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Рассказов Владислав


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Доля стартапов на российском рынке информбезопасности выросла в 1,5 раза за два года и достигла 22% 1
02.11.2024 ГК «Солар»: CyberStage представила инструмент аналитики рынка ИБ-стартапов 1
29.08.2024 CyberStage поделится экспертизой с предпринимателями в рамках программы MBA РУДН 1
05.07.2024 Стартапы занимают треть рынка ИБ-вендоров и растут на 49% год к году по выручке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Рассказов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1013 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 11 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
ВымпелКом - Хайв 12 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 4
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 307 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1313 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1832 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2321 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 101 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4656 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12355 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 294 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6540 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 1
Таранкова Наталья 1 1
Кошкин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2322 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4077 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 745 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11271 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5258 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16744 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6014 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4542 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 56 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9162 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7046 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1968 1
Gartner - Гартнер 3574 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3310 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 89 1
СyberStage - Программа поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений 2 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 8 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364411, в очереди разбора - 752887.
Создано именных указателей - 176275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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