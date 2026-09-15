Metascan Метаскан

Metascan — облачный сканер уязвимостей с экспертным сопровождением. Гарантирует ежедневную проверку любого количества хостов на ошибки в конфигурации межсетевых экранов, уязвимости сетевого оборудования, уязвимости веб-приложений и API. Metascan разрабатывает собственные инструменты на Python, Go и C++ для выявления уязвимостей в ПО, в том числе российских производителей. Решение Metascan внесено в Реестр российского ПО Минцифры (реестровая запись № 19437 от 04.10.2023).

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 1 899 973 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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