Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Т-Банк Т-Технологии Каталитик Пипл МКООО Точка Банк Точка маркетплейсы
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 19
Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Канивец Константин 10 9
|Завадских Андрей 15 2
|Демидова Анастасия 7 2
|Шишкин Юрий 1 1
|Климов Виталий 4 1
|Нафтулин Николай 3 1
|Высоцкая Татьяна 1 1
|Смирнов Даниил 9 1
|Соколова Ксения 2 1
|Максимов Василий 3 1
|Шкуратов Антон 4 1
|Евлютина Евгения 6 1
|Барон Вадим 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
|Казахстан - Республика 6048 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
|Канада 5082 1
|Узбекистан - Республика 2005 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Инфобизнес 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.