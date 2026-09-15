Metascan и ФРИИ инвестировали 10 млн руб. в Defbox – платформу для подготовки корпоративных ИБ-команд

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности Metascan инвестировал 10 млн руб. в Defbox – платформу практической подготовки специалистов по кибербезопасности в рамках совместного фонда с ФРИИ. Сделка прошла в формате инвестиций в капитал: Metascan получил 24,5% компании. Это первый инвестиционный раунд Defbox.

Объем подписанных контрактов платформы на 2026 г. составляет 67 млн руб.

Defbox была зарегистрирована в октябре 2025 г. и ориентирована на работу с компаниями enterprise-сегмента. Платформа предназначена для развития практических навыков сотрудников подразделений информационной безопасности – специалистов Red Team и Blue Team, SOC-инженеров, пентестеров и экспертов по цифровой криминалистике.

Ключевое отличие Defbox от массовых обучающих платформ по информацилнной безопасности – фокус на корпоративных ИБ-командах. Лабораторные задания и тренировочные стенды позволяют отрабатывать практические сценарии в виртуальной инфраструктуре, выступая в роли атакующего или защищающегося. Сценарии воспроизводят ситуации из реальной работы специалистов – от эксплуатации уязвимостей до расследования инцидентов. Для корпоративных команд обучение встраивается непосредственно в рабочий процесс: сотрудники могут регулярно выделять, например, один час в неделю в рабочее время на практические занятия вместе с инструктором. Руководители при этом могут отслеживать прогресс сотрудников и выявлять зоны для развития компетенций.

Привлеченные средства Defbox направит прежде всего на расширение команды экспертов, которые создают лабораторные стенды с уязвимыми виртуальными машинами, разрабатывают сценарии атак и формируют теоретические и прикладные материалы для платформы. При поддержке ФРИИ и Metascan Defbox привлек первых крупных корпоративных заказчиков – именно на эти контракты приходится 67 млн руб. подписанного объема на 2026 г. По итогам года Defbox рассчитывает получить около 80 млн руб. выручки.

Давид Ордян, основатель и генеральный директор Metascan: «Как индустриальный партнер мы можем помогать команде выходить на корпоративных заказчиков и быстрее подтверждать спрос на продукт. Уже на этом этапе нам удалось привлечь для Defbox одного из клиентов, и мы считаем такую поддержку важной частью нашей роли как инвестора».

Дмитрий Калаев, директор «Акселератора ФРИИ» и партнер венчурного фонда ФРИИ: «Кибербезопасность – одна из приоритетных инвестиционных вертикалей для ФРИИ. Спрос на решения в этой сфере растет, и нам особенно интересны команды, которые работают с конкретными задачами корпоративных заказчиков. Defbox как раз такой проект: узкий фокус, понятная потребность рынка и уже подтвержденный спрос».

Михаил Аксенов, генерального директора Defbox: «Мы ценим партнерство с Metascan как с сильным технологическим вендором. Помимо дополнительных ресурсов для развития, сотрудничество дает нам доступ к глубокой экспертизе, которая помогает усиливать наши компетенции и укреплять позиции в сфере развития навыков кибербезопасности».

Инвестиция проходит на фоне расширения совместной работы ФРИИ и Metascan с российскими ИБ-стартапами. В июле 2026 г. партнеры создали специализированный фонд объемом 600 млн руб., профинансировав его в равных долях. Фонд ориентирован на российские B2B-компании в сфере кибербезопасности с готовым продуктом, первыми клиентами или подтвержденным спросом; размер инвестиций может составлять от 5 до 100 млн руб. ФРИИ дополняет капитал экспертизой в развитии и масштабировании бизнеса, а Metascan – технологической экспертизой, знанием ИБ-рынка и возможностью выхода на корпоративных заказчиков.