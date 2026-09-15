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Metascan Метаскан

Metascan - Метаскан

Metascan   — облачный сканер уязвимостей с экспертным сопровождением. Гарантирует ежедневную проверку любого количества хостов на ошибки в конфигурации межсетевых экранов, уязвимости сетевого оборудования, уязвимости веб-приложений и API. Metascan разрабатывает собственные инструменты на Python, Go и C++ для выявления уязвимостей в ПО, в том числе российских производителей. Решение Metascan внесено в Реестр российского ПО Минцифры (реестровая запись № 19437 от 04.10.2023).

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 1 899 973 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 1 899 973 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 1 898 973 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.09.2026 Metascan и ФРИИ инвестировали 10 млн руб. в Defbox – платформу для подготовки корпоративных ИБ-команд 1
12.09.2024 ГК Softline и Metascan помогут усилить защиту инфраструктуры заказчиков 1
14.08.2024 Wildberries усиливает защищенность своих систем с помощью облачного сканера Metascan 2
22.02.2024 Участники рынка кибербезопасности объявили о создании первой комплексной программы поддержки российских ИБ-стартапов Cyber Stage 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Metascan и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Банк - Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 9 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 96 1
Softline - Софтлайн 3780 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1241 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1351 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1904 1
ФРИИ Акселератор 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5869 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5299 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4586 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 452 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 15 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 466 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7708 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2501 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 657 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 432 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1744 1
Часы - Watch 1068 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 641 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 441 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14072 1
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 33 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1444 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3207 1
Оцифровка - Digitization 5229 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8411 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13240 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5329 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 613 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5240 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 738 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 195 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5216 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3005 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5811 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 245 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 188 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 286 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1307 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 181 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 320 1
Ордян Давид 4 3
Карпов Антон 14 1
Гадарь Дмитрий 29 1
Касимов Вячеслав 35 1
Хереш Игорь 28 1
Жаболенко Антон 9 1
Мартиросов Давид 130 1
Чупринин Алексей 1 1
Демидов Сергей 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3060 1
Израиль 2868 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2549 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 767 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1309 1
Швейцария - Давос 74 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1428 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5824 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 618 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2353 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18298 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10949 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 977 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11870 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3904 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12392 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 183 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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