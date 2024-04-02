Национальный киберполигон создан на базе ресурсов компании «РТК-Солар» в рамках программы «Цифровая экономика». Одна из целей проекта — обеспечить студентам профильных специальностей и работающим в отрасли экспертам возможность совершенствовать практические навыки защиты от киберугроз. Опорный центр в Научно-технологическом университете «Сириус» был запущен в 2020 году и стал одной из первых точек присутствия Национального киберполигона в российских вузах. Его ключевая особенность — реализация формата образовательных модулей в Университете «Сириус», которые доступны студентам профильных кафедр вузов и школьникам профильных программ Образовательного центра «Сириус».