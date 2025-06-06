Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рассказов Владислав
УПОМИНАНИЯ
Рассказов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1013 4
|Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 11 1
|Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
|Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
|ВымпелКом - Хайв 12 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
|Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
|RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 89 1
|СyberStage - Программа поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364411, в очереди разбора - 752887.
Создано именных указателей - 176275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.