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Гознак ищет инновационные решения для создания новых продуктов

Компания объявляет о старте нового сезона программы Goznak Startup Lab, в рамках которой ищет разработчиков перспективных решений для совместного создания и вывода на рынок новых продуктов.

Участники программы получат возможность стать партнером Гознака, получить необходимый опыт и ресурсы для развития совместного продукта. Среди прочего, компания готова рассматривать предоставление доступа к своим собственным уникальным технологиям, возможность прототипирования продукта, его тестирования на крупных производственных мощностях. Гознак готов оказывать помощь по выводу продукта на рынок, а также осуществлять менторскую поддержку участников на всех этапах взаимодействия в рамках программы. Оператором программы выступает Startech.vc.

В предыдущем сезоне Goznak Startup Lab было подано 227 заявок от команд, 12 из которых стали участниками программы и получили возможность сотрудничать с Гознаком с целью реализации своих идей. С тремя из этих участников в настоящее время уже идет работа над совместными продуктами.

Подать заявку на участие могут как стартапы на стадии MVP, так и устойчивые компании, уже имеющие стабильное положение на рынке, большую команду и опыт в реализации крупных проектов. Кроме того, в программу можно подать перспективную идею, при условии, что она имеет уникальную ценность и потенциал для Гознака.

Заявки принимаются от компаний, зарегистрированных в качестве юридического лица или ИП, с командой от двух человек и более, c продуктами, решениями или идеями по следующим направлениям: печатная электроника; B2B-решения с применением искусственного интеллекта, а также ИИ-модели; новые виды бумаги и упаковки; новые материалы и технологии для рынка бумаги и упаковки; продукты, сделанные на основе биоразлагаемых компонентов; биомедицина и MedTech.

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Цифровизация

В рамках программы участники представят свой продукт на проектном комитете. С командами, успешно прошедшими отбор, будет выстроена индивидуальная стратегия развития и дальнейшего сотрудничества.

Сроки реализации программы будут устанавливаться по результатам интервью отдельно для каждого участника.

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