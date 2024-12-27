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CyberStage Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях



27.12.2024 ГК «Солар»: как рынок ИБ пережил 2024 год, и чего ждать от 2025 1
02.11.2024 ГК «Солар»: CyberStage представила инструмент аналитики рынка ИБ-стартапов 1
29.08.2024 CyberStage поделится экспертизой с предпринимателями в рамках программы MBA РУДН 1
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 2
05.07.2024 Стартапы занимают треть рынка ИБ-вендоров и растут на 49% год к году по выручке 1
22.02.2024 Участники рынка кибербезопасности объявили о создании первой комплексной программы поддержки российских ИБ-стартапов Cyber Stage 1
07.07.2008 Станислав Клименко: "11 сентября" VR-технологии ворвались в нашу жизнь 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

CyberStage и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 9 2
Базальт СПО - BaseALT 655 1
ICL ГК 381 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 5 1
Metascan - Метаскан 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Ростелеком 9701 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 2
ВымпелКом - Хайв 8 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 26 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 51 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 2
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 10 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 78 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 13 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar CPT - Solar Continuous Penetration Testing 5 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Windows 15657 1
Рассказов Владислав 3 2
Демидов Сергей 127 1
Ляпунов Игорь 121 1
Касимов Вячеслав 29 1
Гадарь Дмитрий 26 1
Карпов Антон 12 1
Клименко Станислав 11 1
Мартиросов Давид 57 1
Хереш Игорь 22 1
Фоменко Анатолий 2 1
Серебров Александр 6 1
Джелепов Венедикт 1 1
Каменец Федор 1 1
Даниличева Полина 2 1
Ордян Давид 3 1
Карлов Николай 2 1
Кошкин Евгений 1 1
Таранкова Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Европа 21767 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Израиль 2730 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Швейцария - Давос 73 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 280 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 93 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Санкт-Августин 3 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Образование в России 2191 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Английский язык 6634 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Аренда 2416 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
СyberStage - Программа поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений 2 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
CeBIT 612 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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