28.05.2021
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Гознак и Uniteller представили платформу для проектов Карты жителя
Компании Uniteller и АО «Гознак» представили совместный продукт - Региональную платежную инфраструктуру для проектов К
|30.04.2021
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«Гознак» купил компанию для выхода на рынок финтеха
«Гознак» заплатил 380 млн руб за контрольный пакет Uniteller «Гознак» потратил 380 млн
|05.04.2021
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Определены ключевые спикеры международной конференции «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021»
н-конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021», организованная АО «Гознак». Мероприятие пройдет в «Лотте Отель», Москва в смешанной форме – в онлайн- и офлайн-ф
|23.03.2021
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Гознак приобретает долю в процессинговой компании Uniteller
АО «Гознак» подписало соглашение о приобретении доли в АО «Предпроцессинговый расчетный центр» (А
|04.02.2021
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«Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей
граммно-аппаратный комплекс «Соболь», идентификатор Rutoken ЭЦП и пр. Несколько фактов о «Гознаке» «Гознак» позиционирует себя как предприятие, перенявшее традиции советского учреждения «Экспед
|04.01.2021
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«Гознак» переходит на российскую СУБД Postgres Pro
Postgres Pro для «Гознака» Как выяснил CNews, госпредприятие «Гознак» намерено приобрести лицензии на отечественную систему управления базами данных (СУБД)
|18.09.2020
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ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86
ает переводить свои федеральные службы на серверы собственного центра обработки данных (ЦОД). О завершении переноса единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок с ранее арендованных мощностей «Гознака» в ЦОД Федеральной налоговой службы (ФНС) в Дубне CNews сообщила пресс-служба Федерального казначейства России. Как рассказала CNews пресс-служба ведомства, перенос позволил увеличить н
|30.01.2020
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На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака»
в 1990 г. Согласно биографической справке Tadviser, Алексей является сыном Аркадия Трачука, главы «Гознака» России. В пресс-службе «Ростелекома» эту информацию CNews не подтвердили и не опрове
|23.01.2020
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«Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий
АО «Гознак» и Группа «Борлас» объявляют о старте масштабного проекта по разработке и внедрению ко
|16.09.2019
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«Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel
Миграция «Электронного бюджета» Как выяснил CNews, государственная интегрированная информсистемы управления общественными финансами «Электронный бюджет» переедет из московского ЦОДа «Гознака» в дата-центр Федеральной налоговой службы (ФНС) в подмосковной Дубне. При этом произойдет принципиальное изменение серверного обеспечения системы — она мигрирует с платформы IBM Power
|24.08.2018
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«Ай-теко» дождалась подорожания ЦОДа «Гознака» и забрала подряд себе
а также на какое число стоек и какой мощности в итоге рассчитан ЦОД. Несколько фактов о «Гознаке» «Гознак» позиционирует себя как предприятие, перенявшее традиции советского учреждения «Экспед
|24.07.2018
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«Гознак» отказал единственному претенденту на строительство ЦОДа и увеличил цену проекта на 100 миллионов
ев с первой попытки найти подрядчика для строительства своего ЦОДа в Санкт-Петербурге, предприятие «Гознак» организовало новую процедуру поиска исполнителя работ, существенно при этом увеличив
|22.06.2018
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«Гознак» строит ЦОД за миллиард
ЦОД «Гознака» за 1,1 миллиарда «Гознак» выделил на строительство своего центра обработки данных (ЦОД) в Санкт-Петербурге 1,1
|22.01.2018
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«Гознак» разместит информационные веб-ресурсы в облаке Cloud4Y
о разыгрывалось право на оказание услуг по аренде сервера для размещения сайта «Гознака» в 2018 г. «Гознак» - это единый производственный комплекс, способный выполнять полный цикл работ, связан
|19.01.2018
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Вышло государственное приложение для проверки банкнот с Крымом и Владивостоком
Мобильное приложение от «Гознака» Подконтрольное государству предприятие «Гознак» выпустило мобильное приложение «Банкноты 2017». Оно предназначено для проверки подлин
|27.03.2017
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Ангстремовская RFID-метка для меха успешно прошла испытания в Гознаке
тотную метку (RFID). «Ангстрем» разработал и передал на тестирование образцы RFID-меток для меха в «Гознак». Метки успешно прошли все испытания, признаны пригодными для изготовления изделий кон
|29.04.2016
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«Гознак» строит второй ЦОД вдвое больше первого
й инфраструктуры для размещения нового ЦОДа на базе Санкт-Петербургской бумажной фабрики «Гознака».«Гознак» построит в Санкт-Петербурге новый ЦОД, который может превзойти по масштабам действующ
|03.03.2016
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«Микрон» поставил в «Гознак» партию RFID-меток для маркировки меховых изделий
разийского экономического союза (ЕАЭС) по созданию Единой системы маркировки товаров поставил ФГУП «Гознак» партию RFID-меток для маркировки меховых изделий в количестве 120 тыс. штук. Как сооб
|28.09.2015
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«Ланит» и «Систематика» сыграли в 3-миллиардном тендере «Гознака»
ия ФАС, опубликованной 18 сентября на сайте ведомства, можно узнать, что «Техносерв» посчитал, что «Гознак» не полностью предоставил конкурсную информацию (например, техническую документацию и
|12.08.2015
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«Микрон» может получить секретный заказ «Гознака» на 1,66 млрд
Конкурс на пластик с антенной и чипом ФГУП «Гознак» объявил конкурс на поставку пластиковых заготовок с микросхемами для изготовления док
|05.08.2015
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«Гознак» заплатит 2,89 млрд руб. за серверы IBM и Lenovo, а также дисковые массивы Hitachi
Почти 3 млрд — за облака «Гознак» заплатит i2,89 млрд за переход на облачные технологии. Именно на такую сумму компание
|10.05.2014
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Виктор Барилкин: Филателия стала элитным увлечением
CNews: За время сотрудничества ФГУП «Гознак» и ФГУП Издатцентр «Марка» в тираж было выпущено колоссальное количество почтовых мини
|11.10.2013
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Зачем в ИТ-тендерах падают до 1 рубля. Пример Гознака
ельство России на основании указа президента Владимира Путина издало распоряжение о наделении ФГУП «Гознак» статусом единственного исполнителя «по размещению оборудования, предназначенного для
|22.01.2013
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Биопаспорта переходят на российские чипы
«Микрон», «Гознак» и Федеральная миграционная служба объявили о том, что в течение 2013 г. «Гознак
Гознак ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 40
|Паршин Максим 323 33
|Шпак Василий 279 33
|Барилкин Виктор 29 29
|Чаркин Евгений 317 27
|Врацкий Андрей 175 27
|Натрусов Артем 313 27
|Бадалов Андрей 66 26
|Ушаков Анатолий 47 26
|Агапкин Алексей 39 26
|Козак Николай 209 26
|Мацыгин Юрий 50 26
|Соловьев Сергей 76 26
|Костин Сергей 37 26
|Барсуков Сергей 32 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 35 26
|Носенко Артем 30 26
|Урусов Виктор 157 26
|Тутаев Михаил 57 26
|Касаев Сергей 28 26
|Романов Кирилл 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 29 26
|Гваришвили Владимир 29 26
|Виноградов Артём 29 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 34 26
|Спиридонов Иван 27 26
|Трачук Аркадий 18 18
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Веселов Андрей 22 15
|Белоусов Максим 109 14
|Путин Владимир 3454 14
|Петров Михаил 139 13
|Чернышенко Дмитрий 580 12
|Сергеев Сергей 179 12
|Лигачев Глеб 120 12
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