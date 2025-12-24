Инвестиционный фонд Startech.Partners, среди партнеров которого Сергей Дашков (основатель Ahmad Tea в России, владелец сети кофеен Дабл Би, инвестор с портфелем, насчитывающим более 100 стартапов), Андрей Кривенко (основатель ВкусВилл, сооснователь ТилТех), Андрей Иващенко (генеральный директор ХимРар, сооснователь ТилТех), Юрий Алашеев (владелец компании по производству замороженной рыбной продукции Agama, сооснователь ТилТех), Алексей Блохин (инвестор, доля которого в различных бизнесах составляет от 5 до 50%, один из активных участников физтех-сообщества), Владимир Ермолаев (проректор Московского университета имени С.Ю.Витте, предприниматель и инвестор), Арсен Галстян (управляющий партнер инвестиционного холдинга «Ташир МЕДИКА») и другие.