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Т-Банк Т-Технологии Каталитик Пипл МКООО Точка Банк Точка маркетплейсы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.05.2026 Доля селлеров с продажами на Wildberries упала до 14% за год. Остальные просто демонстрируют товар 1
18.05.2026 «Точка Банк» обучил ИИ-ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 тыс. документов и судебной практики 1
19.05.2025 «Яндекс» оживит бренд, закрытый 10 лет назад. На его базе создадут «убийцу» Shopify 1
28.03.2025 «Точка» представила сервис для создания интернет-магазинов с продажей товаров и услуг 1
24.03.2025 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний 1
05.02.2025 «Точка» запустила сервис для роста продаж на Wildberries 1
25.10.2024 «Точка» купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI 1
03.10.2024 «Точка» запустила автоматический учет продаж на Wildberries и Ozon 1
05.08.2024 «Точка Маркетплейсы» поможет продавцам подобрать популярные ключевые слова для товаров 1
08.07.2024 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» завершили скаутинг и отобрали проекты для дальнейших инвестиций 1
01.02.2024 «Точка Маркетплейсы» напишет за продавцов продающий текст для товаров 1
16.11.2023 «Точка маркетплейсы» ответит на отзывы с Wildberries 1
31.10.2023 Продавцы смогут узнать, какую скидку предлагает Wildberries на их товар в разных регионах 1
24.10.2023 Клиенты сервиса «Точка маркетплейсы» смогут управлять заказами на «Мегамаркете» из единого окна 2
27.09.2023 Сервис «Точка маркетплейсы» поможет селлерам продавать свои товары «Вконтакте» 1
17.08.2023 Сервис для продавцов «Точка маркетплейсы» автоматически создаст продающее изображение товара 1
31.07.2023 «Точка» автоматизировала налоговую отчетность для трех ведущих российских маркетплейсов 1
20.12.2022 Банк «Точка» запустил новую бизнес-линию для управления продажами на маркетплейсах 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2940 3
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - DigitalKassa - ЦИБ 2 2
Yandex - Яндекс 9216 2
REES46 Technologies - Реес46 Технолоджис 2 1
Rukki - Рукки 2 1
24TTL - 24ТТЛ 2 1
LG Electronics 3735 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
МойСклад - Логнекс 124 1
Shopify 36 1
Kleek - Resto Pay - Ресто Пэй 3 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - MPSTATS - МПСТАТС 14 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 76 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Точка Финлид 12 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 22 1
Kama Flow - КФ Венчурс 32 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 1
ФРИИ Акселератор 59 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 230 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 414 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 3
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - 24AI 6 2
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - Точка Стор 5 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
YAML - Ain't Markup Language 42 1
Google Android 15244 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
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Шишкин Юрий 1 1
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Нафтулин Николай 3 1
Высоцкая Татьяна 1 1
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Шкуратов Антон 4 1
Евлютина Евгения 6 1
Барон Вадим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Казахстан - Республика 6048 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Канада 5082 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
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GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 141 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
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Аренда 2687 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
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Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Скаутинг 8 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Инфобизнес 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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