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Metascan Метаскан
Metascan — облачный сканер уязвимостей с экспертным сопровождением. Гарантирует ежедневную проверку любого количества хостов на ошибки в конфигурации межсетевых экранов, уязвимости сетевого оборудования, уязвимости веб-приложений и API. Metascan разрабатывает собственные инструменты на Python, Go и C++ для выявления уязвимостей в ПО, в том числе российских производителей. Решение Metascan внесено в Реестр российского ПО Минцифры (реестровая запись № 19437 от 04.10.2023).
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 1 899 973 ₽*
СОБЫТИЯ
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Metascan и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 9 1
|Basis - Базис - СП Облачная платформа 96 1
|Softline - Софтлайн 3780 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1241 1
|ФРИИ Акселератор 60 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 1
|Ордян Давид 4 3
|Карпов Антон 14 1
|Гадарь Дмитрий 29 1
|Касимов Вячеслав 35 1
|Хереш Игорь 28 1
|Жаболенко Антон 9 1
|Мартиросов Давид 130 1
|Чупринин Алексей 1 1
|Демидов Сергей 129 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 183 1
|Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 1
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