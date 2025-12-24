Разделы

Startech VC Startech Partners Стартех База


Инвестиционный фонд Startech.Partners, среди партнеров которого Сергей Дашков (основатель Ahmad Tea в России, владелец сети кофеен Дабл Би, инвестор с портфелем, насчитывающим более 100 стартапов), Андрей Кривенко (основатель ВкусВилл, сооснователь ТилТех), Андрей Иващенко (генеральный директор ХимРар, сооснователь ТилТех), Юрий Алашеев (владелец компании по производству замороженной рыбной продукции Agama, сооснователь ТилТех), Алексей Блохин (инвестор, доля которого в различных бизнесах составляет от 5 до 50%, один из активных участников физтех-сообщества), Владимир Ермолаев (проректор Московского университета имени С.Ю.Витте, предприниматель и инвестор), Арсен Галстян (управляющий партнер инвестиционного холдинга «Ташир МЕДИКА») и другие.

 

СОБЫТИЯ

24.12.2025 20% стартапов повысят цены на фоне роста НДС 1
25.07.2025 MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы 2
17.09.2024 Гознак ищет инновационные решения для создания новых продуктов 1
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 1
08.07.2024 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» завершили скаутинг и отобрали проекты для дальнейших инвестиций 1
05.07.2024 Стартапы занимают треть рынка ИБ-вендоров и растут на 49% год к году по выручке 1
08.04.2024 «Точка» и Акселератор ФРИИ объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса 1
20.02.2023 Yandex Cloud запустила программу поддержки ИТ-стартапов 1
18.10.2022 Инвесторы оценили проекты участников In’Hub 1
12.10.2022 Более 40 изобретений получили золотые медали первого международного форума IN’HUB 1
22.03.2022 Crafttalk планирует выход на рынок ОАЭ 2
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
11.04.2013 Дублируй и стирай данные без компьютера 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Startech VC и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 14 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1154 2
REES46 Technologies - Реес46 Технолоджис 2 1
Rukki - Рукки 2 1
Интеррос - Точка Банк - DigitalKassa - ЦИБ 2 1
CraftTalk - Крафт-Толк 68 1
Yandex - Яндекс 8496 1
VK - Mail.ru Group 3535 1
Beorg - Биорг 125 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Getmobit - Гетмобит 39 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 1
Phystech Ventures 14 3
ВымпелКом - Хайв 17 2
МИД РФ - МГИМО - MGIMO Ventures 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 178 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 189 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Global Pilots 12 1
Ароматный мир 7 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Kama Flow - КФ Венчурс 22 1
Startup Lab - Российский венчурный фонд 5 1
Astana Hub 8 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 13 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 16 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 5
МИК - Московский инновационный кластер 169 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 368 2
ФРИИ Акселератор 55 2
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 40 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4935 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 129 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18340 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73453 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4921 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5714 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 631 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 357 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 511 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 743 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1214 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 441 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 1
Оцифровка - Digitization 4937 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1167 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10344 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 2
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 1
Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 1
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 5 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 203 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 617 1
Apple iPhone 6 4862 1
Beorg Smart Vision 40 1
Яндекс.Практикум 71 1
Yandex Object Storage 15 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Иволга-С - Энтерсайт 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5861 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 257 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 299 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1325 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 228 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 1
Травников Андрей 19 2
Жуйкова Ирина 3 1
Зломнов Михаил 1 1
Taji-Farooqi David - Таджи-Фаруки Давид 2 1
Рассказов Владислав 4 1
Вейкснэ Марина 1 1
Кошкин Евгений 1 1
Идоленко Роман 1 1
Петрова Марина 1 1
Линников Олег 1 1
Петухов Денис 38 1
Зуев Георгий 5 1
Ражев Никита 1 1
Кузнецов Михаил 16 1
Зубков Андрей 3 1
Ляпунов Игорь 130 1
Россия - РФ - Российская федерация 157359 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1882 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Ближний Восток 3036 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 440 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 90 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45837 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 1
Россия - СФО - Новосибирск 4669 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 1
Узбекистан - Республика 1875 1
Казахстан - Республика 5808 1
Европа 24651 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 357 1
Америка Латинская 1886 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3160 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10352 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1735 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 514 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 145 1
СyberStage - Программа поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений 2 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
