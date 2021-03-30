«Ростелеком-Солар» использовал ОС РОСА «Кобальт» в рамках проекта «Национальный киберполигон»

«Ростелеком-Солар» («Ростелеком») использовал операционную систему РОСА «Кобальт» для серверных систем, сертифицированную ФСТЭК России, для проекта «Национальный киберполигон».

«Национальный киберполигон» – это один из проектов по информационной безопасности, реализуемых в рамках Национальной программы «Цифровая экономика России» в 2020 году. Задача по его созданию возложена на «Ростелеком», проект реализуется с привлечением экспертизы его дочерней компании «Ростелеком-Солар». Киберполигон включает ряд сегментов, повторяющих типовую инфраструктуру организаций различных отраслей, в том числе кредитно-финансового сектора.

ОС «Кобальт», разработанная НТЦ ИТ РОСА, соответствует требованиям методического документа ФСТЭК России «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвёртого класса» (ИТ.ОС.А4.ПЗ). Серверный вариант исполнения ОС РОСА «Кобальт» является гибким универсальным инструментом, позволяющим развернуть на базе аппаратного обеспечения сервер практически с любой функциональностью. РОСА «Кобальт» может использоваться для обеспечения безопасности автоматизированных систем класса до 1Г включительно, а также для защиты данных в информационных системах персональных данных.

«По данным центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC, в 2019 году примерно каждая пятая атака была направлена на банки. Методики и инструментарий злоумышленников постоянно совершенствуются, и проникновение хакеров в инфраструктуры любой финансово-кредитной организации – вопрос времени. Поэтому на первый план выходит обнаружение атаки на ранних этапах, а также быстрое и эффективное противодействие ей. Учитывая, что даже банки, использующие внешние сервисы мониторинга и реагирования на кибератаки, предпочитают осуществлять техническое реагирование самостоятельно, практическая отработка действий внутренней службы информационной безопасности становится необходимым элементом защиты», – рассказал директор по развитию направления «Национальный киберполигон» компании «Ростелеком-Солар» Михаил Климов.

Как отметила «Владислава Васильева», генеральный директор НТЦ ИТ РОСА, безопасность является ключевым параметром сертифицированных операционных систем: «Мы всегда уделяли большое внимание сертификации ФСТЭК, ведь это гарантия безопасности наших систем. Продукты НТЦ ИТ РОСА, предназначенные для защиты информации, в обязательном порядке проходят испытания и имеют соответствующие сертификаты. Таким образом, наши клиенты получают дополнительные гарантии безопасности продуктов НТЦ ИТ РОСА и могут обеспечивать надёжную защиту данных в своих информационных системах с помощью наших продуктов».