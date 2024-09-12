ГК Softline и Metascan помогут усилить защиту инфраструктуры заказчиков

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, стала партнером Metascan — разработчика ПО для защиты ИТ-инфраструктуры. Данное сотрудничество соответствует стратегии группы компаний по развитию портфеля импортонезависимых решений в сфере кибербезопасности и позволит клиентам ГК Softline расширить возможности для противодействия атакам злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Бизнесу требуется выстраивать эшелонированную защиту и оперативно реагировать на киберриски из-за увеличения числа угроз, которые ведут к финансовому и репутационному ущербу. Metascan предоставляет заказчикам корпоративную систему для обнаружения и управления уязвимостями сетевого периметра. Сканер осуществляет непрерывную проверку системных и веб-уязвимостей для любого количества IP-адресов, доменов, сетей. Платформа работает по модели Software as a Service (SaaS). Модули сканирования построены на микросервисной архитектуре, интеграция с внешними системами доступна через Application Programming Interface (API).

Экспертное сопровождение со стороны Metascan снижает нагрузку на отдел информационной безопасности и помогает предотвратить атаки. Специалисты по пентесту анализируют безопасность внешней инфраструктуры заказчика, выявляют слабые места и регулярно дают рекомендации по их устранению.

«Партнерство с Metascan — еще один этап в развитии стратегии ГК Softline, направленной на повышение киберустойчивости российских компаний и импортозамещение в сфере информационной безопасности. Высокая скорость сканирования большой инфраструктуры с помощью платформы Metascan и автоматизированная инвентаризация обеспечат эффективный мониторинг внешнего периметра и защиту критически важных данных наших клиентов», — отметил Алексей Чупринин, руководитель направления защиты приложений ГК Softline.

«Утечки и финансовый ущерб в результате кибератак за последние два года показали несостоятельность старых подходов. В современном мире минимальная частота сканирований измеряется часами, а не неделями, как это было раньше. Если вы проверяете ваш периметр реже раза в день, значит ваше средство сканирования не эффективно. Помимо этого, произошел переход от детектов, основанных на версиях ПО, к PoC-based подходу, как для системных сервисов, так и для веб-приложений. Мы рады добавить к портфелю решений Softline сервис, по-настоящему решающий боль отделов ИБ», — сказал генеральный директор и основатель Metascan Давид Ордян.